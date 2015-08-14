Учить и пользоваться Свежий выпуск 505 Дина МАХАМБЕТОВА, Астана

Так, в этот день в городе Кокшетау в зале Казахского музыкально-драматического театра им. Ш. Хусаинова состоится отборочный региональный конкурс с участием команд территориальных департаментов агентства по Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской областям и Астаны.

Компетентное жюри будет оценивать команды по следующим критериям: степень знания государственного языка, обы­чаев и традиций казахского народа, способности в импровизации на казахском языке. Всего в мероприятии примут участие порядка 200 человек.