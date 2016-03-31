Ученый из Новосибирска точно спрогнозировал вспышку метеорного потока

Ученый из Новосибирска Михаил Маслов первым в мире высказал мнение, что комета 252P LINEAR в этом году может вызвать вспышку метеорного потока, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на argumenti.ru
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"Небольшая метеорная активность, которая будет наблюдаться в ближайшие дни, до 30 марта, связана с тем, что комета 252P LINEAR приближается к Земле. Это один из типичных вспышечных потоков, связанных с кометами семейства Юпитера, с медленными метеорами и вечерней видимостью. Поскольку скорость входа метеоров в земную атмосферу 15,5 км/с, метеоры потока будут очень медленными", – рассказал Маслов.
Астрономом были исследованы орбиты околоземных комет для того, чтобы выяснить, возможны ли проявления метеорной активности связанных с ними потоков частиц. На основе этих исследований Маслов сделал вывод о небесной вспышке, выложив свой прогноз в Интернет 7 июня 2014 года.
Свои метеорные прогнозы Михаил Маслов регулярно выкладывает на свой сайт, в англоязычный раздел.