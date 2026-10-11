Ученые выяснили, чем опасны слишком горячие чай и кофе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ученые Оксфордского университета изучили данные почти миллиона человек и выяснили, как температура напитков связана с риском развития онкологического заболевания.

Регулярное употребление слишком горячего чая и кофе может повышать риск развития рака пищевода. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета, изучив данные почти миллиона человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

Исследователи установили, что значение имеет не только количество выпитых чашек, но и температура напитка.

Согласно результатам исследования, у людей, предпочитающих очень горячие напитки, риск развития плоскоклеточного рака пищевода был более чем втрое выше по сравнению с теми, кто употреблял теплые напитки.

При этом употребление шести и более чашек горячих напитков в день было связано с повышением риска заболевания на 71%.

«Существенной разницы между чаем и кофе исследователи не выявили. Предполагается, что основным фактором риска является высокая температура жидкости, которая может повреждать слизистую оболочку пищевода», — сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.

Специалисты отмечают, что полностью отказываться от чая или кофе не требуется. Достаточно дать напитку немного остыть перед употреблением, чтобы избежать воздействия слишком высокой температуры на слизистую пищевода.

При этом исследование показывает связь между употреблением горячих напитков и повышенным риском заболевания, но само по себе не доказывает, что горячий чай или кофе непосредственно вызывают рак.