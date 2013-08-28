Учиться без опасности

В регионе еще остается несколько школ, в которых дети обучаются в три смены, но с нынешнего года ситуация улучшится. Как сообщил на августовском совещании руководитель области Бактыкожа Измухамбетов, сегодня строятся 10 школ, две из них сдадут в эксплуатацию в текущем году.
Кроме того, в области аварийными признаны 11 школ, одну из которых снесли, и на ее месте строится новая. Срок сдачи намечен на этот год, продолжается возведение еще четырех. На остальные готовится проектно-сметная документация.
В нынешнем году капитально отремонтируют 43 объекта образования. Из 198 школ в 12 сельских ремонт еще не закончен. Однако, как заверили в управлении образования области, учебному процессу это не навредит, вся организационная работа по распределению учеников по другим школам уже проведена.
Между тем одним из главных факторов нормального функционирования учреждений образования является пожарная безопасность. Как сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Атырауской области Нурлан Нугманов, в регионе по иску пожарных судом приостановлена деятельность 9 объектов, среди которых пять школ, школа-интернат, а также учебные корпуса двух колледжей.
– Основной причиной этого стала совокупность недостатков, таких как отсутствие автоматической пожарной сигнализации, изношенность электрооборудования и проводки, а также необработанные противопожарными смесями легковоспламеняющиеся конструкции, – пояснил главный пожарный региона. – Деятельность приостанавливается до устранения нарушений, о чем мы должны быть поставлены в известность. Однако до 22 августа к нам такая информация не поступала.
Кроме того, по результатам проверки инспекторы противопожарной службы выписали предписания об устранении нарушений руководителям объектов образования, в которых не установлена автоматическая пожарная сигнализация, что является обязательным требованием. К примеру, в областном центре из 55 школ автоматика имеется в 29. Наиболее сложная ситуация в Кзылкогинском районе, где пожарная система установлена лишь в 4 из 20 школ. Зато в Жылыойском районе она есть во всех 27 школах.
Пожарные также отметили и положительную динамику – с каждым годом обеспечению пожарной безопасности в школах уделяется больше внимания.
Рэм МИХАЙЛОВ, Атырауская область