Учёный-алашевед удостоин Глобальной премии в области науки

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В г. Аланья (Турция) казахский ученый-алашевед Сұлтан Хан Жүсіп удостоен Международной премии «Küresel Bilim Ödülü» - Глобальной премии в области науки.

9 ноября в турецком городе Аланья, в рамках VI Всемирного совета журналистов (Küresel Gazeteciler Konseyi - KGK), состоялась торжественная церемония вручения 6-х Глобальных премий успеха – Küresel Başari Ödülleri.

В этот вечер на одной сцене стояли бывший президент Косово Вьоса ханым Османи, легендарный тренер Фатих Терим, представители TRT Avaz, Corendon Airlines и мастера пера из 32 стран. Среди них – один из известных ученых-историков Казахстана. Глобальная премия в области науки Global Elm Award была вручена казахскому ученому Сұлтан Хану Жүсіп.

Это не просто награда. Это признание всей его сознательной жизни, посвященной восстановлению истории Алаш.

Сұлтан Хан Аккұлұлы Жүсіп (Аккулы) – известный в Казахстане ученый, научные работы которого знают все, кто интересуется подлинной историей Казахстана начала ХХ века – историей Алаш. Именно он, десятилетиями копаясь в архивах, библиотеках и музеях СССР, РФ, Беларуси, Чехии и Казахстана, в том числе архивах КГБ СССР и КазССР, ФСБ РФ и КНБ РК, по крупицам собрал и вернул народу бесценное наследие Алаш, в том числе богатейшее наседие выдающегося лидера нации Алихана Букейхана. И теперь эту огромную работу оценили на мировом уровне.

В городе Алания, перед 350 журналистами из 32 стран мира, имя казахского ученого прозвучало рядом с именами президентов, дипломатов, бизнесменов, общественных деятелей и других. Поскольку наука, которая возвращает народу его историческую память, тоже важнейший инструмент «мягкой силы» и культурная дипломатия. Дипломатия истины.

Следует отметить, что Глобальную премию успеха из Казахстана в разные годы получили: Дюсен Касеинов (2022) - заслуженный деятель РК, общественный и государственный, профессор, Тохтар Аубакиров (2024) - первый казахский космонавт, Герой Советского Союза, Народный герой Казахстана (Халық қаһарманы), и Жангали Жузбай (2025) - виртуозный домбрист, исполнитель кюи, искусствовед, профессор, заслуженный деятель РК.

Глобальная премия успеха (Küresel Başari Ödülleri) была учреждена Всемирным советом журналистов (KGK) совместно с Фондом Академии имени Исмаила Гаспыралы.

 

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