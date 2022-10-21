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Учи язык с детства

Любовь Доброта, Шымкент

Более 500 школьников страны подали заявки на участие в республиканском конкурсе «Мың жүйрік».

Конкурс, организованный при поддержке городского управления внут­ренней политики и по делам молодежи, в этом году прошел во второй раз.

– Цель конкурса совпадает с поручением Главы государства по продвижению казахского языка как языка межнационального общения, – подчеркивает руководитель управления внутренней политики и по делам молодежи города Шымкента Муратжан Шотанов. – Изучение государственного языка – задача для всех. Каждый казахстанец должен стремиться не только свободно говорить на нем, но и привить любовь к государственному языку подрастающему поколению, особенно ученикам начальной школы.

Конкурс «Мың жүйрік» проходил в онлайн-формате среди детей от 5 до 12 лет разных этносов. Единственное условие для участия – свободное владение государственным языком. Активно откликнулись не только дошкольники и ученики младших классов из Шымкента и Туркестанской области. В конкурсе на этот раз принимали участие дети из всех регионов страны. Особенно много было маленьких жителей Северо-Казах­станской и Западно-Казахстанской областей, городов Уральска и Актобе.

Муратжан Шотанов считает, что такая широкая география участников конкурса свидетельствует о том, что государственный язык находит все большее применение по всей стране.

По условиям конкурса участники читали стихи, рассказывали сказки на государственном языке, знакомили с казахскими поэтами и писателями, снимали видео о родном крае и известных личностях региона. Десять человек из 531 участника наз­ваны победителями конкурса «Мың жүйрік». Их пригласили в Шымкент на церемонию награждения, состоявшуюся в Доме дружбы народов. Муратжан Шотанов вручил лучшим юным знатокам государственного языка специальные сертификаты и ценные подарки.

Среди победителей – 11-летний Бекнур Кесиккулов из города Есика Алматинской области. Наградой мальчику за старания стал велосипед. Так жюри оценило декламацию стихов юным чтецом и подготовленный им видеосюжет на государственном языке. Бекнур не скрывал своей радости, тут же объявив, что впервые получает такой солидный приз, оказавшийся к тому же очень желанным.

– Я чувствую себя очень сильным, – охотно давал свое первое в жизни интервью Бекнур Кесиккулов. – Большое спасибо всем организаторам конкурса «Мың жүйрік». И большое спасибо моей маме за то, что она подсказала мне участвовать в этом конкурсе.

Член жюри Зауре Оралбаева и заместитель председателя АНК города Шымкента Икрамжан Хашимжанов поздравили победителей, пожелав им добиваться новых высот в изучении государственного языка и познании национальной литературы.

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