– Республиканский фронт-офис будет координировать общенациональные проекты Года волонтеров во всех регионах нашей страны, ведь центры поддержки волонтерства созданы и в областях Казахстана. Запуск проектов будет осуществляться через региональных координаторов из числа специалистов молодежных ресурсных центров, представителей гражданского общества, неправительственных организаций.

В нашей стране давно назрела необходимость объединения работы волонтерских организаций, и вновь созданная структура как раз и возьмет на себя решение этой задачи. Координация работы из одного центра, несомненно, улучшит качество волонтерского движения в нашей стране, позитивно скажется на общем развитии волонтерства.

Очень хорошо, что фронт-офис Birgemiz разместили на территории ЭКСПО в павильоне ArtHUB, поскольку это знаковое место Казахстана является символом успешных начинаний, прогрессивного развития, новых технологий и прорыва в будущее. Хочу отметить и превосходную организацию работы нового фронт-офиса. Ведь на его базе создан call-центр для консультации граждан по интересующим их вопросам волонтерства с единым бесплатным номером по всей республике.

Все эти меры, по моему искреннему убеждению, помогут эффективно вовлечь общественные, волонтерские организации и государственные органы в реа­лизацию общих проектов.