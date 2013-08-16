Учитель – хранитель интеллектуального потенциала нации

В Послании Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» четко обозначен основной вектор образовательной политики: «... знания и профессиональные навыки – ключевые ориентиры современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров».

Педагогическое образование является фундаментом образовательной системы в целом. От качества подготовки будущего учителя зависит, в конечном счете, конкурентоспособность выпускника школы. Роль педагогического образования заключается в становлении такой личности, которая способна осуществить качественные изменения в сфере своей профессиональной деятельности.

Действующая Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 годы установила в качестве программных задач обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами и осуществление перехода на 12-летнюю модель обучения с обновлением содержания образования. Эффективность достижения этих задач будет измеряться следующим показателем: к 2015 году доля педагогов профильной школы, имеющих степень магистра, должна составлять не менее 10%, к 2020 году – 20%.

В числе существенных причин, объяснявших перенос сроков перехода общеобразовательных школ к 12-летнему периоду обучения, была указана недостаточная численность квалифицированных педагогичес­ких кадров для 12-летнего обучения, особенно – владеющих тремя языками. Высшие учебные заведения страны до настоящего времени не перешли к подготовке педагогов по системе 12-летнего обучения в общем среднем образовании.

Вопрос необходимости коренным образом усовершенствовать систему подготовки педагогических кадров обсуждался на заседании Правительства Республики Казахстан 24 мая 2011 года. Признавая низкий уровень квалификации казахстанских учителей, глава профильного министерства привел примеры из международного опыта. В развитых странах к подготовке учителя предъявляются очень серьезные требования. Школы и вузы интегрированы и тесно взаимосвязаны между собой, обязательна постоянная практика студентов в школе. При этом в Сингапуре министерство образования и науки выплачивает студентам педагогических специальностей заработную плату во время учебы. Широко готовятся магистры для последующей работы в школе – это повышает качество подготовки школьников. Так, в Финляндии к преподаванию в школе допускаются только магистры. Широко развита дифференцированная оплата труда в зависимости от квалификации и опыта, к примеру, в Сингапуре бонусы за квалификацию превышают тройной уровень базовой зарплаты.

Состояние подготовки педагогов в казахстанских вузах характеризуется следующими данными: педагогов готовят 85 вузов, из них 50 частных. При этом из 50 частных вузов 35 осуществляют обучение менее чем по 10 специальностям. От общего числа обучающихся на педагогичес­ких специальностях 98% учится в бакалавриате и 2% – в магистратуре. Слаба база педагогической практики, формальна взаимосвязь вуза и школы, педпрактика составляет только 13,8% от общего количества часов обучения. Нет квалификационных требований для выпускников. Другими словами, уже сегодня установлена заниженная планка для будущей квалификации учителей.

Несомненно, качественную и системную подготовку педагогов, способных обеспечить переход на 12-летнюю модель обучения с обновленным содержанием образования, могут реализовать исключительно педагогические вузы. В классических непрофильных университетах, на наш взгляд, не предполагается фундаментальной проработанности концепции педагогического образования, выстраивания научно обоснованных учебных программ и планов. Нет здесь традиционно сложившегося тесного взаимодействия с базовыми организациями образования, отлаженной высокой квалификации как теоретической, так и прикладной педагогической науки, а также опытных методистов. Более того, ни о какой фундаментальной педагогической подготовке не идет речи и в вузах частной формы собственности, объединяющихся в последнее время по территориальному признаку, а не с учетом отраслевых или смежных специальностей.

Нет необходимости перечислять достоинства государственных педагогических институтов. О них знают все. Многие известные в стране представители общественности, министры, депутаты, политики, деятели науки, образования и культуры горды тем, что получили достойное образование в педагогическом вузе. Историческое развитие педагогичес­ких вузов обеспечило наличие непрерывного педагогического образования, преемственность образования, его поступательный характер, интеграцию с учреждениями общего, профессионального образования, научно-исследовательскими институтами, общественными организа­циями.

Принимая во внимание эти факторы, вызывает недоумение нынешнее половинчатое состояние педагогических институтов, оказавшихся только на первой ступени введенной трехуровневой системы образования «бакалавриат – магистратура – докторантура».

В настоящее время в соответствии с действующим Законом Республики Казахстан «Об образовании» педагогические институты реализуют только профессиональные учебные программы высшего образования, занимаясь подготовкой бакалавров в предметных областях. В то время как подготовка магистров осуществляется в университетах и академиях, реализующих профессиональные учебные программы высшего и пос­левузовского образования.

Введение в жизнь указанной законодательной нормы вытолкнуло педагогические институты из полноценной сферы действия болонских реформ на начальную ступень. Тогда как спектр актуальных для современного казахстанского педагога-профессионала компетенций формируется только на уровне магистратуры и докторантуры.

В то же время широкая сеть частных высших учебных заведений, о качестве образовательного процесса в которых постоянно ставится вопрос на самом высоком уровне, оставила за собой право выпускать магистров, присваивать своим выпускникам академическую степень только потому, что имеют статус университета или академии.

Этой проблеме и соответствующим механизмам ее решения посвящены статьи ректора Павлодарского государственного педагогического института Н. Р. Аршабекова, опуб­ликованные в общенациональной газете «Казахстанская правда» от 22.12.2011 г. (№ 413-414), 05.02.2013 г. (№ 42-43), 15.05.2013 г. (№ 164-165), в которых высказывается предложение о преобразовании пединститутов в педагогические университеты, и только тогда, по его мнению, мы сможем поставить вопрос об обязательном магистерском образовании педагогов.

И здесь полагаю необходимым обсудить вопрос педагогической интернатуры. Ее прообразом является непрерывная педагогическая практика на выпускном курсе, в ходе которой студенты, продолжая обучение, одновременно работают по своей специальности в образовательных учреждениях. С учетом перехода на подготовку бакалавров эта практика (в виде педагогической интернатуры) требует законодательного закрепления и соответствующего экономического обеспечения.

Основываясь на личном опыте, хочется привести факты недавнего прошлого из «магистерской истории» Таразского государственного педагогического института. Всего из пенат педагогического института с 2004 по 2012 год вышло 326 дос­тойных высококвалифицированных и востребованных магистров. За время обучения они неоднократно принимали участие в международных и республиканских научно-практических конференциях, публиковали научные статьи в зарубежных журналах, журналах с ненулевым импакт-фактором и изданиях, рекомендованных ККСОН МОН РК. Являлись стипендиатами различных конкурсов: «Талантливые молодые ученые Казахстана», «Лучший преподаватель вуза», Международная стипендия «Болашак». В целях академической мобильности проходили стажировки за рубежом: в Польше, России, Кыргызстане.

В течение 9 лет один из ведущих педагогических вузов страны – Таразский государственный педагогический институт осуществлял качественную подготовку магистров по 10 специальностям. Магистратура, действовавшая в ТарГПИ до 2011 года, соответствовала всем требованиям Государственного общеобязательного стандарта образования Республики Казахстан. Предыдущий опыт по организации процесса квалифицированной подготовки магистров позволил ТарГПИ вести сис­темную и целенаправленную подготовку педагогов новой формации, востребованных как в регионе, так и в целом по стране, внедряя современные образовательные технологии в учебный процесс.

Таразский государственный педагогический институт стремится поддерживать репутацию учебного заведения инновационного типа, способного отвечать современным требованиям и мировым тенденциям развития образования. Мы не стоим на месте. В сентябре 2010 года ТарГПИ в числе других 30 казахстанских вузов подписал в Болонье Великую хартию университетов. С целью повышения конкурентоспособности проводимых исследований и соотнесения их с международными тенденциями в науке ТарГПИ активно сотрудничает с зарубежными университетами и исследовательскими центрами США, Германии, КНР, Польши, Монголии, Чехии, Словакии, Болгарии, Турции, Южной Кореи, России, Украины, Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана на основе прямых двусторонних договоров о научно-образовательном сотрудничестве.

Научный процесс в институте ориентирован на приоритетность развития проблемно-ориентированных фундаментальных и прикладных исследований и обеспечение роста научной активности вуза. За последние три года ППС вуза выпущены 91 учебное пособие, 5 учебников, 8 монографий, 2 146 статей, в том числе 16 – в журналах с ненулевым импакт-фактором.

Профессорско-преподавательский состав ТарГПИ постоянно работает над повышением своей научной квалификации. В 2012 году двое преподавателей поступили в докторантуру PhD и шестеро – в магистратуру других вузов, после окончания которой намерены вернуться на работу в ТарГПИ. Широко используются педагогами института возможности повышения уровня научной и методической подготовленности посредством Германской службы академических обменов DAAD, зарубежных стажировок в Болгарии, Турции, Германии. Всего за последние два года 45 преподавателей прошли курсы повышения квалификации как в ведущих вузах страны, так и за рубежом.

В 2012 году ТарГПИ пройдена институциональная аккредитация как субъекта научной и научно-технической деятельности. Ведется активная работа по подготовке к осуществлению двухдипломного образования, дистанционного обучения. Таразскому государственному педагогическому институту Министерством образования и науки Республики Казахстан присвоен статус экспериментальной площадки по реализации модели педагога новой формации «Учитель XXI века», в основу которой положена модель «специалист – учитель – личность». Открыт отдел по проблемам 12-летнего образования, что имеет особую значимость в связи с востребованностью современным обществом компетентных и конкурентоспособных специалистов. Ведь переход на 12-летнее образование и введение профильного обучения на старшей ступени школы предполагают, что в ней будет работать педагог, окончивший магистратуру. В современных условиях стране требуются специалисты, имеющие навыки работы в 12-летней школе, которые не только не выпус­каются на сегодня, но и для обучения которых наша образовательная система еще не создала соответствующую научно-методическую базу.

Анализ системы педагогического образования показывает, что современная подготовка будущих учителей не всегда ориентирована на профессиональную деятельность и зачастую не имеет тесной связи с практикой. Научно-педагогичес­кие результаты зачастую остаются тео­ретическими вне практической реа­лизации. При педагогических институтах необходимо открытие широкой сети экспериментальных площадок, где не только преподаватели, но и сами будущие учителя могут быть привлечены к реализации результатов инновационной педагогической деятельности в школах и продолжить ее в профессиональной деятельности. Элементы, полученные в экспериментальном режиме, должны осваиваться и внедряться в массовую практику, поэтому следует более жестко и конкретно оценивать результаты педагогических эксперимен­тов на всех уровнях образования: экспериментальные площадки, педагогический институт, школы, районы, город, область. С этой целью необходимо сформировать систему мониторинга результатов экспериментальной деятельности на всех уровнях организа ции образовательной практики.

Бесспорно, на базе педагогических институтов необходимо возродить и усилить научно-исследовательскую направленность трехуровневой системы подготовки: бакалавриат – магистратура – докторантура PhD. Открытие магистратуры и PhD-докторантуры на базе педагогических институтов позволит сформировать научно-исследовательскую базу педагогического образования, когда сами педагоги могут оценить на практике научно-педагогические результаты; позволит стимулировать педагогические кадры в повышении собственной квалификации, создавать системы целевой подготовки преподавателей за рубежом; позволит углубленней перенимать высокую результативность и эффективность развитых стран Болонской зоны, соответствовать современным достижениям педагогической науки.

Таразский государственный педагогический институт взял курс на полномасштабную информатизацию, внедрение прогрессивных инновационных технологий обучения. И мы можем однозначно заверить, что в нашем институте созданы все необходимые условия для подготовки магистров. Усиливая квалификацию учителя-педагога, мы понимаем, что он будет использовать полученные знания в работе с учениками. Не будем забывать, что интеллектуальным капиталом нации заведуют учителя.

Талант БОЛЕЕВ, проректор по научной работе и международным связям Таразского государственного педагогического института, доктор педагогических наук, профессор