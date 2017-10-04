​Учились спасать

Сборы открыл заместитель начальника Главного штаба – начальник управления по чрезвычайным ситуациям Национальной гвардии РК полковник Мурат Тюлюбердинов. Обращаясь к участникам, он сказал, что практическая отработка специальных навыков, обмен опытом для каждого из них должны стать особенно важными, поскольку от их умения зависит обеспечение безопас­ности населения.

– Вы должны стать грамотными специалистами в области гражданской защиты и справиться с любыми поставленными задачами, – добавил Мурат Тюлюбердинов.

В учениях приняли участие воины-спасатели Национальной гвардии, специалисты рес­публиканского спасательного отряда и департамента по ЧС Алматинской области, сотрудники РОВД, спецслужб и медики. Задачей сборов стало совершенствование профессиональных навыков личного состава в условиях чрезвычайных ситуаций и демонстрация новейших технологий спасения. Спасатели с успехом продемонстрировали свою подготовку по развертыванию аварийно-спасательного инструмента, тушению пожара, проходу туннеля с разбором препятствий, поиску пострадавших при помощи GPS-навигации, спасению из химически опасной зоны с использованием средств индивидуальной защиты, поиску пострадавших со служебными собаками, подводному поиску с использованием водолазного снаряжения и другие навыки. В программу сборов вошли и лекционные занятия по организации и проведению аварийно-спасательных и неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.

Завершающий день батальон­ных тактико-специальных учений организаторы посвятили ликвидации возможных последст­вий землетрясения. Личный состав спасательных подразделений на практике показал, как, оказывается, можно быстро эвакуировать людей с разных этажей здания, оказывать срочную помощь при авариях на железнодорожном и автомобильном транспорте, ликвидировать последствия техногенных катастроф.

Подводя итоги, командующий региональным командованием «Оңтүстік» генерал-майор Кайрат Актанов с удовлетворением отметил хорошие результаты, которые продемонстрировали участники сборов в тяжелых условиях, с преодолением сложных препятствий. Особо отличившиеся спасатели заслужили награды: им вручили грамоты и ценные подарки.