Ученые узнали о гибридной войне между синицами и лазоревками
Большие синицы и лазоревки ведут незаметную войну друг с другом: конкурируя за ставшие дефицитными из-за климатических изменений места для гнезд, птицы подбрасывают друг другу яйца. В итоге появляющиеся из них птенцы вырастают, будучи уверенными, что принадлежат к другому виду, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Лента.ру". Этот феномен рискует привести к неожиданным последствиям, например, к смешению достаточно непохожих видов. Результаты исследования на данную тему представлены в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology, а коротко о них сообщает New Scientist.
Рафаэль Барриентос (Rafael Barrientos) поставил около трех тысяч скворечников в лесах Центральной Испании и наблюдал за происходящим там в течение трех лет. Когда большим синицам не удается найти хорошие места, чтобы снести яйца, они захватывают гнезда лазоревок (вместе с яйцами). Эти птицы, будучи примерно вдвое меньше больших синиц, не рискуют вступать в конфликт и просто покидают свои гнезда.
Однако, выяснил Барриентос, лазоревки научились мстить своим врагам: иногда они тайком возвращаются и подбрасывают свои яйца уже синицам. В целом гнезда со смешанным "населением" составили три процента от общего числа, однако в небольших лесах эта цифра доходит до семи процентов.
"Вероятно, лазоревки думают так: "если вы отняли мое гнездо, по крайней мере, вырастите моих птенцов", – отмечает ученый. Барриентос также зафиксировал случаи, когда синицы не выгоняют лазоревок, а подбрасывают к ним свои яйца.
Что касается привыкания к жизни в гнезде врага, то лазоревки из гнезд синиц по мере взросления переучиваются, начинают петь, как лазоревки, и общаться с птицами своего вида. Синицы-подкидыши, напротив, часто всю жизнь считают себя лазоревками, поют, как их приемные родители, и даже пытаются спариваться с лазоревками. По мнению ученых, причина в том, что крупным птицам легче притворяться мелкими, чем наоборот: конкурируя с настоящими синицами, лазоревки рискуют своим здоровьем и жизнью.