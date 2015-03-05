Ученый-энциклопедист

23 марта 2015 года исполняется 90 лет со дня рождения этого удивительного человека, чья плодотворная и деятельная жизнь являет собой пример высокого служения Родине, простоты и человечности. Евней Букетов относится к той плеяде выдающихся ученых, которые положили начало современной науке и университетскому образованию в Казахстане. Ученый-энциклопедист, человек незаурядного, независимого и смелого ума, он поднял на заслуженную высоту престиж и авторитет научного познания в нашей стране, создал научную школу, теоретические и практические изыскания которой во многом предопределили успех казахстанской химической науки и промышленности.

Об Евнее Букетове можно искренне и без преувеличения сказать, что это был настоящий сын своего народа, с самых молодых лет посвятивший свою жизнь благородному делу просвещения. На ниве образования и науки и совершил свои главные победы и открытия этот удивительно разносторонний и широко образованный человек. Сразу после окончания девятилетней школы в числе лучших учеников был направлен работать учителем в одну из сельских школ Сергеевского района Северо-Казахстанской области.

Значительную часть своей жизни Евней Арстанович посвятил Караганде. Здесь в полной мере раскрылись его многочисленные таланты, воплотились в жизнь его идеи ученого-энциклопедиста, просветителя, настоящего патриота. Все годы, проведенные академиком Е. Букетовым в шахтерской столице Казахстана, были наполнены плодотворной деятельностью, масштабы и значение которой трудно переоценить. Не ошибусь, если предположу, что в нашем городе состоялось главное дело жизни Евнея Букетова, было создано любимое его детище – Карагандинский государственный университет, который теперь носит его имя – имя академика Е. А. Букетова, первого ректора КарГУ.

Карагандинский государственный университет был создан в 1972 году, и его открытие было подготовлено всем ходом исторического и социально-экономического развития Центрального Казахстана. На вуз была возложена важнейшая миссия. Ставший вторым после Казахского национального университета им. аль-Фараби университетом на территории Казахской ССР, главный вуз региона активно включился в решение поставленных на тот момент правительством задач. Он стал единственным вузом Центрального Казахстана, готовившим высококвалифицированные педагогические кадры для учебных заведений не только Карагандинской области, но также Целиноградской, Кокчетавской, Северо-Казахстанской и Павлодарской. Кроме того, в начале 70-х годов Центральный Казахстан уже являлся крупнейшим промышленным, научным и культурным центром страны, остро нуждающимся для дальнейшего развития в специалистах университетского профиля.

Задача Е. Букетова как ректора только что созданного в Караганде университета была крайне непростой. Со свойственной ему энергией, энтузиазмом и верой в свои силы, в значимость и необходимость своего дела Евней Арстанович взялся за работу. Те масштабные преобразования, которые он инициировал и проводил в КарГУ, были направлены на создание мощного многопрофильного вуза, отвечающего самым высоким стандартам университетского образования и науки, способного удовлетворить разнообразные потребности интенсивно развивающегося карагандинского региона. Опытный организатор, обладающий стратегическим мышлением и четким направленным видением, опираясь на поддержку и помощь единомышленников, Е. А. Букетов за короткий срок произвел существенную реорганизацию учебного процесса и его материально-технического обеспечения, осуществил переход на университетские учебные планы, создал соответствующую учебно-лабораторную базу.

На посту первого руководителя КарГУ изо дня в день с поразительной работоспособностью, вдумчиво и методично трудился Е. Букетов над решением задач и проблем, связанных с ростом и развитием большого педагогического и студенческого коллектива. Под его руководством молодой вуз сформировался как крупный классический университет с сильными традициями в сфере образования, науки, воспитания молодежи, который и сегодня играет ключевую роль в системе образования всего Казахстана.

Е. Букетов ясно осознавал первостепенную важность целенаправленных научно-прикладных исследований для успешного развития карагандинского региона. Он направлял свою незаурядную энергию и глубокие научные знания на решение насущных проблем экономики, промышленности, социального развития, соединяя широкие научные интересы с конкретными прикладными задачами. Сложно представить себе тот широчайший диапазон научных интересов, которые увлекали Е. Букетова. Он занимался организацией и развитием таких направлений химической и металлургической науки, как квантово-химические исследования электронной и реакционной способности органических соединений, переработка глиноземсодержащего сырья, в частности, доменных шлаков. Кроме того, Евней Арстанович известен как блестящий организатор исследовательской работы, создатель и вдохновитель исследовательских коллективов, решающих фундаментальные научно-технические проблемы. Он справедливо считал науку важнейшей индустриальной силой, ставил перед ней важные задачи по всемерному внедрению научных достижений в производство.

Так, значительное место в его трудах занимали исследования в области химии соединений меди, а также ее естественных природных спутников – серы, селена, теллура, мышьяка и сурьмы, так называемых халькогенов. Е. Букетов стал основателем нового направления в науке – химии и технологии халькогенов и халькогенидов. Им были разработаны пиро- и гидрохимические способы извлечения селена и теллура из медеэлектролитных шламов. Природные ресурсы Центрального Казахстана, богатые халькогенами, их интенсивная переработка, приведшая к существенному уменьшению доли содержащихся в них ценных компонентов, предопределили актуальность научных изысканий академика, направленных на вовлечение в сферу производства так называемых окисленных и высококремнистых руд, осуществление их комплексной переработки. Занимаясь получением марганцевых ферросплавов из бедных руд и высокозольных углей, Е. Букетов научно обосновал возможность гидрогенизации углей металлургическими раскислителями.

Именно за эти исследования, отраженные в таких трудах, как «Разработка пиро- и гидрохимических способов извлечения селена и теллура из меде­электролитных шламов», «Интенсификация металлургических процессов с извлечением молибдена и рения в условиях Балхашского горно-металлургического комбината» Е. Букетов был удостоен Государственной премии СССР.

Благодаря научной плодотворности и актуальности деятельности Евнея Арстановича, его значительному вкладу в развитие неорганической химии Караганда стала важнейшим центром исследований в данной отрасли науки. В связи с этим представляется вполне закономерным, что именно в нашем городе проводились Всесоюзные научные конференции по химии и технологии халькогенов и халькогенидов. Первая такая конференция с участием всемирно известных ученых, академиков, Героев Социалистического Труда В. Спицына и А. Новоселовой состоялась в Караганде уже в 1978 году.

Поразительна научно-исследовательская прозорливость академика, который еще около полувека назад фактически формировал свои научные интересы в русле принципов «зеленой» экономики. В последние годы жизни Е. Букетов сконцентрировал свои усилия на получении жидкого топлива из высокозольных бурых углей различных месторождений Карагандинского бассейна, для чего была создана специальная лаборатория. Не так давно свет увидел последний труд академика, обнаруженный после его смерти на его письменном столе. Написанная в своеобразной художественной манере книга раскрывает взгляды, размышления ученого о проблеме обеспечения человечества энергоресурсами на ближайшие сотни лет.

Хочется также отметить, что не менее значимым является вклад академика Е. Букетова в создание высокого образца личности ученого-интеллигента. Он являл собой пример ученого-энциклопедиста, человека многогранной и яркой творческой натуры, настоящего интеллигента. Без сомнения, его культура научной работы, культура руководителя и организатора, культура творчества, личного и профессионального общения являются незыблемым эталоном для интеллигенции Караганды, для преподавателей и сотрудников Карагандинского государственного университета.

Карагандинский государственный университет, сегодня носящий имя академика Е. А. Букетова, бережно сохраняет и изучает богатое и разностороннее наследие своего первого ректора, следует заложенным им традициям. В своей сегодняшней дея­тельности мы руководствуемся теми же принципами и высокими стандартами, которые позволили КарГУ занять место одного из ведущих научно-образовательных центров Казахстана. И прежде всего это актуальное понимание роли университетского образования и науки в процессе социально-экономических преобразований, состоящей в укреплении приверженности общества к гуманистическим идеалам и традиционным национальным ценностям, а также в обновлении производственного и научно-технического потенциала страны как фактора стабилизации экономики и социально-экономического прогресса.

КарГУ им. Е. А. Букетова за годы своего успешного развития удалось сконцентрировать значительные материальные, кадровые, интеллектуальные ресурсы, что позволяет университету решать самые серьезные задачи, которые ставит перед высшим учебным заведением современное общество и государство. Сегодня большое внимание уделяется модернизации материально-технической базы и социальной инфраструктуры КарГУ, являющейся важной составляющей качественного образовательного процесса. На сегодня ее составляют 11 учебных корпусов, интернет-залы, мультимедийные, лингафонные и компьютерные классы, Дворец студентов, современные общежития, санаторий-профилакторий, спортивные сооружения, зоны отдыха, студия учебного телевидения, собственное издательство.

Высокий уровень материально-технической оснащенности, без которой немыслима современная наука, позволяет ученым КарГУ работать по приоритетным научным направлениям, проводить исследования фундаментального и прикладного характера по актуальным проблемам нанотехнологий и физики твердого тела, синтеза новых материалов, мониторинга состояния биологических систем, социо­логии, системы высшего и профессионального образования, рыночных отношений, юриспруденции, археологии и др. Востребованность и практическая значимость этих исследований велика и наглядно подтверждается участием КарГУ в разработке 150 научных тем, реализацией и коммерциализацией инновационных проектов по естественно-научным и техническим направлениям. Практическим результатом научной деятельности ученых университета станет организация в Центральном Казахстане производства продукции органического синтеза как новой отрасли химической промышленности, создание новых отечественных инновационных технологий, выпуск конкурентной научно-технической продукции.

Успешно развивается молодежная наука, большое внимание уделяется развитию научных школ университета, которые пополняются сегодня магистрами наук и докторами PhD. По программам докторантуры действует диссертационный совет по защите диссертаций на присуждение ученой степени доктора философии (PhD), по специальностям «физика», «ядерная физика», «техническая физика».

В лучших традициях университета поддерживать талантливую молодежь, растить ученых со студенческой скамьи. Студенты сегодня сами разрабатывают и апробируют свои изобретения в студенческом конструкторском бюро. Первый ректор мог бы гордиться теми условиями, которые созданы в университете для студенческой молодежи.

Качество научной и образовательной деятельности университета подтверждается признанием авторитетных научных центров ближнего и дальнего зарубежья. КарГУ успешно позиционирует себя как полноправный участник международного образовательного сообщества, является членом авторитетных международных образовательных организаций, успешно участвует в общеевропейских и общемировых процессах академической мобильности, активно присутствует в мировом академическом информационном поле. В числе наших партнеров университеты Великобритании, США, Германии, Франции, Чехии, Словакии, Китая, России.

Университет является единственным вузом в Карагандинском регионе, который успешно аккредитовал свои учебные программы в германском Институте сертификации, аккредитации и обеспечения качества АКВИН/ACQUIN. Только в новом учебном 2014/2015 году КарГУ им. Е. А. Букетова успешно прошел все сложные процедуры аккредитации и получил 10 международных сертификатов АКВИН/ACQUIN сроком на 5 лет. Университет стабильно сохраняет позиции в международных рейтингах, таких как QS World Universities Rankings, The Academic Ranking of World Universities, Webometrics Ranking of World Universities и др. Так, 17 декабря 2014 года был впервые опубликован новый рейтинг лучших университетов Развивающейся Европы и Центральной Азии 2014/15 мирового рейтингового агентства QS Quacquarelli Symonds, в котором Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова в числе 8 казахстанских вузов вошел в тoп-100.

Таким образом, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что заложенные академиком Е. А. Букетовым традиции университетского образования и науки, его умение откликаться на вея­ния времени и работать на перспективу, верность идеям просвещения и гуманизма находят достойное продолжение и развитие в педагогической и научно-исследовательской деятельности коллектива КарГУ.

Карагандинский государственный университет, носящий имя академика Букетова, бережно сохраняет, развивает и изучает богатое и разностороннее наследие своего первого ректора. В преддверии 90-летней годовщины со дня его рождения коллектив университета проводит юбилейные мероприя­тия, подготовил и издал книгу «Мир Е. А. Букетова», в которой содержатся новые, ранее не публиковавшиеся материалы, воспоминания соратников и учеников ученого.

Евней Арстанович лично дорог многим из нас как соратник, единомышленник, учитель, высокий пример деятельного и созидательного служения Отечеству, душевной простоты и силы. Поэтому память о нем не только жива, но способна вдохновлять, наставлять, задавать высокие ориентиры для личностного и профессионального совершенствования.



Еркин КУБЕЕВ, ректор Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова, доктор юридических наук, профессор