Ученый продвигает идею «Таза Қазақстан»

Экология,Таза Қазақстан
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Для выпускника образовательной программы «Прикладная экология» Атырауского университета им. Х. Досмухамедова Дмитрия Ургачева развитие зеленых проектов является главной целью на данном этапе. Молодой ученый занимается разработкой новых материалов из природных и промышленных компонентов. Один из самых известных его проектов – «Фитокожа», созданный совместно с коллегой по университету Дильназ Досмухамбетовой под руководством заведующей кафедрой экологии Мансии Есенамановой.

фото предоставлено Дмитрием Ургачевым

– Идея проекта изначально принадлежала соавтору Дмитрия Ургачева – Дильназ Досмухамбетовой, но именно он довел инициативу до практического результата. Студент постоянно работал в лаборатории, проводил опыты, не бросал начатое. Позже команда выиграла стартап внутри вуза, закупила оборудование и продолжила работу уже на более серьезном уровне, – говорит Мансия Есенаманова.

По словам Дмитрия Ургачева, идея заключалась в создании продукта, который будет проч­ным, но при этом натуральным и биоразлагаемым. Изучали разные варианты, смотрели, что делают в других странах.

– Где-то используют грибы, где-то – кукурузный крахмал, овощи, фрукты. А мы обратили внимание на камыш – его в нашем регионе много, и он часто становится причиной пожаров. Если камыш использовать в переработке, это поможет сократить его количество и снизить риск возгораний. Формулу искали долго, – рассказывает Дмитрий Ургачев.

Экспериментировали с разными добавками, проверяли проч­ность, влагостойкость и поведение материала при нагревании. На решение ушло более года. В результате получилась основа, которая не должна заменять натуральную кожу в привычном бытовом смысле, ее задача шире – показать, что из отходов и растительных компонентов можно получать полезный продукт.

– Наша разработка прочная, влагоустойчивая и не горит открытым пламенем, а тлеет. Считаем, что в будущем ее можно будет использовать, например, как защитное покрытие в салоне автомобилей или в качестве пожарного щита. При этом, если оставить материал в природной среде, со временем он разложится и не будет загрязнять почву, – пояс­нил Дмитрий Ургачев.

Второй проект молодого ученого называется «Серобетон». Речь идет о серно-композиционных материалах с использованием серы, песка, золошлаковых отходов и резиновой крошки.

– В регионе накоплены большие объемы серы, также существуют отходы от производственной дея­тельности. Я предлагаю рассмат­ривать их не только как проб­лему хранения, но и как основу для нового строительного сырья. Резину измельчаю, добавляю в специальный состав и получаю вещество, из которого возможно делать кирпичи. В будущем серобетон можно было бы использовать для покрытия велодорожек, – отметил Дмитрий Ургачев.

У идеи уже появились перс­пективы для развития. На меж­дународной выставке в Астане RES 2026 EXPO, проходившей в рамках инициативы «Таза Қазақстан», Дмитрий смог представить идею потенциальным партнерам. Сейчас обсуждается возможность получения поддерж­ки для дальнейшей работы.

– Чтобы создать продукт, нужны исследования, испытания, сертификаты. Один международный сертификат может стоить до 10 миллионов тенге, а для полноценного выхода на рынок их нужно несколько. Тем не менее интерес к разработкам есть. К фитокоже проявляли внимание из Европы, один из китайских инвесторов заинтересовался, – поделился успехами Дмитрий Ургачев.

Поиск экологических решений был отмечен и Главой государства. В апреле текущего года Касым-Жомарт Токаев наградил активных участников в рамках республиканской экологичес­кой акции «Таза Қазақстан», среди которых был и Дмитрий Ургачев.

– Нас было 150 волонтеров из разных регионов Казахстана, и только 20 человек были отмечены наградами. Когда назвали мое имя, эмоций было столько, что трудно описать. Эта встреча стала не только знаком внимания, но и напоминанием о том, что экологическая деятельность в стране становится все более заметной, – заключил Дмитрий Ургачев.

#акция #Атырау #экология #Таза Қазақстан

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