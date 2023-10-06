Учителя формируют новое качество нации

Касым-Жомарт Токаев принял участие
в Республиканском съезде педагогов.
Республиканский съезд педагогов в Астане был приурочен к празднованию Дня учителя, который в Казахстане (равно как и во всем мире) отмечается теперь 5 октября.
Глава государства поздравил участников мероприятия с профессиональным праздником, особо отметив, что педагогическое сообщество продолжает неустанно трудиться во имя светлого будущего нашей страны.
– От учителя зависит формирование личности и становление будущего специалиста, – подчеркнул Президент. – Как никогда актуально звучит высказывание учителя нации Ахмета Байтурсынулы: «Улучшение жизни народа надо начинать именно с дела обучения детей». Образование и наука – главный ключ к успеху. Наша важнейшая задача – воспитание и обучение по передовым стандартам подрастающего поколения.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что со стороны государства особое внимание уделяется улучшению социального положения педагогов и повышению престижа их деятельности. В 2019 году по инициативе Главы государства был принят Закон «О статусе педагога». За последние четыре года заработная плата учителей выросла в два раза. Недавно зарплата воспитателей детских садов увеличилась на 30%. Продлен трудовой отпуск учителей. Педагоги были освобождены от всей дополнительной работы, не входящей в круг их прямых обязанностей.
– Большое значение придается повышению профессиональной квалификации учителей. Около 220 преподавателей прошли обучение за рубежом по программе «Болашақ» за три года. Выросли требования к молодым людям, выбравшим профессию учителя. Стипендии студентам педагогических специальностей увеличены в 2,5 раза. Одним словом, подготовка квалифицированных преподавателей остается приоритетной задачей, – подчеркнул Глава государства.
По словам Президента, сегодня динамичного развития добиваются страны, опирающиеся на передовые технологии, науку и образование. Педагогика стала одной из важнейших отраслей науки, и в этой сфере необходимы принципиально новые подходы. Сфера образования в Казахстане должна развиваться в соответствии с лучшими международными стандартами.
– Кропотливый труд учителей, талант и целеустремленность учащихся приносят реальные плоды. Наши воспитанники за четверть века завоевали около 12 тысяч медалей на самых престижных мировых предметных олимпиадах. Это сопоставимо с такими странами с высоким качеством образования, как Израиль, Турция и Канада, и все это благодаря вашему упорному труду. Я выражаю огромную благодарность всем учителям, которые, несмотря на различные трудности, добросовестно выполняют свои обязанности, – обратился Касым-Жомарт Токаев к педагогам.
Кадры
прежде всего
Выступая на съезде, Глава государства затронул ряд важных вопросов, касающихся сферы образования.
В первую очередь он подчеркнул необходимость повышения квалификации учителей. Педагог, как отметил Президент, – это важнейшее звено в процессе формирования нового качества нашей нации, поэтому уровень подготовки специалистов в системе образования имеет критическое значение.
– Однако сейчас наши школы испытывают серьезный дефицит кадров. Сегодня в стране не хватает 5 тысяч педагогов, и этот показатель только растет. В то же время каждый пятый выпускник педагогических специальностей не трудоустраивается по профессии. Вдобавок только 23% учителей имеют высшую категорию, – поднял проблему Глава государства. – Все это требует кардинального обновления подходов к подготовке и повышению квалификации педагогов. Программы педагогических специальностей в вузах в значительной степени основаны на устаревших методиках, которые не учитывают современных реалий. Нужно пересмотреть и модернизировать учебные программы, включив в них новые подходы и технологии, – сказал он.
Также важно уделять внимание педагогической практике студентов старших курсов. Вузам, как считает Президент, необходимо теснее взаимодействовать со школами, чтобы будущие учителя глубже погружались в реальный образовательный процесс.