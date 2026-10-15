Учиться беречь окружающий мир

Особое внимание на экочасах уделяется водосбережению. Так, в рамках проекта AQUA LAB ученики проводят эксперименты, контролируют уровень водопотребления в учебном заведении и разрабатывают собственные предложения по экономии воды. Кроме того, для детей организуют экологические экскурсии, встречи со специалистами и творческие занятия.

Для педагогов предложен комплекс методических ресурсов «Су сандығы». В него входят тематические планы уроков, видеоматериалы, наглядные пособия. Они помогают раскрывать экологические вопросы с учетом возраста учащихся. Через конкретные примеры из повсе­дневной жизни детям объясняют, как их поступки влияют на окружающую среду.

Как проходят такие встречи, показывает опыт школы № 85. Здесь состоялся экологический час «Каждая капля на счету: водосбережение начинается с нас» с участием посла Польши в Казахстане Михала Лабенды и вице-министра водных ресурсов и ирригации Талгата Момышева.

Гости встретились с администрацией школы, лидерами школьного парламента и представителями молодежного экологического движения «Амбассадоры Земли». Ребята показали лабораторию AQUA LAB. Здесь семиклассники изу­чают качество воды в разных районах столицы. Они продемонстрировали методы исследования и рассказали о полученных результатах. Такой формат позволяет детям самостоятельно осваивать исследовательские навыки и учиться анализировать экологическую информацию.

Для третьеклассников провели отдельное занятие «Экономь воду – сохраняй будущее!». Школьникам объяснили, как сократить расход воды дома и в школе. К примеру, закрывать кран во время чистки зубов, не оставлять воду включенной без необходимости и сообщать взрослым о протечках.

Выступая перед детьми, Михал Лабенда рассказал о европейском опыте, ответственном потреблении и участии молодежи в экологических инициативах.

– Культура водосбережения начинается с повседневных действий каждого человека. Школа играет важную роль в формировании правильных привычек с ранних лет: через уроки, исследования, практический опыт и личную ответственность. Участие иностранных делегатов в нашей инициативе показывает, что сохранение водных ресурсов – общая задача для всех стран, – отметил Талгат Момышев.

Наряду с экочасами в школах проводят акции «Таза Қазақстан», субботники, озеленение, экологические челленджи, конкурсы и исследовательские проекты. Учащихся знакомят с правилами экономии электроэнергии и других ресурсов, сортировки мусора, ухода за растениями и животными. Педагоги стремятся к тому, чтобы знания, полученные на занятиях, закреплялись в ежедневных привычках детей.