Учитель покончил с собой, став фигурантом дела о детской порнографии
Скандал разгорелся в средней школе Olathe East в американском штате Канзас, где преподаватель изобразительного искусства Джон Дерби стал фигурантом уголовного дела о хранении детского порно, передает Life.ru.
Никаких обвинений педагогу предъявлено не было, его даже не успели взять под стражу, однако он был допрошен специалистами местного полицейского управления, а незадолго до гибели в его квартире был проведен обыск и изъят его личный компьютер.
Вскоре после проведения обыска преподаватель был найден мертвым в поле в 30 километрах от своего дома. 46-летний мужчина покончил с собой. Теперь полицейским предстоит выяснить, чем был вызван его порыв: огульными подозрениями, из-за которых дорога в школу для него так или иначе будет закрыта, либо, напротив, поступок педагога является молчаливым признанием его вины.