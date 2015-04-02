Ученый, ректор, писатель Свежий выпуск 906 Наталья РЫЖКОВА, Караганда

В торжествах приняли участие представители МОН РК, областного и городского акиматов, научной, образовательной и культурной общественности страны. Почетными гостями конференции стали дочери академика – Аксулу и Диляпраз. Участники пленарного заседания могли ознакомиться с экспонатами выставки образовательных и научных достижений вуза, посмотреть документальный фильм «Академик Е. А. Букетов. Штрихи к портрету».

На международной научно-практической конференции выступили академики Зейнулла Мулдахметов, Марат Журинов, Султанбек Кожахметов и Абдарасул Жарменов. Как сказал поэт Бахытжан Тобаяков, учитель, мечтавший стать писателем, но поступивший в горно-металлургический институт и взявшийся организовать многопрофильный вуз в Центральном Казахстане, возродил в Караганде техническую науку. Сегодня дело ученого продолжают потомки.



