Учителям с 2016 года повысят зарплату на 20–50% – Саринжипов
Чингиз Майсеитов
На торжественной линейке, посвященной новому учебному году и открытию гимназии "Astana English School", глава МОН Аслан Саринжипов поздравил всех с 1 сентября и сообщил хорошую новость для учителей, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"У нас есть очень хорошая новость для наших педагогов, для наших учителей. Сегодня Правительство по поручению Президента внесло в Парламент проект бюджета на 2016 год, и в этом бюджете заложено повышение зарплат учителей в зависимости от категории, стажа образования и уровня подготовки. То есть зарплаты с 2016 года будут повышены от 20 до 50%, на это дополнительно в бюджете выделяется почти 200 миллиардов тенге", – сказал Аслан Саринжипов.
В интервью журналистам министр отметил, что открытие такой школы – это настоящий праздник как для города, так и для страны. Школа рассчитана на 1 200 мест. Обучение в ней будет вестись на казахском и английском языках. Уроки в ней будут проводить носители языка. Школа открыта в рамках программы развития трехязычного образования в стране.
Общая площадь здания"Astana English School" более 11 765 кв. метров. В школе 54 кабинета, 2 мультимедийных класса. Также помимо библиотеки, актового зала и спортзала в наличии мастерские по деревообработке, металлообработке и обработке ткани.
Урок биологии на английском языке в "Astana English School"
Также на торжественной линейке министр вручил новоиспеченным первоклассникам подарок от имени Президента Нурсултана Назарбаева – книги "Менің отаным – Қазақстан"
Как отметил министр, сегодня по стране открыли свои двери 7,5 тысячи школ.