Учителя с большой буквы

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Насихат Оркушпаева

64 казахстанских педагога признаны лучшими в отечественной системе образования по итогам конкурса нынешнего года.

Ежегодно в Казахстане проводится конкурс «Лучший педагог». Нынче заявки для участия подали рекордное количество учителей – более 5,5 тысячи. Такая активность в числе прочего объясняется введенной автоматизацией процесса: претенденты онлайн отслеживали свой поэтапный путь продвижения и результаты голосований. Прозрачность повысила доверие к отбору. А определять лучших, между прочим, всегда дело нелегкое.

Хотя нынче, по словам члена рес­публиканской комиссии, ведущего эксперта Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Сары Жумановой, представителям жюри – сотрудникам общественных объединений, неправительственных организаций, активным педагогам и родителям, журналис­там – было значительно проще. Да и человеческий фактор был сведен к нулю: если раньше отбор производился ручным способом, то в этом году – посредством цифровой платформы – система сама подсчитывала баллы. Команде судей оставалось только привести все заявки к единому знаменателю.

Кроме того, в прошлые разы конкурсантов выдвигали, как правило, учебные заведения. В нынешнем году каждый учитель сам загружал свои портфолио. В итоге на респуб­ликанский этап прошли 123 учителя, а лучшими стали 64 профессионала. Они получили сертификаты на сумму 3 млн тенге каждый и нагрудные знаки. Их победителям вручал министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов.

– Профессия учителя во все времена была одной из самых почитае­мых, – обратился к собравшимся главный педагог республики. – И сегодня вы, коллеги, продолжаете благородное дело таких выдающихся просветителей, как Ахмет Байтурсынулы, Ыбырай Алтынсарин. С момента своего избрания Президент Казахстана Касым-­Жомарт Токаев уделяет очень большое внимание учителям. В 2019 году был принят Закон «О статусе педагога». По прямому поручению Главы государства ежегодно повышаются зарплаты воспитателей, учителей, преподавателей колледжей. Закон освободил педагогов от несвойственных функций, которые раньше считались привычным явлением.

В рамках реализации Послания Президента, как добавил Асхат Аймагамбетов, с января 2023 года зарплаты воспитателей и учителей увеличатся еще на 25%. Сейчас большинство педагогов работают не шесть, а пять дней в неделю.

– Коллегам, чей стаж превышает 25 лет, будут присуждаться специальные медали. И мы продолжим работу по созданию еще более комфортных условий. Республиканский конкурс «Лучший педагог» помогает определить лучших в своем деле, отметить ваш труд, опыт и знания. Вы профессионалы. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, – резюмировал министр.

Классик русской литературы Лев Толстой когда-то говорил, что не тот учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть иным.

Преподаватель истории и права Жангалинской средней общеобразовательной школы Западно-Казахстанской области Саид Алиев – один из тех, кто вкладывает знания и душу в выбранное дело и детей. В системе образования выходец из педагогической семьи с 1997 года.

– В Жангалинской средней школе работаю 25 лет, – с гордостью отмечает Саид Зохрабович. – Моя мама была учителем, а затем директором учебного заведения. С юных лет я наблюдал за ее благородной работой, постигая основы педагоги­ческой мудрости. А сегодня, будучи уже опытным специалистом, могу с уверенностью сказать: секрет успешного преподавания кроется в том самом заветном ключе, что отворяет сердца детей. Если ты не нашел этот ключ, путь к их душам, то каким бы знающим, опытным и компетентным ни был, тебе нечего делать в образовательной системе. Но если ребенок полюбит своего наставника, который станет для него проводником в мир знаний, то и сам предмет он будет изучать с особым рвением.

Саид Алиев старается преподавать с философской позиции, считая, что история – не просто образовательный предмет – а вся наша жизнь и есть история. Отсюда и желание привить ученикам нужные жизненные навыки, воспитывать каждого как личность. Конечно, 40–45 минут урока недостаточно, важно общение вне класса, общие дела. Так, организовав клуб интернациональной дружбы «Прометей», учитель проводит большую работу по пропаганде межэтнического согласия.

Замечательно, что таких «включенных», а вернее сказать – влюб­ленных в свое дело учителей, как наш герой, по всему Казахстану немало. Они учат и воспитывают наших детей. И радует, что их труд не остается незамеченным.

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