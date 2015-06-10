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Учись отдохновенно
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
В Приуралье в первые же июньские дни летние лагеря приняли тысячи детей. Как сообщили в областном управлении образования, юным западноказахстанцам предоставляются самые разнообразные формы отдыха и укрепления здоровья. Первая смена началась в 19 стационарных загородных лагерях.

Большинство ребят не пожелали расставаться со школой и в дни каникул. Интересный и полезный отдых для них подготовили в 350 пришкольных лагерях, которые за лето посетят порядка 60% учеников. Воспитатели и педагоги приступили к работе и в жилых микрорайонах, где действует более 170 детских площадок. 5 тыс. детей посетят палаточные лагеря.

За счет государства во время летних каникул отдохнут порядка 90% ребят из малообеспеченных и многодетных семей. Те из них, кто добился самых лучших результатов в учебе, творчестве и спорте, за счет спонсоров отправятся в Италию. Свыше 35 тыс. школьников изъявили желание поработать. Во время летних каникул будут действовать 3 лагеря труда и отдыха, 70 трудовых отрядов старшеклассников и 2 школьных лесничества.

Порядка 300 школьников отправятся на экскурсии в Астану и другие города страны. Для того чтобы детский отдых был не только интересным, но и безопасным, проведен специальный семинар, в котором наряду с педагогами принимали участие полицейские, специалисты ДЧС, департамента по защите прав потребителей и управления по инспекции труда.

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