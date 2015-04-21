Учимся наблюдать Гуляим ТУЛЕШЕВА

Занятие, на которое собрались больше пяти десятков волонтеров, в чис­ле которых медицинские работники, спортсмены, представители молодежных организаций, можно назвать подробным инструктажем, на котором были разъяснены буквально пошаговые действия наблюдателей непосредственно в день выборов Президента РК. Организатором мероприя­тия выступила Республиканская общественная комиссия по контролю за выборами в Республике Казахстан (РОККВ).

По словам члена РОККВ­ Владимира Тельнова, в текущем году комиссия выходит на новый уровень, и согласно принятому в нынешнем году принципиальному решению об активизации работы поставлена задача довести число наблюдателей до 10 тыс. К слову, на прошлых выборах было задействовано порядка 5 тыс. общественных контролеров. Всего по Астане насчитывается 157 избирательных участков, и все они будут обеспечены наблюдателями.

Коллективные усилия гражданского общества необходимы для того, чтобы получить объективную картину происходящих выборов, чтобы они прошли честно, прозрачно, справедливо.

В ходе семинара участникам был продемонстрирован фильм с подробным рассмотрением рабочего дня наблюдателя, который начнется в 6.00 26 апреля, его действий в ходе контроля за избирательным процессом, работы с дневником наблюдателя. Наряду с этим даны инструкции по фиксации возможных нарушений и контактированию со штабом комиссии.



