Учиться беречь окружающий мир

Экология,Таза Қазақстан
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

С начала учебного года в столичных школах стартовали экологические часы. Они проходят каждую третью неделю месяца. На занятиях детям объясняют, как экономить природные ресурсы, сортировать отходы и заботиться об окружающей среде. К примеру, для первого урока выбрали тему «Вода – богатство Казахстана: цени, береги, сохраняй!». По данным городского управления образования, в нем приняли участие около 300 тыс. школьников.

Фото Министерства водных ресурсов и ирригации Фото Министерства водных ресурсов и ирригации

Особое внимание на экочасах уделяется водосбережению. Так, в рамках проекта AQUA LAB ученики проводят эксперименты, контролируют уровень водопотребления в учебном заведении и разрабатывают собственные предложения по экономии воды. Кроме того, для детей организуют экологические экскурсии, встречи со специалистами и творческие занятия.

Для педагогов предложен комплекс методических ресурсов «Су сандығы». В него входят тематические планы уроков, видеоматериалы, наглядные пособия. Они помогают раскрывать экологические вопросы с учетом возраста учащихся. Через конкретные примеры из повсе­дневной жизни детям объясняют, как их поступки влияют на окружающую среду.

Как проходят такие встречи, показывает опыт школы № 85. Здесь состоялся экологический час «Каждая капля на счету: водосбережение начинается с нас» с участием посла Польши в Казахстане Михала Лабенды и вице-министра водных ресурсов и ирригации Талгата Момышева.

Гости встретились с администрацией школы, лидерами школьного парламента и представителями молодежного экологического движения «Амбассадоры Земли». Ребята показали лабораторию AQUA LAB. Здесь семиклассники изу­чают качество воды в разных районах столицы. Они продемонстрировали методы исследования и рассказали о полученных результатах. Такой формат позволяет детям самостоятельно осваивать исследовательские навыки и учиться анализировать экологическую информацию.

Для третьеклассников провели отдельное занятие «Экономь воду – сохраняй будущее!». Школьникам объяснили, как сократить расход воды дома и в школе. К примеру, закрывать кран во время чистки зубов, не оставлять воду включенной без необходимости и сообщать взрослым о протечках.

Выступая перед детьми, Михал Лабенда рассказал о европейском опыте, ответственном потреблении и участии молодежи в экологических инициативах.

– Культура водосбережения начинается с повседневных действий каждого человека. Школа играет важную роль в формировании правильных привычек с ранних лет: через уроки, исследования, практический опыт и личную ответственность. Участие иностранных делегатов в нашей инициативе показывает, что сохранение водных ресурсов – общая задача для всех стран, – отметил Талгат Момышев.

Наряду с экочасами в школах проводят акции «Таза Қазақстан», субботники, озеленение, экологические челленджи, конкурсы и исследовательские проекты. Учащихся знакомят с правилами экономии электроэнергии и других ресурсов, сортировки мусора, ухода за растениями и животными. Педагоги стремятся к тому, чтобы знания, полученные на занятиях, закреплялись в ежедневных привычках детей.

#экология #Таза Қазақстан #Су сандығы #AQUA LAB

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