Почему кошка не может быть для человека таким же верным другом, как собака, выяснили американские ученые, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА
.
Они исследовали геном домашней кошки, чтобы установить отличие от диких представителей семейства кошачьих.
Результат исследования показал, что современная домашняя кошка почти не
отличается от своих диких предков, поэтому вряд ли сможет стать хорошим
другом для людей.
Специалисты подчеркивают, что, несмотря на довольно долгий срок в 9 тыс.
лет, который прошел с тех пор, как люди приручили кошку, она так и не
стала по-настоящему домашним животным.
В ходе эксперимента исследователи изучили геном одной из самых древних
пород кошек – абиссинской, а затем сравнили его с геномом шести разных
пород домашних кошек, двух диких, тигра, коровы, собаки и человека.
Специалисты пришли к заключению, что домашние кошки остаются рядом с
человеком лишь ради вознаграждения в виде ласки и еды, поскольку у них
нашли много генов, которые отвечают за липидный обмен (это связано с
внушительным объемом употребления мяса), и повышенное количество нервных
клеток (они связаны с такой характеристикой, как послушность).