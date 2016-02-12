​Учитель, перед именем твоим...

Конец августа 2002 года. Истерзанный недельной почечной коликой, лежу перед рентгеновским аппаратом. Слышу, как врачи, глядя на монитор, ставят диагноз: правая почка отказала, левая воспалена… После обследования выхожу в кабинет и там встречаю Арнольда Фоленвайдера, работавшего в тот период заведующим урологическим отделением областной больницы. Познакомились с ним еще в советское время. Уже тогда его имя было на слуху у пациентов, все непременно хотели, чтобы диагностировал он, оперировал он, назначал лечение он.

Именитый доктор после рентгеновского обследования набросился на меня коршуном: почему затянул, почему не обратился раньше, черным от боли стал… В таких случаях он с больными не церемонится, «прокручивая» в мозгах ситуацию. Гневная тирада продолжалась пару минут, затем последовала команда: срочно в стационар. Операция длилась почти четыре часа, позже на ладони доктор продемонстрировал источник тяжелой болезни – камень, напоминающий пулю от боевого пистолета...

Первая ступень пройдена более или менее успешно, до сих пор помню его слова: теперь все зависит от нас обоих, будем спасать почку. Забегая вперед, скажу: почку спасли, пролежал я в урологическом отделении почти месяц. Арнольд Иванович возился со мной, словно с маленьким ребенком. Забегал рано утром, интересуясь результатами анализов. Хотя дело шло к выздоровлению, он не улыбался, лицо всегда было предельно суровым, ласковые слова вообще отсутствовали в его лексиконе. Зато какой щедрой и отзывчивой была душа, скрытая за непроницаемой маской! Вот кто свято чтит клятву Гиппократа, следуя ее наставлениям по сей день. Для него не было и нет статусных больных, при должности ли ты, при связях или при деньгах – ко всем относился одинаково, проявляя заботу и участие.

В нынешней лечебной практике все чаще встречается избирательность. Перед влиятельным пациентом врач готов на цыпочках ходить, одновременно не замечая остальных. Уверен, Фоленвайдер меня в этих мыслях поддержит, его кредо – честное служение профессии. Такая деталь. Накануне операции я позвонил в центральный офис «Казправды», предупредив руководство о временном отсутствии. Шефы пытались помочь с квалифицированной медпомощью. «Ваш больной где проживает?» – спросили их. Узнав, что в Кокшетау, заявили: «Нужды отправлять в Астану нет, там же есть Фоленвайдер…»

С тех пор прошло более 13 лет. И вот телефонный звонок из областной больницы: на другом конце провода – заместитель главного врача Дмитрий Чайков. Когда я оперировался, он ходил в интернах у Арнольда Ивановича. «Учителю скоро исполняется 80, – сообщил его бывший подшефный, – давайте напишем о нем, сделаем сюрприз, сам он ни за что не согласится на статью в газете даже по поводу юбилея».

Помню его мудрое изречение: «Переобуваются на ходу те, кто служит не профессии, а выгодным обстоятельствам». Урологов, перед которыми больные готовы снять головные уборы, в Казахстане можно пересчитать по пальцам рук. В первых списках смело обозначаю Арнольда Ивановича, чей общий врачебный стаж превысил 56 лет, урологический – 54 года. Целая эпоха во времени, сотни, тысячи спасенных жизней, столько же благодарных пациентов, около 30 талантливых учеников, вобравших в себя лучшие качества наставника.

Между прочим, у нашего юбиляра, отличника здравоохранения, есть две медали, которыми он несказанно гордится: «За освоение целинных и залежных земель» и «За трудовое отличие». Знатные «пахари», оказывается, есть в каждой профессии, просто по достоинству надо оценивать их труд.

…Невысокого роста, белый как лунь, старается спину держать прямо, хотя годы берут свое. Оперировать уже не может, однако его консультации, советы всегда полезны. На смену ему в урологическое отделение пришло новое, обученное им поколение. Наставник занял запасные позиции, став рядовым урологом в частной клинике.

– Через день Арнольд Иванович приходит в родное отделение, – подчеркивает его заведующий Абай Касымов. – Доктора, сестрички, санитарки встречают шефа как отца родного. Сказать «бывшего шефа» язык не поворачивается. Он выпестовал коллектив, сделал его узнаваемым и почитаемым среди пациентов. Теперь ученики возвращают ему любовь и признание. Абай Алпысбаевич сегодня также мэтр урологии. По его словам, среди людей в белых халатах Арнольд Иванович для него самый близкий человек.

– Он для меня не только учитель и наставник, – продолжает А. Касымов, – но и друг, мудрый собеседник, доктор, с которого можно бесконечно брать пример…

От него узнаем о спортивных достижениях юбиляра. Будучи уже на пенсии, Фоленвайдер становился семикратным чемпио­ном области среди людей своего возраста на президентской миле, неоднократный призер по шахматам в городских турнирах. Хобби? Любовь к людям и, наверное, танцы. На последнем новогоднем корпоративе «зажигал» так, что молодые коллеги завидовали.

– Приготовили для Арнольда Ивановича праздничное обращение, – сказали мне по секрету организаторы юбилейных торжеств. – Начинаться оно будет словами «Учитель, перед именем твоим…».