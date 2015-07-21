Учитель с большой буквы

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Карлыгаш БУЗАУБАГАРОВА, доктор филологических наук, профессор, Алматы
Мариям Кондубаева принадлежит к тому поколению и к тому кругу заслуженных работников образования, которые во многом определяют и содержание университетской методической и филологической традиции, и облик отечественной высшей школы. Методическая наука разнонаправленна и многообразна, но одна особенность сообщает ей и известное единство, и едва ли повторимое своеобразие: тяготение к анализу педагогических проблем образования в вузах и школах Казахстана, а равно и к крупным формам исследовательского творчества. То, что Мариям Кондубаева сделала в методике общеобразовательной и высшей школы, вполне способно олицетворять облик ученого педагога-филолога своего времени.
Некоторые профессию филолога трактуют как занятие по изучению древних языков. Отчасти в этом есть доля правды, так как филолог исследует происхождение, развитие и структуру языка, изучает изменения, которые произошли в языке за определенный промежуток времени, создает методику обучения языку в определенной среде, учитывая совместимость и аналогии с особенностями местного языка. Мариям Рамазановна имеет такой высокий профессиональный уровень, что созданные ею учебные пособия пользуются большим спросом в Кыргызстане, Польше и в других странах. И коллеги пишут хвалебные рецензии и приглашают на научные конференции, к сотрудничеству. И конечно, такой ученый, как профессор М. Кондубаева, никогда не отказывает коллегам во внимании.
Мариям Рамазановна обладает необыкновенным даром читать лекции, в которых ораторское искусство переплетается с удивительно красивой культурой речи. Об актуальных проблемах лингвистики и лингводидактики она рассказывает так интересно, наполняя лекции своей эрудицией в казахской литературе и языке, в знаниях мифологии, психологии, что слушатели получают эмоциональное и эстетическое наслаждение. Рассказывая о своих научных исследованиях, она сравнивает собственные впечатления о научных путешествиях в Грецию, Финляндию, Кыргызстан, а потом может сравнивать лингвистические особеннос­ти Шанхая, Софии, Дубая или Велико-Тырново, помогая воспринимать общие корни языков и многогранность образного выражения словами чувств и действий людей планеты.
Монография «Культура русской речи» явилась многолетним трудом, завершившим кропотливые усилия на протяжении долгих лет. И кандидатская, и докторская диссертации посвящены модели дву­язычной личности, которая формируется с детства в уникальном языковом пространстве. Мариям Кондубаева первой создала прикладную интерпретацию теории языковой личности и этапов ее становления в результате усвоения терминологического и лексико-тематического минимума, необходимого в профессиональной коммуникативной деятельности двуязычного учителя-словесника. Она смогла найти тот уникальный способ обу­чения, который формирует у филологов умение не просто описывать языки, но и строить их формальные модели, столь необходимые для важнейших областей приложения лингвистических знаний. Мариям Рамазановна по праву считается руководителем лингводидактической научной школы по инновационным технологиям в полиязычном образовании Республики Казахстан. К юбилею уважаемого ученого готовится выпуск коллективной монографии «Инновационные технологии в трехъязычном образовании: труды научной школы профессора М. Р. Кондубаевой». Ею опубликовано 200 фундаментальных научных работ, имеется 10 свидетельств авторского права, в том числе на разработанную интегральную технологию обучения филологическим курсам.
Талантливейший ученый, неутомимая труженица, острый наблюдатель жизни, заинтересованный и всегда интересный собеседник Мариям Кондубаева являет собой образец хранительницы классических черт настоящей интеллигенции.

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