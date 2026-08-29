Учитель нации и хранитель слова

Все силы – делу просвещения

«Он просветитель казахского народа. Байтурсынов – Кирилл и Мефодий, Новиков и Радищев своего народа. Он создал азбуку, которая, по мнению профессора Молло, лучшая из азбук… Байтурсынов А. – автор грамматики, синтаксиса, букваря, хрестоматий на казахском языке. Он наркомпрос Казакской АССР, многолетний в 1920–1928 г. до ареста его председатель ученой при НКпросе комиссии. Судьба Байтурсынова А. схожа с судьбой Н. Чернышевского. Как он, Байтурсынов – бесстрашный пророк своих убеждений, как он – кабинетный работник, как он – страх власти. Я знаю Н. Г. Чернышевского и не боюсь с ним сравнивать А. Байтурсынова, так как его тоже знаю…» – это строки из письма-ходатайства Алихана Бокейхана Екатерине Пешковой в Москву.

Ахмет Байтурсынулы и Алихан Бокейхан были соратниками и близкими друзьями, их объединяли общие цели и масштабная совместная работа. Именно они стояли у истоков создания правительства Алаш Орды. Их судьбы трагичны, они подвергались гонениям и преследованиям со стороны царских властей.

В одном из своих трудов док­тор исторических наук Мамбет Койгельдиев писал: «В государственном архиве Российской Федерации хранится дело Ахмета Байтурсынулы. Оно заведено в июле 1909 года и состоит из 39 страниц. В нем, помимо личных данных, как день рождения и место учебы, содержатся сведения о его семье и другая информация. В этот период его обвиняли в сепаратизме и антигосударственной пропаганде, а также в том, что готовил письма-­ходатайства для возвращения ссыльного казаха Акпаева. Ахмет Байтурсынулы был арестован 1 июля 1909 года в Каркаралы, в его доме проведен обыск. В биографии Учителя нации немало горестных страниц…»

В своей статье «Ахмет Байтұрсынұлының саяси бірізділігі туралы» Мамбет Койгельдиев приводит отрывок из письма Байтурсынулы, которое он писал из Архангельска Екатерине Пешковой:

«Я педагог, посвятивший 34 года делу просвещения народа. Мое служение просвещению разительно отличалось от труда педагогов других стран, у которых была формировавшаяся веками основа. До революции 1905 года не позволялось писать, учиться на казахском языке, поэтому не было даже элементарного, чтобы проводить просветительскую работу, то есть не было алфавита, орфографии, грамматики, теории языка, учебников, периодики. Мне пришлось все создавать с самого начала. 1905 год совпал с периодом моей плодотворной работы.

Я педагог, объединивший просве­щение с общественно-культурной, публицистической, литературной деятельностью, также, как сын народа, пережившего угнетение, связал свою деятельность с идеей спасения казахского народа через борьбу и повышение уровня национальной культуры и самосознания. И за это при царском режиме я был отправлен в тюрьмы, в ссылки. Я посвятил свою жизнь на благо народа, положил все свои силы, способности и даже здоровье на дело просвещения. А теперь по воле судьбы за все мои труды в просвещении на склоне лет (мне 62 года) нахожусь 20 месяцев в тюрьме, 22 месяца в концлагере».

Трагичная судьба видного общественного деятеля, создателя первого казахского алфавита на основе арабской графики төте жазу и автора первых учебников по казахскому языку, заложившего фундамент национальной лингвистики, первого наркома просвещения Казахской АССР и талантливого литератора навсегда остается болевой точкой для всех казахов. Он подвергался политическим гонениям, неоднократно был арестован, находился в ссылке. В последний раз его забрали в 1929-м, на этот раз соратникам и друзьям вызволить его не удалось. Он был расстрелян в декабре 1937 года в Алма-Ате.

Сердце ученого и реформатора остановилось, но имя его осталось в истории, и дело его не забыто. Чтобы понять масштаб личности Ахмета Байтурсынулы достаточно прочесть его слова, которые актуальны и сейчас: «Чтобы казахи были сильными, чтобы состоялись как страна, они должны быть образованными, состоятельными и сильными.­ Чтобы быть образованным,­ нужно учиться. Чтобы стать состоятельным – найти свое дело. Чтобы быть сильными – нужно единство».

«Газета – это глаза,

уши и язык нации»

В истории национальной периодики особое место занимает газета «Қазақ». Издание было общественно-политическим и литературным. У его истоков стояли Ахмет Байтурсынулы, Алихан Бокейхан и Миржакып Дулатулы. Главный редактор Ахмет­ Байтурсынулы четко и емко определил суть и цель издания. Его слова «Газета – это глаза, уши и язык нации» стали настоящим манифестом.

Газета сыграла огромную роль в консолидации казахского народа. На ее страницах поднимались актуальные и острые вопросы того времени, звучали мнения о необходимости защиты прав на землю, критика политики переселения, проводимой властью, а также о важности всеобщего образования, открытия школ...

В своих трудах ученый Султан Хан Аккулы приводит следующие сведения: «С февраля 1913 по январь 1918 года было издано 260 номеров газеты «Қазақ». В июле – сентябре 1918 года вышли в свет 261–266 номера издания. После этого газета была закрыта навсегда».

О том, какую роль играла газета «Қазақ» в степи, и о ее популярности можно судить по тому, что сумму на приобретение необходимого типографского оборудования­ собрал народ. Миржакып Дулатулы в статье «Қазақ» баспаханасы» писал: «Для газеты «Қазақ» приобрели типографию за 30 тысяч рублей. В типографии есть две машинки, достаточно русского шрифта, все нужные детали присутствуют. Мусульманский шрифт планируем выписать из Казани, уже заказали».

А выдающийся казахский писатель Мухтар Ауэзов в 1923 году отмечал: «Даже школяры, которые не отличались рвением к учебе, при виде газеты «Қазақ» стояли как вкопанные. Для ученика, который получал знания вдали от дома, «Қазақ» был тем самым приветом из родного аула… Газета «Қазақ» пробудила дремавшее сознание народа, растормошив всех – от младенца до глубоких стариков, пустила сок по телу нации, как движение разгоняет кровь…»

На родной земле

Путь к восстановлению доброго имени Ахмета Байтурсынулы был долгим. В 1959 году Сакен Бектемисова – дочка старшего брата Учителя нации Кали – письменно обратилась к генеральному прокурору СССР с просьбой пересмотреть дело ее дяди. Однако реабилитрован Ахмет­ Байтурсынулы, как и другие дея­тели Алаш, был лишь в 1988-м, в период перестройки.

На малой родине Учителя нации, в Торгае, есть Литературный музей Ахмета Байтурсын­улы и Миржакыпа Дулатулы. Расположенное­ в районном цент­ре небольшое здание давно стало местом притяжения всех, кто интересуется событиями прошлого. История появления музея достойна того, чтобы о ней рассказали. И она еще раз подтверж­дает, что истинное служение народу никогда не забывается.

– Когда официально были реабилитированы выдающиеся деятели казахской литературы, науки и движения «Алаш», жители Тургая выступили с инициативой создания музея на родине Ахмета­ Байтурсынулы и Миржакыпа Дулатулы. При этом создать его было решено без привлечения денег из государственной казны. Открыли фонд. Тогда в составе района было 16 совхозов, и поэтому за год с небольшим собрали нужную сумму. Люди по своему желанию переводили однодневный заработок, отдавали часть пенсий. Очень важно было знать, что ты тоже причастен к большому и важному делу. В те годы район возглавлял Жакан Косабайулы, он и стоял у истоков открытия музея, сделал очень много для того, чтобы задуманное было воплощено в реальность. Министром культуры КазССР был Узбекали Жанибеков, и это тоже сыграло огромную положительную роль. Он искренне переживал и поддерживал начинание тургайцев, – рассказывает Гульбану Кулеткызы, директор Литературного музея Ахмета Байтурсынова и Миржакыпа Дулатулы.

Была создана комиссия, средства переведны на специальный счет, и вскоре работники «Казреста­в­рации» приступили к работе. Разместить музей решили в цент­ре села, в старинном доме купца Фазылжана Низамутдинова. К слову, недалеко от него сегодня расположен Музей Ыбырая Алтынсарина,­ построенный на том самом месте, где стояло училище, которое когда-то открыл сам просветитель и в котором позже учился Ахмет Байтурсынулы.

Экспонаты для музея также собирали всем миром. Особо ценной частью экспозиции являются личные книги. История их появления в музейных фондах такова.

Свои книги «Қырық мысал» и «Маса» Учитель нации подарил аксакалу по имени Смагул. Тот после ареста Ахмета Байтурсын­улы, подозвав сына, сказал: «Я не верю, что Ахмет – враг народа. Придет время – и его оправдают, а его книги будут большой ценнос­тью. Я, наверное, уже не доживу до этого дня, а ты запоминай,­ где они лежат. Мой аманат тебе: когда этот день настанет, передай книги народу». Мудрый старейшина понимал, что смутные дни закончатся, победит истина и доброе имя достойных сынов своего народа будет восстановлено.

– В 1988 году, после реабилитации Ахмета Байтурсынулы, к сыну аксакала Ердену ходили жители аула, потому что историю о том, что его отец в свое время спрятал подаренные ему книги, люди знали хорошо. Но тогда сын аксакала ответил отрицательно, сказав, что не знает ничего. Но в 1991-м, когда музей уже открывался, Ерден сам пришел к тогдашнему директору Газизу Амирханову и передал ему книги, тем самым выполнив наказ отца, – рассказывает Гульбану Кулеткызы.

Помимо этих изданий, в музее хранятся еще пять личных книг Ахмета Байтурсынулы.

Хочется рассказать также об экспонате, который вернулся в Казахстан спустя почти сто лет. В 2022 году была организована экспедиция «Ахмет жүрген жолдармен», ее участники побывали в Архангельске, нашли дом, где Учитель нации жил с семьей перед арестом. И одна из жительниц дома, узнав, что гости прибыли из Казахстана, передала им старинный утюг на углях, сказав, что эта вещь принадлежала семье Байтурсыновых. Так в музее появился еще один ценный экспонат.

В центральном зале музея расположена инсталляция: у чайного столика сидят Ахмет и Бадрисафа, за спиной у них стоит дочь Шолпан. Взгляд Байтурсынулы серьезный, он сосредоточенно думает о чем-то важном. Бадрисафа слушает музыку, а Шолпан радуется, ведь родители рядом – и все хорошо. К слову, патефон, используемый в инсталляции, также из личных вещей Ахмета Байтурсынулы – он привез его из Москвы в 1921 году.

Ахмет Байтурсынулы был разносторонним человеком с множеством талантов. И если монументальный образ государственного деятеля и просветителя известен всем, то лишь немногие знают о том, что Учитель нации был отменным кюйши, мастерски играл на домбре, очень хорошо пел, сам сочинял музыку. К сожалению, до нас дошли лишь его песни «Аққұм» и «Екі жирен ау». Кроме того, Ахмет Байтурсынулы увлекался фотографией, в музее хранится редкий кадр, сделанный им собственноручно.

Увидеть книги, которые он держал в руках, патефон, который он слушал с супругой, и на долю секунды представить себя в прошлом веке – все это возможно в Торгае, на его малой родине, где память о нем чтут и берегут.