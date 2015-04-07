В мире Учить школьников борьбе с коррупцией предложили в Таджикистане

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода предложил разработать для школ уроки борьбы с коррупцией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.



Как сообщается, вопросы борьбы с коррупцией могут войти в цикл тем в рамках программы правоведения – предмета, изучаемого в девятых классах общеобразовательных школ. Премьер озвучил подобную инициативу на совещании в министерстве образования и науки.



Расулзода считает, что введение отдельного учебного модуля, посвященного борьбе с коррупцией, поможет предотвращать преступления среди несовершеннолетних.



По информации "Радио Озоди", ссылающегося на источники в министерстве образования, в настоящее время данное предложение находится на стадии изучения, и после всестороннего анализа предмет будет включен в школьную программу.



В феврале этого года депутаты нижней палаты парламента страны дали согласие на включение в школьную программу уроков полового воспитания. Замглавы министерства здравоохранения и социальной защиты Насим Олимов подчеркнул, что обучение этому предмету должно "предотвратить заболевания, передающиеся половым путем, и нежелательную беременность среди подростков".



В апреле 2014 года директор одной из школ Таджикистана предложил ввести в школах уроки по трудовой миграции. "Нужно объяснить ребятам, что им необходимо знать во время поездки на заработки, особое внимание уделять урокам русского языка", – пояснял руководитель образовательного учреждения.



Также в школах Таджикистана появился новый предмет – энергосбережение. На занятиях школьникам рассказывают о том, как важно экономить электричество в условиях его дефицита. В младших классах ученики теперь будут писать диктанты, посвященные энергосбережению, а в старших – сочинения на эту тему. В ближайшее время в школах также планируется раздавать брошюру "Культура энергопользования".

