Учителям открыли мир роботов

Курсы прошли на базе обще­образовательных школ в Усть-Каменогорске и Семее с привлечением тренеров из Москвы. По их итогам сертификаты были вручены более 270 преподавателям из городских и сельских школ. Разу­меется, такой масштабный охват потребовал затрат, но, как не раз подчеркивал глава Восточно-Казахстанской области Даниал­ Ахметов, образование должно стать центральным звеном новой модели экономического роста. И руководство области делает все, чтобы подтянуть учебные заведения до стандартов Назарбаев Интеллектуальных школ.

«Казахстанская правда» уже рассказывала об уникальной акции «Менің мектебім», позволившей оснастить полнокомплект­ные школы 476 современными кабинетами естественных наук и робототехники. Средства на эти цели – почти 2,3 млрд тенге – были собраны бизнесом в ходе областного форума «Туған жер» в декабре 2017 года. Сейчас оборудование, соответствующее стандартам НИШ, полным ходом поступает в учебные заведения. Те же классы робототехники получают комп­лекты для сбора моделей, 3D-принтер, новую мебель. С сентября даже в сельских школах ребятишки смогут ознакомиться с увлекательным миром управляемых роботов. Для этого учителям заранее, с конца мая, провели обу­чающие курсы.

– Обучение шло 3D-моделированию, программированию мик­роконтроллеров и работе над проектами, – рассказала учитель робототехники областной специа­лизированной школы-лицея для детей, одаренных в области математики, физики, информатики Ирина Бутова. – Определенный уровень у наших учителей уже был, и курсы отчасти позволили его закрепить. В то же время тренеры помогли разобраться в деталях многих программ. Кроме того, москвичи привезли готовые разработки уроков, это большой плюс. Они позволят дополнить тот материал, который уже накоплен у каждого преподавателя. Если учитель только с сентября нач­нет вести робототехнику, ему с готовым методическим курсом будет намного легче. Не придется изобретать велосипед.

По словам Ирины Владимировны, интерес к робототехнике у детей большой.

– Если стоит выбор, купить компьютер или конструкторский набор, ребенок выберет робота, – отметила педагог.

Причем ребята быстро схватывают программы и зачастую выдают такие нестандартные решения, которые взрослому не пришли бы в голову. Инженерные идеи их моделей бесконечно разные и зависят только от богатства детской фантазии.

– Робототехника как предмет тесно связана с другими науками, – рассказала учительница. – И об этом на курсах тоже шла речь. Мы в нашем лицее планируем открыть такой курс, как «физика с робототехникой». Можно проводить лабораторные занятия с помощью роботов, и это намного интерес­нее, чем уроки, проведенные по традиционной методике.

Отдельное внимание на курсах было уделено освоению комп­лектов Arduino с более сложными программами для создания прод­винутых проектов. В лицее старшеклассники сконструировали, например, робота, который может заниматься поиском полезных ископаемых на других планетах. У аппарата есть функ­ция, позволяющая осуществить спуск на поверхность, пройти по труднодоступной местности, пробурить скважину, вернуться с образцами керна. В дальнейшем ученики планируют создать второго робота на случай аварийной ситуации. Робот-помощник должен прибыть по сигналу и устранить поломку.

– Такие курсы для нас не первые, – заметила Ирина Владимировна. – Два года назад мы проходили подготовку, организованную учителями Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска. Они скрупулезно с нами поработали, все разъяснили, обеспечили методичками на целый год. Поэтому сейчас нам было легче разобраться в прог­раммах.

Как рассказал один из тренеров курсов по робототехнике, учитель информатики усть-каменогорской НИШ Биржан Сапуанов, нынешний год стал показательным по росту популярности предмета в городах и районах Восточного Казахстана. Инициированные акимом Даниалом Ахметовым меры по повышению качества образования дали большой эффект. Если в 2016 году в региональных этапах олимпиад и областных конкурсах участвовало 5–6 команд, в том числе 2 из НИШ Усть-Каменогорска и Семея, то в нынешнем году зарегистрировалось 25 команд.

– Свои проекты представили ребята из Зыряновского, Уланского, Зайсанского и других районов, – рассказал Биржан. – Процесс пошел. Можно не сомневаться, что новые кабинеты существенно подстегнут активность. За пос­леднее время у нас в школе побывали многие сельские педагоги. Началось хорошее продвижение.

По словам педагога, в основу обучения восточноказах­станских учителей легли курсы, разработанные АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». В свое время организация обучила своих преподавателей в Астане, а затем этот багаж начали передавать учителям на местах. Поэтому к новшествам, которые привезли приглашенные из Москвы специалисты, аудитория была подготовлена.

– Безусловно, есть региональный компонент, – отметил учитель НИШ. – Мы нацеливаемся на то, чтобы проекты были связаны с промышленным профилем области. С теми предприятиями, которые у нас действуют. Например, можно создать робота, который поможет автоматизировать какой-то процесс, сделать работу более безопасной, решить другие прикладные задачи. При этом учитель только направляет. Идею должны предложить ребята, в этом проявляется их креативность. Вся подготовка школьников подчинена тому, чтобы принять участие и победить в конкурсах и олимпиадах. Это примерно так же, как у спортсменов. И чтобы ребенок занял какое-то место, его надо подготовить.

На курсах мы разбирали, какое решение лучше выбрать для проекта. Например, какой установить датчик или задать параметры в программах. Главный турнир в робототехнике – это World Robot Olympiad, в его программе предусмотрены состязания творческих и специальных проектов. В текущем году WRO пройдет в Сингапуре по теме «продовольственная безопас­ность». Значит, ученики должны предложить решения, к примеру, получения урожая с помощью робота в условиях мегаполиса.

Зачем детям робототехника? Ответ на этот вопрос сегодня очевиден даже неспециалисту. Во-первых, мелкая моторика рук стимулирует развитие мозга. Во-вторых, дети осваивают 3D-моделирование и программирование, без которых уже невозможно представить технические профессии. Как отметил Биржан Сапуанов, сегодня появилось такое понятие, как «программный­ ум»: ребенок при создании прог­раммы закладывает большое количество критериев – силу тока каждого моторчика, число оборотов колеса на определенном отрезке трассы, градус разворота, мощность батарейки и так далее. Восприятие мира у таких детей другое.

– Мы можем что-то предложить, но не всегда ребенок с этим согласится, – отметил педагог. – У них другое мышление, креа­тивное. Один и тот же элемент они могут увидеть по-разному.

Школьная робототехника давно вышла за рамки обычного моделирования. Прикладная наука прод­вигается так быстро, что многие идеи, которые у кого-то еще только в задумках, возможно, уже устарели. В прошлом году сенсацией стал ученический проект рентген-кабинета на базе контроллера EV3: автоматика на основе считанных параметров веса, роста, объема человека оценивает состояние организма.

– В робототехнике самое сложное – это оборудование, – заключил педагог НИШ. – Нужны подзарядка для ноутбуков, провода, чтобы заряжать роботов, определенные столы, стулья, шкафы. Раньше у школ не было таких кабинетов, и учителя, даже если они обучились, не могли использовать знания. В нынешнем году все кардинально изменилось. Благодаря руководству облас­ти на оборудование выделили серьезные средства. Не сомневаюсь, что к процессу подключатся региональные вузы. В Японии, Сингапуре, в других странах над детьми, показывающими интересные проекты, университеты сразу берут шефство. Это дает возможность привлечь талант­ливых абитуриентов.

В программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» Президент Нурсултан Назарбаев отметил: «Каждый казахстанец должен понимать, что образование – самый фундаментальный фактор успеха в будущем». В Восточном Казах-стане решение задачи повышения качества образования идет с помощью конкретных ­серьезных мер – оснащения школ по стандартам НИШ, повышением уровня мастерства учителей на обучающих курсах.