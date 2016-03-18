​Ученый, реформатор, пропагандист

Кенес родился в Семипалатинске 22 марта 1936 года. Волна репрессий и конфискаций в годы коллективизации не обошла стороной ни его семью, ни его близких родственников. Отец Кажгерей – следователь прокуратуры, по ложному обвинению в принадлежности к национал-фашистской организации в январе 1938 года был незаконно осужден Восточно-Казахстанским областным судом на 20 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества. В застенках НКВД он выдержал страшные пытки, но не признал себя виновным. Коллегия Верховного суда республики 21 июня 1939 года признала его невиновным и освободила из-под стражи. Он вернулся к семье больным, изможденным, но не сломленным судьбой. От его богатырского телосложения остались лишь кости да кожа.

Но когда началась война, Кажгерея призвали в армию. Красноармеец Жуйриков воевал на Ленинградском фронте, лечился в госпитале. Военные врачи признали его непригодным для дальнейшего несения службы и сказали:

– Добирайся-ка ты, братец, домой, пока еще живой.

В октябре 1942 года он скончался в возрасте 32 лет от роду. Его супруга Рахиля, мама Кенеса, осталась одна с детьми, мал мала меньше, и как могла оберегала их. Она часто повторяла сыну:

– Кенес, ты у меня счастливчик, потому что родился в благословенный день Наурыза.

Семья Жуйриковых, спасаясь от преследований, переселилась в Омскую, затем в Тюменскую область и лишь в 1958 году вернулась на историческую родину отца, в Актюбинскую область. Вся жизнь Кенеса Кажгереевича – наглядный пример того, как человек, унаследовав от родителей мужество, упорство и веру в будущее, смог благодаря вдохновенному и творческому труду добиться многого.

Вспоминая первую работу в должности колхозного бухгалтера в Актюбинской области, Кенес Кажгереевич говорит, что она его не удовлетворяла. Но ему хотелось знать все премудрости финансовых отношений изнутри, дойти до самой сути, испытать радость того, что его деятельность придает людям уверенность в завтрашнем дне. В 1963 году он был направлен на работу во вновь образованный Западно-Казахстанский краевой финансовый отдел. С тех пор его судьба тесно связана именно с этой сферой. В служебной карьере от рядового финансиста он продвинулся до начальника отдела в Министерстве финансов республики, председателя государственной страховой компании РК, президента страховой компании «Сеним».

Крутой поворот в его судьбе произошел в мае 1979 года, когда он был назначен заместителем начальника главного управления государственного страхования Казахской ССР. Через восемь лет стал его руководителем, последние пять лет до упразднения Госстраха работал в статусе министра.

В полной мере его талант менеджера и теоретика проявился в создании такого важнейшего финансово-кредитного института, как страховой рынок. Первым шагом Жуйрикова-реформатора, ученого огромной воли и энергии стал переход страховых организаций на полный хозяйственный расчет и самофинансирование. В числе смелых решений тех лет – небывалый экономический эксперимент: Госстрах Казахстана первым в СССР начал осуществлять прямые капиталовложения в высокоэффективные программы и проекты. Вспоминая 1989 год, Кенес Кажгереевич говорит:

– В том году Нурсултан Назарбаев объявил о переходе к цивилизованному бизнесу, к развитию предпринимательства в Казахстане. Это было еще при Советском Союзе. Но тогда я уже понял, что Нурсултан Назарбаев – это человек новой формации, настоя­щий рыночник. Его компетентность, деловитость, целенаправленность вселяют, как и тогда, надежду и веру в будущее.

В Казахстане в то время не было закона о страховании, и в числе тех, кому было поручено разработать такой документ, был и Жуйриков. Пришлось пройти через множество дискуссий, споров с оппонентами и представителями власти. Первый подобный закон был принят в июле 1992 года, а в апреле 1994-го появился второй закон о страховании, исправляющий недостатки предыдущего документа.

– Я никогда не был заядлым спорщиком, – вспоминает Кенес Кажгереевич. – Свою правоту доказывал аргументированными доводами, без чрезмерно горячих баталий, но главное мое доказательство было – результаты и итоги моего труда.

В октябре 1995 года был подписан Указ Президента страны Нурсултана Назарбаева, имеющий силу закона, «О страховании», нормами которого был образован независимый государственный страховой надзор. Практическая работа и научная деятельность Кенеса Жуйрикова следовали параллельными курсами, взаимно обогащаясь. Получив высшее финансовое образование, он защитил кандидатскую диссертацию. Затем стал доктором экономических наук, был удостоен звания заслуженного экономиста республики.

Наука для Кенеса Кажгереевича не стала приложением к должности, как это порой бывает у чиновников высокого ранга, она является естественной потребностью для такой творческой личности, каким предстает перед нами Жуйриков. К 80-летнему юбилею число его научных трудов и крупных публикаций достигло 605. Из них монографий и учебников – 49, в том числе изданных и на казахском языке.

Жуйриков хорошо знаком с практикой страхования бизнеса США, Китая, Японии, ряда ведущих европейских и мировых держав. В своем сборнике он пишет: «Страхование в зарубежных странах является важным сектором национальной экономики, обеспечивая перераспределение около 10% валового внутреннего продукта. Аккумулируемые через страхование денежные средства служат источником крупных инвестиций».

Ученый убежден, что идеологической основой дальнейшего развития страхования в стране должны стать меры экономического принуждения и всяческое поощрение государством к страхованию как предприятий, так и населения. По его мнению, построе­ние эффективной рыночной экономики без результативного страхового рынка трудно себе представить.

Фундаментальные научные монографии Кенеса Кажгереевича широко известны в научном мире ближнего и дальнего зарубежья. Он является академиком Казахстанской национальной академии естественных наук, Международной экономической академии Евразии и Международной академии страхового бизнеса и администрации. За выдающийся вклад в развитие теории и практики страхования он отмечен золотой медалью «Профессионал страхования» Международного союза страховщиков, который по традиции возглавляет действующий президент США. Жуйриков удостоен звания лауреата Международной экономической академии Евразии, а также других престижных званий и наград в научно- педагогическом мире.

Стремясь развивать тесное взаимодействие науки и практики, ученый ведет активную преподавательскую деятельность, находит время и для общественной работы. Он избирался делегатом XIII и XIV съездов проф­союзов Казахстана, в течение шести лет был председателем ревизионной комиссии Казсовпрофа.

Читателю будет интересно ознакомиться с хронологией развития страхового дела, которая изложена в книге ученого – и в Российской империи, и в СССР, и в независимом Казахстане. Начиная с 1786 года, когда в России была впервые создана отечественная государственная страховая организация, от ноября 1918 года, когда был издан декрет Совнаркома РСФСР «Об организации страхового дела в Российской Республике», и заканчивая нашими днями.

Показательна оценка, которую высказывает Абдижапар Сапарбаев, почетный академик НАН РК, заслуженный деятель Казахстана. Он пишет: «Научные труды и публикации К. Жуйрикова, собранные в книге, – это, по существу, история развития страхования в Казахстане. Это – результат глубоких исследований тех грандиозных событий, которые происходили в экономической жизни страны последние 50 лет. И Кенеса Кажгереевича по праву называют основоположником отечественной научной страховой школы, создателем ее теоретической и практической основы».

Позитивно характеризуют деятельность К. Жуйрикова и другие его коллеги и последователи. Ректор Казахского университета путей сообщения академик Амангельды Омаров констатирует: «В историю становления Казахстана, взявшего курс на вхождение в число 30 передовых стран мира, Кенес Жуйриков вошел как реформатор социалистической системы страхования, создатель страхового рынка в республике. Он – менеджер, возглавивший новую школу управления, собственным опытом утверждающий эффективность рыночных законов управления. Его законотворческая работа сыграла заметную роль в формировании нового правового поля предпринимательской деятельности».

Жуйриковым изданы три книги воспоминаний и актуальных статей. И в этой четвертой – «Жизнь в двух столетиях» – автор берется за перо, чтобы каждую публикацию связать с проблемами, задачами и перспективами не только в финансовой сфере, но и в системе образования, подготовки специалистов. Он объективно излагает перед читателями правду о сложившихся ситуациях, честно говорит о том, каким ему видится решение важных вопросов. В его книгах всегда есть место доброму юмору, меткому слову. Поэтому чтение его книг захватывает, волнует, учит и наставляет.

Кенес Кажгереевич – прекрасный семьянин. Вместе с женой Умытжан Камзановной он воспитал четырех сыновей. В их дружной семье восемь внуков и внучек, один правнук. В настоящее время, разменяв девятый десяток лет, Жуйриков по-прежнему дея­телен, активен, полон новых замыслов и идей.