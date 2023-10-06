Учителя формируют новое качество нации

Республиканский съезд педагогов в Астане был приурочен к празднованию Дня учителя, который в Казахстане (равно как и во всем мире) отмечается теперь 5 октября.

Глава государства поздравил участников мероприятия с профессиональным праздником, особо отметив, что педагогическое сообщество продолжает неустанно трудиться во имя светлого будущего нашей страны.

– От учителя зависит формирование личности и становление будущего специалиста, – подчерк­нул Президент. – Как никогда актуально звучит высказывание учителя нации Ахмета Байтурсынулы: «Улучшение жизни народа надо начинать именно с дела обучения детей». Образование и наука – главный ключ к успеху. Наша важнейшая задача – воспитание и обучение по передовым стандартам подрастающего поколения.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что со стороны государства особое внимание уделяется улучшению социального положения педагогов и повышению престижа их деятельности. В 2019 году по инициативе Главы государства был принят Закон «О статусе педагога». За последние четыре года заработная плата учителей выросла в два раза. Недавно зарплата воспитателей детских садов увеличилась на 30%. Продлен трудовой отпуск учителей. Педагоги были освобождены от всей дополнительной работы, не входящей в круг их прямых обязанностей.

– Большое значение придается повышению профессиональной квалификации учителей. Около 220 преподавателей прошли обу­чение за рубежом по программе «Болашақ» за три года. Выросли требования к молодым людям, выбравшим профессию учителя. Стипендии студентам педагогических специальностей увеличены в 2,5 раза. Одним словом, подготовка квалифицированных преподавателей остается приоритетной задачей, – подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, сегодня динамичного развития добиваются страны, опирающиеся на передовые технологии, науку и образование. Педагогика стала одной из важнейших отраслей науки, и в этой сфере необходимы принципиально новые подходы. Сфера образования в Казахстане должна развиваться в соответствии с лучшими международными стандартами.

– Кропотливый труд учителей, талант и целеустремленность учащихся приносят реальные плоды. Наши воспитанники за четверть века завоевали около 12 тысяч медалей на самых престижных мировых предметных олимпиадах. Это сопоставимо с такими странами с высоким качеством образования, как Израиль, Турция и Канада, и все это благодаря вашему упорному труду. Я выражаю огромную благодарность всем учителям, которые, несмотря на различные трудности, добросовестно выполняют свои обязанности, – обратился Касым-Жомарт Токаев к педагогам.

Кадры

прежде всего

Выступая на съезде, Глава государства затронул ряд важных вопросов, касающихся сферы образования.

В первую очередь он подчерк­нул необходимость повышения квалификации учителей. Педагог, как отметил Президент, – это важнейшее звено в процессе формирования нового качества нашей нации, поэтому уровень подготовки специалистов в системе образования имеет критическое значение.

– Однако сейчас наши школы испытывают серьезный дефицит кадров. Сегодня в стране не хватает 5 тысяч педагогов, и этот показатель только растет. В то же время каждый пятый выпускник педагогических специальностей не трудоустраивается по профессии. Вдобавок только 23% учителей имеют высшую категорию, – поднял проблему Глава государства. – Все это требует кардинального обновления подходов к подготовке и повышению квалификации педагогов. Программы педагогических специальностей в вузах в значительной степени основаны на устаревших методиках, которые не учитывают современных реалий. Нужно пересмотреть и модернизировать учебные программы, включив в них новые подходы и технологии, – сказал он.

Также важно уделять внимание педагогической практике студентов старших курсов. Вузам,­ как считает Президент, необходимо теснее взаимодействовать со школами, чтобы будущие учителя глубже погружались в реальный образовательный процесс.

В то же время, по словам Касым-Жомарта Токаева, с каждым годом в стране растет количество высококвалифицированных педагогов, получивших магис­терскую степень, – сегодня их уже свыше 21 тыс., и они могут составить основной корпус будущих руководителей организаций образования нового типа.

Обратил внимание Глава государства и на то, что предстоит обновить систему оценки и повышения квалификации педагогов.

– В то же время хочу подчерк­нуть: профильному министерству следует прекратить давление на преподавателей путем частого изменения квалификационных требований. Разгулу чиновничь­ей фантазии нужно поставить заслон, преподаватели имеют право работать в спокойной, стабильной и предсказуемой атмосфере, – заявил Президент.

Кроме того, он поручил акиматам в регионах создавать благоприятные условия для подготовки и трудоустройства педагогов.

Учить учиться

Вторая задача, которую выделил Глава государства, – дети должны получать современное передовое образование.

Он обратил внимание, что современный рынок труда стремительно меняется, в том числе под влиянием новых технологий, искусственного интеллекта, который проникает сегодня во все сферы.

– Профессия, востребованная сегодня, завтра может оказаться ненужной. По прогнозам ученых, к 2050 году до половины нынешних профессий будут заменены цифровыми и техническими системами. Поэтому наши граж­дане должны овладеть навыками, необходимыми в условиях нового времени. Это очень важная задача. Раньше говорили «диплом прокормит тебя всю жизнь». Сегодня же актуален принцип «получай образование всю жизнь». Сейчас для работодателей главное не диплом или сертификат. Они ценят прежде всего дисциплинированных и старательных молодых специалистов, открытых к новым знаниям, готовых адаптироваться к меняющимся реалиям. Иными словами, они обращают внимание на способности сотрудника, а не на бумажку в его руках, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Поэтому, акцентировал Глава государства, каждый человек должен постоянно учиться. И такое стремление к знаниям должно прививаться ребенку со школьной скамьи.

– Если мы хотим, чтобы наши дети стали грамотными специа­листами, то прежде всего необходимо обеспечить высокое качество среднего образования, – уверен Президент.

Избавиться

от трехсменки

Еще одна важная проблема, требующая решения, – нехватка мест в школах.

Президент обратил внимание на то, что численность населения Казахстана приближается к 20 млн человек. Каждый год рождается более 400 тыс. детей. Такие темпы демографического роста являются серьезным вызовом для системы образования: будет увеличиваться и число детей, посещающих школу, и количество студентов. И проблема ученических мест, сверхактуальная уже сегодня, будет только усугубляться.

– За годы независимости в стране было построено около 2 300 школ. В результате удалось избавиться от четырехсменной системы образования. Однако трехсменная система обучения имеет место и сейчас. Техническое оснащение многих школ устарело. Все эти проблемы требуют системного решения. По моей инициативе в стране реализуется проект «Комфортная школа». В течение двух лет во всех регионах, в том числе в сельской местности, будут построены сотни учебных заведений. Благодаря этому мы навсегда избавимся от трехсменного обучения, – заявил Глава государства.

Президент сообщил, что на недавней встрече с предпринимателями он поднял вопрос о необходимости строительства школ в качестве благотворительной помощи. Кроме того, незаконные доходы лиц, привлеченных к ответственности за коррупцию, идут на строительство школ – на эти средства уже построены 13 школ. До конца года, по словам Касым-Жомарта Токаева, будут построены еще 33 школы.

Безопасность физическая и психологическая

Президент еще раз напомнил, что важно сделать школу самым безопасным местом, установить системы видеонаблюдения и сигнализации для всех образовательных учреждений.

– Недавно в одной из столичных школ произошел инцидент, когда учащийся получил серьезные травмы. Это говорит о том, что условия и требования безо­пасности в учебных заведениях не соблюдаются. Не соответствуют требованиям многие старые школы, построенные много лет назад. Министерство и акиматы должны провести полную проверку безопасности учебных заведений. При проектировании новых школ должны быть учтены все имеющиеся недостатки, – поручил Глава государства.

Внимания требуют также проб­лемы буллинга, издевательств, насилия среди школьников. Все это наносит непоправимый ущерб душевному состоянию и здоровью детей и подростков, оказывает негативное влияние на процесс обучения, влечет за собой отстраненность от социальной среды и ментальные нарушения. Государство, заявил Касым-Жомарт Токаев, должно обеспечить защиту прав и безо­пасность ребенка.

– В последнее время я получаю письма-обращения родителей детей, пострадавших от насилия. Откровенно говоря, читать такие письма нелегко, душа болит за детей, ставших жертвами криминальной психологии подростков и равнодушия некоторых педагогов, – сказал Президент. – Я поручил Администрации Президента взять на особый контроль все такие случаи, чтобы по закону наказывать преступников – другого слова для этих людей найти не могу. Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура должны, наконец, исполнить возложенные на них обязанности в части, касающейся безопаснос­ти детей. Омбудсмен по правам детей должна фиксировать все подобные случаи и докладывать мне. Будем принимать самые жесткие меры. По-другому разгул насильников в школах не остановить, нужно искоренить такое постыдное явление, как распространение криминальной психологии в школах, – подчерк­нул Глава государства.

Он также напомнил о своем поручении ужесточить наказание лиц, совершивших насилие над несовершеннолетними, и отметил, что эта инициатива скоро будет реализована.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что родители должны уделять достаточное внимание тому, чтобы ребенок не подвергался психологическому давлению. Если же произошел подобный инцидент, то служба медиации в школе должна предупредить учителя и родителей, а пострадавшему ребенку должна быть оказана вся возможная помощь.

– Мое обращение ко всем родителям: не поощряйте своих детей к проявлению насилия, нарушению общепринятого порядка и тем более не защищайте их перед учителями. Попустительство в отношении подобных поступков из-за любви к своим детям может обернуться большой трагедией для них в будущем. Лучше сейчас принять профилактические меры к нарушителям школьной дисциплины, чтобы в дальнейшем они не вошли в противоречие с законом, – призвал Президент.

«Село живет,

пока есть школа»

Еще одна актуальная задача, поднятая Президентом в выступ­лении, – устранение неравенства в качестве образования в городских и сельских школах.

Глава государства отметил, что в сельских школах есть масса проблем, накапливавшихся годами: там нет квалифицированных педагогов и необходимого оборудования, половина сельских образовательных учреждений – это компактные школы, которые не укомплектованы профильными специалистами. Все это очевидным образом влияет на доступ сельских детей к качественному образованию.

– Важно развивать сельские школы как интеллектуальные и общественные центры, – подчерк­нул Касым-Жомарт Токаев. – Не зря говорят: «Село живет, пока есть школа». Школа исполняет целый ряд социальных функций. Здесь проходят общест­венные собрания, культурные мероприя­тия, спортивные состязания. Иными словами, сельская школа служит делу объединения местных жителей. В связи с этим на предпринимателей возлагается большая ответственность. Сейчас в рамках государственно-частного партнерства начата работа по модернизации сельских школ. При таком подходе необходимо в течение трех лет полностью оснастить не менее тысячи сельских школ необходимым оборудованием, – поставил задачу Президент.

Особое внимание, по его словам, следует уделить вопросам развития в сельских школах библиотек. Литература должна быть одинаково доступной для городских и сельских школьников.

– Чтобы дать детям равные возможности, качество образования должно одинаково повышаться во всех регионах. Независимо от семейного положения, среды, в которой они выросли, все дети имеют право на качественное образование, – заявил Глава государства.

Возможности цифровизации

Важно также ускорить темпы цифровизации образовательного процесса, поскольку цифровые решения позволяют быстро и эффективно масштабировать передовой педагогический опыт. С их помощью даже школьников в самых отдаленных районах можно обеспечить материалами и уроками от лучших учителей страны и мира.

– Поэтому крайне важно решить проблемы с доступом к скоростному Интернету во всех селах нашей страны. Это срочная задача, стоящая перед Правительством. Обеспечение сельских школ скоростным Интернетом – ответственность и Министерства цифрового развития, и акимов регионов. Через полгода я проверю исполнение данного поручения, – сказал Глава государства.

В целом, по словам Президента, предстоит масштабная цифровая трансформация системы образования, которая должна вывести ее на качественно новый уровень. И здесь, опять же в первую очередь, нужно до 2027 года провести скоростной Интернет во все школы, где его еще нет. Решению этой насущной задачи будет способствовать национальный проект «Доступный Интернет».

– Вместе с тем нужно обеспечить всех школьников доступом к продвинутым цифровым платформам с качественным обучаю­щим контентом, в том чис­ле электронными учебниками. Все материалы при этом должны пройти тщательную отраслевую экспертизу. В связи с этим обращаюсь и к благотворителям: нужно помочь в первую очередь сельским школам. Немаловажно обучить педагогов основным цифровым компетенциям. Каждый учитель должен не только хорошо знать свой предмет, но и ориентироваться в современных технологиях, которые открывают широкие горизонты возможностей, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что использование цифровых решений в учебном процессе – это уже норма. Также необходимо активнее внедрять дистанционное обучение. По словам Главы государства, сочетание традиционного и онлайн-формата развивает у детей навыки самостоятельного поиска информации, сохраняя при этом возможности для их социализации в школе.

– Дистанционное обучение успешно применяется во многих странах. Мы тоже имели такой опыт в период пандемии. Для дальнейшего развития онлайн-обучения нам необходимо заложить соответствующую правовую основу, – добавил Президент.

Верные жизненные принципы

Наряду с качественным образованием необходимо и нравственное воспитание учащихся, уверен Касым-Жомарт Токаев.

– Ответственные граждане – опора государства. Этот принцип должен стать основой формирования новой общественной этики в стране. В народе говорят: «Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы» («Если у тебя хороший наставник, то и жизненные принципы будут верными»). Поэтому важно, чтобы школы стали цент­рами, где дети будут постигать моральные принципы и общечеловеческие ценности. Справедливость, ответственность, трудолюбие, образованность, патриотичность и милосердие. Именно к обладанию этими качествами должна стремиться молодежь, потому что в этом и заключается новое качество нации, – подчеркнул Глава государства.

Он также отметил, что в вопросе воспитания следует опираться на базовые установки отечественной педагогики, прививать подрастаю­щему поколению любовь к казахским традициям и ценностям.

– Хочу остановиться еще на одной обсуждаемой проблеме, – продолжил Президент. – Согласно Конституции Казах­стан – светское государство. Этот принцип должен строго соблюдаться во всех сферах, в том чис­ле и в образовательной. Нужно всегда помнить, что школа – это прежде всего образовательное заведение, куда дети приходят получать знания. Тогда как религиозные убеждения – это выбор и частное дело каждого гражданина. Свобода вероисповедания в нашей стране гарантируется законом. Думаю, будет правильным, если ребенок сделает свой выбор, когда уже подрастет и у него сформируется собственное мировоззрение. Самое главное – воспитать поколение, обладающее открытым мировоззрением и ясным сознанием, верное традициям, – отметил он.

Завершая выступление, Касым-Жомарт Токаев вновь подчерк­нул, что в сфере образования предстоит реализовать масш­табную задачу – сформировать новое качество нации. Каждый ребенок должен получить качест­венное школьное образование, стать достойным человеком и ответственным гражданином. Для достижения этой важнейшей цели нам всем нужно неустанно трудиться.

– Великий Абай сказал: «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға» («Учитель никогда не должен уставать учить детей»). Уверен, вы с чес­тью выполняете свою почетную миссию. Государство всегда будет уделять приоритетное внимание повышению статуса педагога, укреплению его авторитета в обществе, – подчеркнул Президент.

В ходе встречи с предложения­ми по развитию сферы образования выступили учителя, представляющие учебные заведения Астаны и ряда регионов.

В завершение съезда Глава государства присвоил почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» ряду педагогов за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый вклад в развитие Казахстана, сообщила пресс-служба Президента.

В числе награжденных – ветеран труда Майра Мамбетова (Алма­ты), учитель средней школы № 16 им. Кожаберген-жырау Айжан Капезова (Петропавловск), учитель общеобразовательной школы-интерната им. С. Абдижаппарова Роза Салимова (Туркестанская область), учитель школы-гимназии им. А. Байтурсынулы Сабира Кулпеисова (Караганда), воспитатель образовательного комплекса детского сада им. К. Сатпаева Сабит Ибадуллин (Павлодарская область), учитель школы-лицея № 50 «Қазғарыш» им. Райымбек-батыра Айгуль Ержанова (Астана), учитель Актюбинского областного специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» Баян Базаргалиева.