Учитель, созидающий школу

– Система подготовки учителей в Казахстане меняется, и, как учитель, я согласен с реформами, проводимыми Министерством образования и науки РК. Безусловно, есть отдельные моменты, где следовало бы принять во внимание мнение самих педагогов. Подчеркну, что Министерством проводится огромная работа по модернизации подготовки учителей. Хотя, конечно, надо признать, что проблемы с их подготовкой и переподготовкой есть. Однако мы уже отошли от той критической точки, когда это дело велось хаотично, без контроля.
Сегодня мы имеем конкретную задачу в сфере среднего образования, а потому есть и конкретные ориентиры по подготовке учителей. Президентом поставлена задача сократить разрыв между сельской школой и городской, который, к сожалению, сегодня достаточно ощутим. А это значит, необходимо осуществлять подготовку учителей широкого формата, которые способны адаптироваться в любых условиях и отвечать современным требованиям образовательных услуг. Это, безусловно, диктует необходимость гибкости системы подготовки учителей.
– Оналбай Аяшевич, как и чему сегодня нужно учить будущего учителя?
– В нашем Южно-Казахстанском государственном педагогическом институте обучаются 2 136 студентов, в том числе 1 117 обладателей образовательных грантов. Это очень хороший показатель. Всего в вузе действуют 19 кафедр, 7 факультетов и отделение дистанционного обучения. Лекции читают 270 преподавателей, среди которых 116 кандидатов наук и доцентов, 21 доктор наук и профессоры. Это единая команда, убежденная в том, что педагогические вузы должны готовить не только высокообразованных специалистов, но и воспитателей, исследователей, организаторов. Будущий учитель – не просто носитель знаний, владеющий методикой обучения и воспитательной работы, а партнер, соучастник, провайдер в этом огромном, развивающемся глобальном информационном пространстве. Он должен нести общечеловеческие ценности, жить этими ценностями, говорить о них и практиковать их, бескорыстно служить учительской деятельности, владеть информационными и коммуникационными технологиями, вместе с учащимися открывать новое, быть индикатором и ориентиром в мире знаний. Мы живем в век очень высокой конкуренции. Наша страна может конкурировать только в том случае, если мы воспитаем такое поколение, которое будет уважать свою историю, культуру, способное найти решение в сложных ситуациях. Такому поколению мы, без сомнения, можем передать бразды правления государством.
– Выпускники педвузов далеко не всегда посвящают свою дальнейшую жизнь школе. Какой процент ваших выпускников идет работать по полученной специальности?
– Проблемы трудоустройства выпускников педагогических специальностей надо рассматривать комплексно. Это не только проблема вуза и выпускника. В первую очередь, нежелание работать в школах связано с низким статусом учителя в обществе. Во-вторых, большое количество самих выпускников педагогических специальностей, что, с одной стороны, позволяет выбирать лучших, с другой же – не является гарантом трудоустройства. 70% выпускников нашего вуза приходят на работу в школы. Хочется отметить, что, уже обучаясь на последних курсах, наших студентов приглашают учительствовать. Еще 10% выпускников продолжают обучение по магистерским программам. Остальная часть ищет себе применение в других сферах. Я не верю в то, что дипломированный молодой учитель не хочет работать в школе. Многие молодые специалисты сталкиваются с проблемой трудоустройства, но это уже тема другого разговора...
– Как, по вашему мнению, можно повысить престиж учителя?
– В первую очередь необходимо менять отношение общества к учителю. Не секрет, что все областные, городские, сельские мероприятия, все без исключения собрания, митинги, субботники проводятся с привлечением учительского сообщества. Педагог перегружен социальными, общественными функциями, которые не входят в его прямые обязанности. Учитель не защищен от своих же работодателей. Это уже снижает оценку данной профессии. Не хотелось бы затрагивать вопрос материальный, но в ряде стран, включая Японию, Сингапур, Финляндию, учитель – самая высокооплачиваемая профессия. Не поэтому ли экономика и инновационная технология данных стран лидируют в мире?
Еще один аспект. Количество выпускников педспециальностей превышает реальную потребность в учителях. Конечно, было бы хорошо, если бы учителя принимали на работу на конкурсной основе. Механизм существует, однако серьезных шагов в этом направлении не делается. Хотя можно было бы использовать принципы приема на государственную службу, где этот процесс централизован. Считаю, что необходимо в корне менять систему руководства средним общим образованием, что позволит защитить школу и педагогов от вмешательства в учебный и воспитательный процесс.
– Ежегодно в Казахстане составляется рейтинг вузов, который учитывает целый ряд критериев. А какой критерий оценки вуза, на ваш взгляд, самый важный?
– В последнее десятилетие развитие глобальных тенденций ставит новые вызовы перед высшей школой Казахстана. Рейтинги как инструмент оценки и сравнения деятельности организаций образования стимулируют конкуренцию между вузами и уже прочно вошли в жизнь нашей страны. Считаю, что основными критериями оценки вуза необходимо считать качество образования, востребованность выпускников в образовательной сфере, трудоустройство выпускников и высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава.
– С 2014 года казахстанские вузы постепенно начнут переходить к автономии. Уже приступили к разработке механизма выборности вузовских ректоров. Что вы думаете по этому поводу?
– Безусловно, автономия усиливает ответственность. Готовы ли мы все к этому? Трудно сказать... В этом вопросе мне импонирует позиция министра образования и науки Аслана Саринжипова, который ратует за постепенный переход и добровольность каждого вуза в решении этого вопроса. Мое мнение однозначно: автономия нужна. В этом деле спешка не союзник. Академическая свобода – это открытая дискуссия и долгосрочное планирование. Преимущества автономии существенны. Это концентрация талантов в среде как студентов, так и преподавателей. Во-вторых, самодостаточность финансовых ресурсов, чему способствуют частное финансирование, гранты, эндаумент – фонды и бюджетные средства. В-третьих, независимость, которая обеспечивается автономией, академической свободой и многофункциональным руководством. Считаю, что предложенные МОН РК приоритетные направления развития образования и науки на 2014–2016 годы своевременны и важны. Мы, руководители вузов, должны поддержать эту программу конкретной и качественной работой по подготовке будущих учителей.
Любовь ДОБРОТА, Шымкент