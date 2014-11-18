Ученые выяснили зависимость кошек от человека

В мире
777
Почему кошка не может быть для человека таким же верным другом, как собака, выяснили американские ученые, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.

Они исследовали геном домашней кошки, чтобы установить отличие от диких представителей семейства кошачьих. Результат исследования показал, что современная домашняя кошка почти не отличается от своих диких предков, поэтому вряд ли сможет стать хорошим другом для людей.

Специалисты подчеркивают, что, несмотря на довольно долгий срок в 9 тыс. лет, который прошел с тех пор, как люди приручили кошку, она так и не стала по-настоящему домашним животным. В ходе эксперимента исследователи изучили геном одной из самых древних пород кошек – абиссинской, а затем сравнили его с геномом шести разных пород домашних кошек, двух диких, тигра, коровы, собаки и человека.

Специалисты пришли к заключению, что домашние кошки остаются рядом с человеком лишь ради вознаграждения в виде ласки и еды, поскольку у них нашли много генов, которые отвечают за липидный обмен (это связано с внушительным объемом употребления мяса), и повышенное количество нервных клеток (они связаны с такой характеристикой, как послушность).

Популярное

Все
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Фундамент правовой системы государства
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Будет создан деловой совет
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
Помогают роботы выпускать кирпич
Балқымыз: как идея превратилась в семейный бизнес
Обозначены стратегические цели
Призыв к консолидации
Деньги на посевную выдали в январе
За счет возвратных средств
Увлекательная и полезная разработка
Не просто вернуть земли, а вовлечь их в экономику
Вырос экспорт мороженого
Реновация промышленных площадок
Инвестиции в здоровье
На страже дорожной безопасности
В Нацгвардии подвели итоги осеннего призыва
Высокая оценка действий миротворцев
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Персональная доля национального богатства
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Пожелаем удачи Елене!
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

В офисе компании X Илона Маска в Париже провели обыск
В Ливии убили сына Каддафи
Куба запросила поддержки от других государств
Маск заявил об объединении компаний xAI и SpaceX

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]