Учить работать с информацией

В торжественной церемонии открытия центра участвовали министр информации и общест­венного развития Казахстана Дархан Кыдырали и министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

– На форуме Astana Media Week мы говорили, что откроем центр, который будет систематически заниматься изучением медиаиндустрии, повышением квалификации специалистов в области журналистики и коммуникаций. Сегодня настал этот день. Центр MediaLab нацелен на научное изучение паттернов медиапотребления, повышение квалификации журналистов, особенно региональных, совершенствование отраслевой журналистики, развитие профессиональных навыков пресс-секретарей, – отметил Дархан Кыдырали.

Если всего несколько десятков лет назад нам не хватало источников информации и ее буквально приходилось «добывать», как пищу первобытным людям на охоте, то сейчас ситуация прямо противоположная. Мы живем в век информации, которая поступает со всех сторон, с каждого баннера, с тысяч экранов, мониторов и приемников. Теперь человеку жизненно необходимо уметь ее фильтровать.

Об этом упомянул и Саясат Нурбек, добавив, что Министерство науки и высшего образования всеми своими ресурсами поддержит начинание.

– Сейчас стало совершенно очевидно, что необходимы серь­езные исследования и инст­рументы, для того чтобы очищать информацию, бороться с фейками, доводить до населения четкие, понятные месседжи. На первый план опять же выходит вопрос массовых коммуникаций. Крайне не хватает специалистов не только в традиционной, но и в новых видах цифровой журналис­тики. Между тем в Казахстане уже полноценно «шагает» феномен гражданской журналистики, когда каждый человек сам входит в медиасферу, но при этом не ограничен правилами, принципами журналистской этики. И эти тенденции набирают оборот, – подчеркнул Саясат Нурбек.

На сегодняшний день в Казах­стане проводится подготовка кад­ров для медиасферы на базе 24 отечественных университетов, где обучаются около 5 тыс. студентов. В прошлом году завершили обучение свыше 700 студентов. А по программе «Болашақ» начиная с 2012 года подготовлены 213 специалистов. Открывшийся центр MediaLab ориентирован на методическую поддержку студентов, которые обучаются по специальности «журналистика».

– Наша задача – чтобы содержание программ для медиасферы напрямую увязывалось с потребностями самой отрасли. Нам важно, чтобы руководители каналов, представители министерства и СМИ могли четче формировать содержание образовательных программ тех 24 университетов, которые готовят кадры, – отметил Саясат Нурбек.

В заключение министры договорились о реализации совместных проектов в сфере образования и науки.