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Учитель, воспитай ученика!
Серик Кабдулов, Атырау

На его уроках истории всегда интересно.
Иван Сергеевич Пересыпкин старается подходить к каждой теме нестандартно и развивать в учениках творческий потенциал.

Он педагог в третьем поколении, преподает 15 лет. Его бабушка работала учителем математики, а потом и завучем. По ее стопам пошла и дочь, мама Ивана. Но наш герой решил связать свою жизнь с историей и … фехтованием.

– Я по образованию историк, окончил магистратуру. Свой предмет люблю и стараюсь, чтобы его полюбили школьники. Стремлюсь открыть им историю не только по учебникам и пособиям, но и развить самый настоящий интерес, который подтолкнет их к самостоятельному поиску и изучению. Приемы использую разные – это и различные виды уроков, и внеурочная работа. И к ней стоит отнести прежде всего историческое моделирование и историческое фехтование, – рассказывает Иван Пересыпкин.

По его словам, о пользе моделирования в образовательном процессе, в принципе, известно. Тут не только создание уменьшенных копий каких-то объектов, событий, но и их детальное изучение. Это расширяет объем знаний у ребят, учит искать источники информации и работать с ними. Повышает интерес к определенным историческим событиям.

– Моделирование развивает мышление, моторику, успокаивает нервы, – продолжает учитель. – Многие ребята, увлеченные моделированием, привлекают и своих родителей, которые, сами того не замечая, втягиваются в процесс. И это здорово, ведь в совместном творчестве общение ребенка и родителя наполняется весомым смыслом. Вы начинаете лучше познавать друг друга и открывать в своем чаде удивительные качества мышления, терпения, старательности, а если таковых нет, то тем более это прекрасная возможность попробовать развить их в нем.

Иван сам в детстве полюбил моделирование и теперь своим опытом и увлечением делится с ребятами. Сегодня он специализируется на моделях из картона и дерева.

– Тематика в основном связана с созданием фортификационных сооружений (крепости, блокгаузы и так далее), а также с моделированием осадных орудий. Чтобы привлечь больше внимания, создал интернет-проект «История и историческое моделирование». Есть страницы в социальных сетях, где мы выставляем работы учащихся, причем некоторые можно назвать профессиональными, – говорит Иван Пересыпкин.

Так, один из его учеников – Атанияз Мутиголла сначала занял третье место в республиканском конкурсе «Моя малая Родина» со своим проектом – макетом Гурьевской крепости, а позже, доработав его, победил во Всероссийском конкурсе технического моделирования «Конструктор – мир фантазий».

Это было необычно и интересно. Позже даже предложили местным властям создать настоящую крепость в дереве. Будет сделан уклон на этнографию. В крепости наши герои предположили создание музея старинных вещей, казармы и ремесленного квартала, который добавит колорит, а туристы вживую увидят работу ремесленников. Идея заинтересовала, но пока конкретных решений не принято.

Помимо исторического моделирования, учитель Иван Пересыпкин решил заняться фехтованием. Побывал он на разных слетах историков-реконструкторов в России – и родилась идея открыть в Атырау школьный клуб исторического фехтования и фланкировки «Бастион».

– Знаете, какую эпоху мы выбрали вместе с ребятами? XVI–XVII века! Время, когда прак­тически исчезли крупные металлические доспехи, а их место занимала так называемая поддоспешная одежда. Искали выкройки, самостоятельно шили костюмы, защиту. Мы взяли за основу технику работы с саблей. Ребята изучают польскую, русскую и отчасти венгерскую школы фехтования. Ставят поединки, – с энтузиазмом рассказывает Иван. – Я готовлю авторскую программу об историческом фехтовании и его роли в воспитании подрастающего поколения. На нескольких педагогических конференциях уже делился своим опытом с коллегами. Для пополнения своего багажа знаний посещаю исторические клубы в России. Отдельным направлением является фланкировка, или крутка сабли и шашки – красивое владение оружием, пусть и тренировочным.

Молодой историк в будущем мечтает открыть секцию по «Қылыштасу» и внести свой вклад в возрождение казахского воинского искусства. Ведь сама сабля родом с Востока, Азии, и возрождение основ техники владения этим видом оружия является важным.

– Это получилось у поляков, когда они возрождали свою школу фехтования – одну из лучших в Европе. Почему бы не попробовать это и с қылыштасу? – поделился планами Иван Пересыпкин.

Почему бы и нет?! Пожелаем ему удачи!

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