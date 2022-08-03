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Учитесь и работайте!
Наталья Денисова

Центр развития женского предпринимательства в Кызылорде бесплатно обучает профессиям.

«В действующем с марта текущего года Центре развития женского предпринимательства около 250 бизнесвумен получили консультации по различным вопросам, на обучение направлено 50 начинающих предпринимательниц», – сообщили в РПП «Атамекен» по Кызылординской области.

Напомним, центр развития – это проект, осуществляемый в Кызылорде ПРООН и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» при финансовой поддержке Азиатского банка развития.

Цель проекта – повышение профессиональных компетенций женщин с предпринимательской инициативой и намеревающихся заняться бизнесом.

По информации палаты предпринимателей Кызылординской области, из 245 жительниц региона, получивших консультации с момента открытия центра, 98 уже занимаются частным бизнесом. Специалисты центра, помимо оказания консультационных услуг, организовывают курсы для своих слушательниц и по отдельным отраслям.

Обучающий курс по раскрою и пошиву одежды проходит на базе учебного центра индивидуального предпринимателя Гульжан Куанбаевой.

Гульжан Амандыковна шесть лет назад перепрофилировала свой швейный цех в центр обучения и в рамках государственного заказа занимается подготовкой безработных граждан. Нынче по заказу Центр развития женского предпринимательства помогает 25 девушкам освоить навыки кройки и шитья.

– Часть обучающихся уже владеет навыками шитья, – говорит она. – Одни занимаются пошивом из лоскутков, другие шьют сумки и игрушки, третьи изготавливают предметы для быта. Однако тех, кто умеет выполнить профессионально выкройку и пошив одежды, среди них нет. Уже прошел месяц, как начали обучение в этой группе. По окончании курса ученицам будут вручены сертификаты.

Одна из слушательниц курсов – 54-летняя Сериккуль Байжанова. Долгие годы она работала медсестрой.

– Во время карантина научилась пошиву лоскутных одеял, – говорит Сериккуль-апа. – Сегодня делаю их на заказ.

Узнав, что Центр развития женского предпринимательства организовал курсы по кройке женской летней одежды, решила пройти обучение. Потому что нужно развиваться, как-то разнообразить ассортимент товаров для потребителей. К примеру, сейчас пользуются большим спросом детская нацио­нальная одежда, камзолы для женщин. А на курсах изучают специфику раскроя и особенности пошива. Кстати, в процессе учебы Сериккуль-апа сшила себе платье.

В будущем эта женщина планирует зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и официально оказывать населению услуги по пошиву одежды.

Еще одна слушательница курсов – предпринимательница Айдана Капакова. Занимается пошивом развивающих игрушек для малышей.

– С мужем воспитываем особенного ребенка, – говорит Айдана Капакова. – Для его развития и полноценного роста начала своими руками делать различные игрушки. Затем ими стали интересоваться другие родители, обращаться с заказами. Так постепенно возник небольшой семейный бизнес. Раньше пошивочные детали приходилось выкраивать на глазок. На курсах обучилась специальным формулам мерки и кройки. В будущем хотела бы заниматься пошивом одежды. Обучение проходит плодотворно, но, к сожалению, в сжатые сроки. Одного месяца недостаточно для того, чтобы на практике закрепить полученные знания. Если проект ПРООН будет продолжен, думаю, его организаторам следует подумать о том, чтобы обучение длилось дольше для максимального эффекта.

Кстати, ранее кызылординский Центр развития женского предпринимательства обучил 10 женщин основам SMM.

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