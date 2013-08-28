Учиться без опасности

В регионе еще остается несколько школ, в которых дети обучаются в три смены, но с нынешнего года ситуация улучшится. Как сообщил на августовском совещании руководитель облас­ти Бактыкожа Измухамбетов, сегодня строятся 10 школ, две из них сдадут в экс­плуатацию в текущем году.

Кроме того, в области аварийными признаны 11 школ, одну из которых снесли, и на ее месте строится новая. Срок сдачи намечен на этот год, продолжается возведение еще четырех. На остальные готовится проектно-сметная документация.

В нынешнем году капитально отремонтируют 43 объекта образования. Из 198 школ в 12 сельских ремонт еще не закончен. Однако, как заверили в управлении образования облас­ти, учебному процессу это не навредит, вся организационная работа по распределению учеников по другим школам уже проведена.

Между тем одним из главных факторов нормального функцио­нирования учреждений образования является пожарная безопас­ность. Как сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Атырауской области Нурлан Нугманов, в регионе по иску пожарных судом приостановлена деятельность 9 объектов, среди которых пять школ, школа-интернат, а также учебные корпуса двух колледжей.

– Основной причиной этого стала совокупность недостатков, таких как отсутствие автоматической пожарной сигнализации, изношенность электрооборудования и проводки, а также необ­работанные противопожарными смесями легковоспламеняющиеся конструкции, – пояснил главный пожарный региона. – Деятельность приостанавливается до устранения нарушений, о чем мы должны быть поставлены в известность. Однако до 22 августа к нам такая информация не поступала.

Кроме того, по результатам проверки инспекторы противопожарной службы выписали предписания об устранении нарушений руководителям объектов образования, в которых не установлена автоматическая пожарная сигнализация, что является обязательным требованием. К примеру, в областном центре из 55 школ автоматика имеется в 29. Наиболее сложная ситуация в Кзылкогинском райо­не, где пожарная система установлена лишь в 4 из 20 школ. Зато в Жылыойском районе она есть во всех 27 школах.

Пожарные также отметили и положительную динамику – с каждым годом обеспечению пожарной безопасности в школах уделяется больше внимания.

Рэм МИХАЙЛОВ, Атырауская область