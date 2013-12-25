Учитель, созидающий школу

– Система подготовки учителей в Казахстане меняется, и, как учитель, я согласен с реформами, проводимыми Министерством образования и науки РК. Безусловно, есть отдельные моменты, где следовало бы принять во внимание мнение самих педагогов. Подчеркну, что Министерством проводится огромная работа по модернизации подготовки учителей. Хотя, конечно, надо приз­нать, что проблемы с их подготовкой и переподготовкой есть. Однако мы уже отошли от той критической точки, когда это дело велось хаотично, без контроля.

Сегодня мы имеем конкретную задачу в сфере среднего образования, а потому есть и конкретные ориентиры по подготовке учителей. Президентом поставлена задача сократить разрыв между сельской школой и городской, который, к сожалению, сегодня достаточно ощутим. А это значит, необходимо осуществлять подготовку учителей широкого формата, которые способны адаптироваться в любых условиях и отвечать современным требованиям образовательных услуг. Это, безусловно, диктует необходимость гибкости системы подготовки учителей.

– Оналбай Аяшевич, как и чему сегодня нужно учить будущего учителя?

– В нашем Южно-Казахстанском государственном педагогическом институте обучаются 2 136 студентов, в том числе 1 117 обладателей образовательных грантов. Это очень хороший показатель. Всего в вузе действуют 19 кафедр, 7 факультетов и отделение дистанционного обу­чения. Лекции читают 270 преподавателей, среди которых 116 кандидатов наук и доцентов, 21 доктор наук и профессоры. Это единая коман­да, убежденная в том, что педагогические вузы должны готовить не только высокообразованных специалистов, но и воспитателей, исследователей, организаторов. Будущий учитель – не просто носитель знаний, владеющий методикой обучения и воспитательной работы, а парт­нер, соучаст­ник, провайдер в этом огромном, развивающемся глобальном информационном пространстве. Он должен нести общечеловеческие ценности, жить этими ценностями, говорить о них и практиковать их, бескорыстно служить учительской деятельности, владеть информационными и коммуникационными технологиями, вместе с учащимися открывать новое, быть индикатором и ориентиром в мире знаний. Мы живем в век очень высокой конкуренции. Наша страна может конкурировать только в том случае, если мы воспитаем такое поколение, которое будет уважать свою историю, культуру, способное найти решение в сложных ситуациях. Такому поколению мы, без сомнения, можем передать бразды правления государством.

– Выпускники педвузов далеко не всегда посвящают свою дальнейшую жизнь школе. Какой процент ваших выпускников идет работать по полученной специальности?

– Проблемы трудоустройства выпускников педагогических специальностей надо рассматривать комплексно. Это не только проблема вуза и выпускника. В первую очередь, нежелание работать в школах связано с низким статусом учителя в обществе. Во-вторых, большое количество самих выпускников педагогичес­ких специальностей, что, с одной стороны, позволяет выбирать лучших, с другой же – не является гарантом трудоустройства. 70% выпускников нашего вуза приходят на работу в школы. Хочется отметить, что, уже обучаясь на последних курсах, наших студентов приглашают учительствовать. Еще 10% выпускников продолжают обучение по магистерским программам. Остальная часть ищет себе применение в других сферах. Я не верю в то, что дипломированный молодой учитель не хочет работать в школе. Многие молодые специалисты сталкиваются с проблемой трудоустройства, но это уже тема другого разговора...

– Как, по вашему мнению, можно повысить престиж учителя?

– В первую очередь необходимо менять отношение общества к учителю. Не секрет, что все областные, городские, сельские мероприятия, все без исключения собрания, митинги, субботники проводятся с привлечением учительского сообщества. Педагог перегружен социальными, общественными функциями, которые не входят в его прямые обязанности. Учитель не защищен от своих же работодателей. Это уже снижает оценку данной профессии. Не хотелось бы затрагивать вопрос материальный, но в ряде стран, включая Японию, Сингапур, Финляндию, учитель – самая высокооплачиваемая профессия. Не поэтому ли экономика и инновационная технология данных стран лидируют в мире?

Еще один аспект. Количество выпускников педспециальностей превышает реальную потребность в учителях. Конечно, было бы хорошо, если бы учителя принимали на работу на конкурсной основе. Механизм существует, однако серьезных шагов в этом направлении не делается. Хотя можно было бы использовать принципы приема на государственную службу, где этот процесс централизован. Считаю, что необходимо в корне менять систему руководства средним общим образованием, что позволит защитить школу и педагогов от вмешательства в учебный и воспитательный процесс.

– Ежегодно в Казахстане составляется рейтинг вузов, который учитывает целый ряд критериев. А какой критерий оценки вуза, на ваш взгляд, самый важный?

– В последнее десятилетие развитие глобальных тенденций ставит новые вызовы перед высшей школой Казахстана. Рейтинги как инструмент оценки и сравнения деятельности организаций образования стимулируют конкуренцию между вузами и уже прочно вошли в жизнь нашей страны. Считаю, что основными критериями оценки вуза необходимо считать качество образования, востребованность выпускников в образовательной сфере, трудоустройство выпускников и высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава.

– С 2014 года казахстанские вузы постепенно начнут переходить к автономии. Уже приступили к разработке механизма выборности вузовских ректоров. Что вы думаете по этому поводу?

– Безусловно, автономия усиливает ответственность. Готовы ли мы все к этому? Трудно сказать... В этом вопросе мне импонирует позиция министра образования и науки Аслана Саринжипова, который ратует за постепенный переход и добровольность каждого вуза в решении этого вопроса. Мое мнение однозначно: автономия нужна. В этом деле спешка не союзник. Академическая свобода – это открытая дискуссия и долгосрочное планирование. Преимущества автономии существенны. Это концентрация талантов в среде как студентов, так и преподавателей. Во-вторых, самодостаточность финансовых ресурсов, чему способствуют частное финансирование, гранты, эндаумент – фонды и бюджетные средства. В-третьих, независимость, которая обеспечивается автономией, академической свободой и многофункциональным руководством. Считаю, что предложенные МОН РК приоритетные направления развития образования и науки на 2014–2016 годы своевременны и важны. Мы, руководители вузов, должны поддержать эту программу конкретной и качественной работой по подготовке будущих учителей.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент