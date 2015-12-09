​Учимся играя

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Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

За несколько дней приложение набрало такую популярность, что организаторы планируют вывести эту интеллектуальную игру на уровень национальной олимпиады по школьным предметам. Вчера состоялась официальная презентация игры «Кім Білгіш» в лицее № 48 для одаренных детей.

Как отметил директор Президентского фонда развития государственного языка Азат Шауеев, мобильное приложение разработано в рамках переданной в фонд Главой государства Нурсултаном Назарбаевым части гонорара к премии мира «Шелковый путь».

– Сегодня мы презентуем приложение «Кім Білгіш». Это – интеллектуальная социальная игра-викторина, в ней заложены большая база вопросов и ответов на различные темы, качественная анимация и звуковые эффекты, – рассказал А. Шауеев. – Есть одно важное отличие этой игры от других похожих викторин: в ней можно организовать турнир, например, между двумя или тремя классами по принципу «игры на выбывание». А те, кто ответил на большее число вопросов, встречаются в финале.

По его словам, соперника в игре можно выбрать в Интернете или в своем классе и играть вдвоем. Основные разделы викторины посвящены науке, истории и природе Казахстана, достижениям XX и XXI веков, здоровью и спорту, также есть раздел «вокруг света». В арсенале приложения – задачи, головоломки и вопросы Единого национального тестирования.

– ЕНТ посвящен отдельный раздел. Интересно, что за первые дни, пока мы проводили тестирование приложения в лицее № 48, мы увидели, как школьники активно играют, отвечают на вопросы. А потом один ученик рассказал, что благодаря нашему приложению около 2 000 вопросов выучил из ЕНТ, и это намного интереснее, чем зубрить по книжкам, – подчеркнул руководитель фонда.

Приложение запущено пока только в мобильной версии, подготавливаются вариации для планшетов и ноутбуков, отдельные версии для социальных сетей. В дальнейшем планируется повысить уровень викторины «Кім Білгіш» до республиканского.

– Можно сказать, это – наша мечта, но мы ее осуществим – проведем национальные соревнования «Кім Білгіш», – поделился планами А. Шауеев. – Мы начали проводить турниры в Астане и Алматы, затем можем провести по областям, и далее – онлайн-турнир по республике. Победителю планируем вручить грант на обучение в Евразийском университете или Назарбаев Университете.

Также в рамках презентации было представлено художественно-патриотическое приложение «Менің Қазақстаным», где собрана коллекция фотографий высокого качества и созданных на их основе «обоев» для рабочего стола компьютера, планшета, мобильного телефона. В коллекции – казахстанские пейзажи, виды Астаны, Алматы, фото с наиболее ярких исторических, спортивных и культурных событий в республике. Также, пользуясь приложением, можно услышать гимн Казахстана, ознакомиться с основными данными о стране, представленными в виде инфографики.

Приложения «Кім Білгіш» и «Менің Қазақстаным» выпущены на казахском и русском языках для платформ IOS и ANDROID. В будущем планируется выпуск этих приложений на английском языке.

Помимо этих двух разработок ранее на средства, переданные Президентом, создан и запущен портал «Абай әлемі», где размещена полная энциклопедия о жизни и творчестве Абая Кунанбаева. Кроме того, основан и начал работать в сентябре первый в стране детский литературный сайт на казахском языке «Тәтті алма», где размещены поэзия и проза казахстанских авторов.

Ранее Президентским фондом развития государственного языка запущен крупнейший в Казахстане ресурс для изучающих казахский язык – «Сөйле». По данным фонда, за один год работы этого ресурса его аудитория расширилась до более полумиллиона человек из разных стран мира. Официально зарегистрированы на сайте и ежедневно обучаются более 32 тыс. человек. Также по дочернему порталу для детей – «Бала Сөйле» – ежедневно обучаются по предшкольной программе около 10 тыс. детей, мобильное приложение «Сөйле» используют около 10 тыс. человек. Аудитория страниц «Сөйле» в соцсетях также составляет несколько десятков тысяч пользователей.

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