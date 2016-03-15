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​Учесть нюансы
Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, Алматы

Всего в городе будут работать 532 избирательных участка. За неделю до важного политического события на всех участках наблюдается заметная активность. Члены комиссии заполняют и отправляют по адресам приглашения на выборы. Многие алматинцы приходят заранее, чтобы проверить свою фамилию в списках избирателей или, в случае отъезда из города, получить открепительное удостоверение.

Так, на участке № 372 в Медеуском районе Алматы зарегистрировано более 2 тыс. избирателей, сообщила председатель этого участка Эльмира Бидайбекова. Здесь впервые придут к избирательным урнам, чтобы исполнить свой гражданский долг, 15 жителей района, достигших совершеннолетия. Также члены избиркома уточняют списки тех, кто по состоянию здоровья не сможет проголосовать на участке. В день голосования мобильная группа доставит урны для голосования по их адресам. Члены избиркома готовы помочь и приезжим избирателям.

Э. Бидайбекова отметила, что, если граж­данин Казахстана за один день до выборов подойдет в участок и изъявит желание здесь проголосовать, тогда будет сделан запрос по документу.

– Участок находится в Медеуском районе, следовательно, по нашему запросу Медеуский ЦОН предоставит нам адрес­ную справку, – пояснила она. – После чего фамилии избирателей включаются в дополнительный список.

Аналогичная электоральная активность наб­людается и на окраи­не Алматы, где количество избирателей почти вдвое меньше, чем в центральной части города. К примеру, на избирательном участке № 494 в микрорайоне «Каргалы» зарегистрированы 1 360 человек. Как отметил председатель этого участка Канат Ахманбетов, сейчас ведется разъяснительная работа с населением.

Председатель городской избирательной комиссии Алматы Бахитжан Доспанов сообщил, что в таком режиме работают все избирательные участки мегаполиса. 

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