Учителей со стажем 30 и более лет освободили от тестирования в Казахстане

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Педагоги со стажем 30 и более лет освобождены от сдачи национального квалификационного тестирования (НКТ), передает Кazpravda.kz со ссылкой на telegram-канал Министерства просвещения РК.

"Также от тестирования освобождаются педагоги, которые имеют "первую", "высшую" категории по старой системе при переходе на квалификационную категорию "педагог-модератор". Они осуществляют комплексное обобщение результатов работы", - сообщается в пресс-релизе.

Кроме того, от процедуры аттестации будут освобождены учителя, которым до пенсии по возрасту остается не более четырех лет.

"Аттестация проводится с целью определения уровня квалификации педагогов, по результатам которой им присваиваются или подтверждаются квалификационные категории и ежемесячные надбавки в размере от 30 до 50% заработной платы", - отметила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова.