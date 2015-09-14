Учились наши у Таканаши...

504
Юрий МАКАРОВ
За пять лет проведения состязаний у нас уже как бы сформировалась компания стран-завсегдатаев этого турнира. И все же ежегодно к «старожилам» летних алматинских этапов прибавляются все новые и новые государства. Еще когда только планировались этапы Кубка мира в Алматы, было ясно: это будет мостик между часто принимающими «летающих лыжников» странами Европы и очень удаленной, но активной в зимних видах спорта Японией. Ведь прыгунам по пути из, допустим, Германии в Японию удобно сделать остановку на несколько дней в Центральной Азии, провести в Алматы два этапа Кубка мира (одного для столь дальнего перелета будет маловато), а потом, в меру акклиматизировавшись и плавно перейдя на новые часовые пояса, посоревноваться уже на острове Хоккайдо.
Может быть, поэтому, как бы сопровождая европейских участников в свою далекую Страну восходящего солнца, японские спортсмены всегда выступают в Алматы очень хорошими, сильными составами. И практически никогда не остаются в Алматы без медалей.
Нынче к нам приехали спорт­смены и спортсменки Южной Кореи, Финляндии, Словении, Японии, России, Австрии, Италии, Германии, Швейцарии, Румынии, США, Франции и Норвегии. С хозяевами трамплина получилось 14 стран – 70 участников. Явный, откровенный новичок, пожалуй, один, зато какой! Австрия со своим основным составом! Да, заждались мы на «Сункаре» австрийских прыгунов на лыжах с трамплина – одних из сильнейших в мире. Но дождались. А затем аплодировали победителю 7-го этапа Кубка мира Стефану Крафту как раз из Австрии, дальше и техничнее всех совершившего два зачетных прыжка со 140-метрового трамплина. Вторым здесь был словенец Роберт Кранец, третьим – россиянин Ильмир Назетдинов.
Во второй день (8-й этап) первенствовал Юнширо Кобаяши, следом за ним финишировали Стефан Крафт и Кенто Сакуяма (Япония).
Несколько лет подряд на предстартовых пресс-конференциях журналисты обязательно задают организаторам один и тот же вопрос: а приехала ли в Алматы Сара Таканаши? Эту миниатюрную и отчаянную японку у нас просто обожают. Еще бы: Сара неоднократно (зимой и летом) улучшала рекорды трамплинов «Сункар», практически всегда здесь побеждает, и без Таканаши теперь трудно представить женский турнир Кубка мира. Сара пунктуальна и обязательна как цветение сакуры. Сейчас вновь приехала и выиграла в Алматы два очередных этапа, еще больше оторвавшись в общем зачете от преследовательниц. Серебряными призерами стали Нита Энглунд (США) и Ито Юки (Япония), бронзовыми – Ито Юки и Жаклин Сейфридсберг (Австрия).
В соревнованиях приняли участие три казахстанских спорт­смена, лучшим среди которых был Радик Жапаров. Оба раза он вошел в число 30 сильнейших, а, значит, заработал очки летнего Кубка мира.
Следующий международный турнир на «Сункаре» состоится 27–28 февраля 2016 года. Крупнее и престижнее состязаний на наших трамплинах еще не было – зимний Кубок мира. И эти старты тоже будут тестовыми перед 28-й Всемирной зимней универсиадой 2017 года.

