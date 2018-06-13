Учителям открыли мир роботов

Курсы прошли на базе общеобразовательных школ в Усть-Каменогорске и Семее с привлечением тренеров из Москвы. По их итогам сертификаты были вручены более 270 преподавателям из городских и сельских школ. Разумеется, такой масштабный охват потребовал затрат, но, как не раз подчеркивал глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, образование должно стать центральным звеном новой модели экономического роста. И руководство области делает все, чтобы подтянуть учебные заведения до стандартов Назарбаев Интеллектуальных школ.
«Казахстанская правда» уже рассказывала об уникальной акции «Менің мектебім», позволившей оснастить полнокомплектные школы 476 современными кабинетами естественных наук и робототехники. Средства на эти цели – почти 2,3 млрд тенге – были собраны бизнесом в ходе областного форума «Туған жер» в декабре 2017 года. Сейчас оборудование, соответствующее стандартам НИШ, полным ходом поступает в учебные заведения. Те же классы робототехники получают комплекты для сбора моделей, 3D-принтер, новую мебель. С сентября даже в сельских школах ребятишки смогут ознакомиться с увлекательным миром управляемых роботов. Для этого учителям заранее, с конца мая, провели обучающие курсы.
– Обучение шло 3D-моделированию, программированию микроконтроллеров и работе над проектами, – рассказала учитель робототехники областной специализированной школы-лицея для детей, одаренных в области математики, физики, информатики Ирина Бутова. – Определенный уровень у наших учителей уже был, и курсы отчасти позволили его закрепить. В то же время тренеры помогли разобраться в деталях многих программ. Кроме того, москвичи привезли готовые разработки уроков, это большой плюс. Они позволят дополнить тот материал, который уже накоплен у каждого преподавателя. Если учитель только с сентября начнет вести робототехнику, ему с готовым методическим курсом будет намного легче. Не придется изобретать велосипед.
По словам Ирины Владимировны, интерес к робототехнике у детей большой.
– Если стоит выбор, купить компьютер или конструкторский набор, ребенок выберет робота, – отметила педагог.
Причем ребята быстро схватывают программы и зачастую выдают такие нестандартные решения, которые взрослому не пришли бы в голову. Инженерные идеи их моделей бесконечно разные и зависят только от богатства детской фантазии.
– Робототехника как предмет тесно связана с другими науками, – рассказала учительница. – И об этом на курсах тоже шла речь. Мы в нашем лицее планируем открыть такой курс, как «физика с робототехникой». Можно проводить лабораторные занятия с помощью роботов, и это намного интереснее, чем уроки, проведенные по традиционной методике.
Отдельное внимание на курсах было уделено освоению комплектов Arduino с более сложными программами для создания продвинутых проектов. В лицее старшеклассники сконструировали, например, робота, который может заниматься поиском полезных ископаемых на других планетах. У аппарата есть функция, позволяющая осуществить спуск на поверхность, пройти по труднодоступной местности, пробурить скважину, вернуться с образцами керна. В дальнейшем ученики планируют создать второго робота на случай аварийной ситуации. Робот-помощник должен прибыть по сигналу и устранить поломку.
– Такие курсы для нас не первые, – заметила Ирина Владимировна. – Два года назад мы проходили подготовку, организованную учителями Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска. Они скрупулезно с нами поработали, все разъяснили, обеспечили методичками на целый год. Поэтому сейчас нам было легче разобраться в программах.
Как рассказал один из тренеров курсов по робототехнике, учитель информатики усть-каменогорской НИШ Биржан Сапуанов, нынешний год стал показательным по росту популярности предмета в городах и районах Восточного Казахстана. Инициированные акимом Даниалом Ахметовым меры по повышению качества образования дали большой эффект. Если в 2016 году в региональных этапах олимпиад и областных конкурсах участвовало 5–6 команд, в том числе 2 из НИШ Усть-Каменогорска и Семея, то в нынешнем году зарегистрировалось 25 команд.
– Свои проекты представили ребята из Зыряновского, Уланского, Зайсанского и других районов, – рассказал Биржан. – Процесс пошел. Можно не сомневаться, что новые кабинеты существенно подстегнут активность. За последнее время у нас в школе побывали многие сельские педагоги. Началось хорошее продвижение.
По словам педагога, в основу обучения восточноказахстанских учителей легли курсы, разработанные АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». В свое время организация обучила своих преподавателей в Астане, а затем этот багаж начали передавать учителям на местах. Поэтому к новшествам, которые привезли приглашенные из Москвы специалисты, аудитория была подготовлена.
– Безусловно, есть региональный компонент, – отметил учитель НИШ. – Мы нацеливаемся на то, чтобы проекты были связаны с промышленным профилем области. С теми предприятиями, которые у нас действуют. Например, можно создать робота, который поможет автоматизировать какой-то процесс, сделать работу более безопасной, решить другие прикладные задачи. При этом учитель только направляет. Идею должны предложить ребята, в этом проявляется их креативность. Вся подготовка школьников подчинена тому, чтобы принять участие и победить в конкурсах и олимпиадах. Это примерно так же, как у спортсменов. И чтобы ребенок занял какое-то место, его надо подготовить.
На курсах мы разбирали, какое решение лучше выбрать для проекта. Например, какой установить датчик или задать параметры в программах. Главный турнир в робототехнике – это World Robot Olympiad, в его программе предусмотрены состязания творческих и специальных проектов. В текущем году WRO пройдет в Сингапуре по теме «продовольственная безопасность». Значит, ученики должны предложить решения, к примеру, получения урожая с помощью робота в условиях мегаполиса.
Зачем детям робототехника? Ответ на этот вопрос сегодня очевиден даже неспециалисту. Во-первых, мелкая моторика рук стимулирует развитие мозга. Во-вторых, дети осваивают 3D-моделирование и программирование, без которых уже невозможно представить технические профессии. Как отметил Биржан Сапуанов, сегодня появилось такое понятие, как «программный ум»: ребенок при создании программы закладывает большое количество критериев – силу тока каждого моторчика, число оборотов колеса на определенном отрезке трассы, градус разворота, мощность батарейки и так далее. Восприятие мира у таких детей другое.
– Мы можем что-то предложить, но не всегда ребенок с этим согласится, – отметил педагог. – У них другое мышление, креативное. Один и тот же элемент они могут увидеть по-разному.
Школьная робототехника давно вышла за рамки обычного моделирования. Прикладная наука продвигается так быстро, что многие идеи, которые у кого-то еще только в задумках, возможно, уже устарели. В прошлом году сенсацией стал ученический проект рентген-кабинета на базе контроллера EV3: автоматика на основе считанных параметров веса, роста, объема человека оценивает состояние организма.
– В робототехнике самое сложное – это оборудование, – заключил педагог НИШ. – Нужны подзарядка для ноутбуков, провода, чтобы заряжать роботов, определенные столы, стулья, шкафы. Раньше у школ не было таких кабинетов, и учителя, даже если они обучились, не могли использовать знания. В нынешнем году все кардинально изменилось. Благодаря руководству области на оборудование выделили серьезные средства. Не сомневаюсь, что к процессу подключатся региональные вузы. В Японии, Сингапуре, в других странах над детьми, показывающими интересные проекты, университеты сразу берут шефство. Это дает возможность привлечь талантливых абитуриентов.
В программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Президент Нурсултан Назарбаев отметил: «Каждый казахстанец должен понимать, что образование – самый фундаментальный фактор успеха в будущем». В Восточном Казах-стане решение задачи повышения качества образования идет с помощью конкретных серьезных мер – оснащения школ по стандартам НИШ, повышением уровня мастерства учителей на обучающих курсах.