Общество
Учиться без опасности

В регионе еще остается несколько школ, в которых дети обучаются в три смены, но с нынешнего года ситуация улучшится. Как сообщил на августовском совещании руководитель облас­ти Бактыкожа Измухамбетов, сегодня строятся 10 школ, две из них сдадут в экс­плуатацию в текущем году.

Кроме того, в области аварийными признаны 11 школ, одну из которых снесли, и на ее месте строится новая. Срок сдачи намечен на этот год, продолжается возведение еще четырех. На остальные готовится проектно-сметная документация.

В нынешнем году капитально отремонтируют 43 объекта образования. Из 198 школ в 12 сельских ремонт еще не закончен. Однако, как заверили в управлении образования облас­ти, учебному процессу это не навредит, вся организационная работа по распределению учеников по другим школам уже проведена.

Между тем одним из главных факторов нормального функцио­нирования учреждений образования является пожарная безопас­ность. Как сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС Атырауской области Нурлан Нугманов, в регионе по иску пожарных судом приостановлена деятельность 9 объектов, среди которых пять школ, школа-интернат, а также учебные корпуса двух колледжей.

– Основной причиной этого стала совокупность недостатков, таких как отсутствие автоматической пожарной сигнализации, изношенность электрооборудования и проводки, а также необ­работанные противопожарными смесями легковоспламеняющиеся конструкции, – пояснил главный пожарный региона. – Деятельность приостанавливается до устранения нарушений, о чем мы должны быть поставлены в известность. Однако до 22 августа к нам такая информация не поступала.

Кроме того, по результатам проверки инспекторы противопожарной службы выписали предписания об устранении нарушений руководителям объектов образования, в которых не установлена автоматическая пожарная сигнализация, что является обязательным требованием. К примеру, в областном центре из 55 школ автоматика имеется в 29. Наиболее сложная ситуация в Кзылкогинском райо­не, где пожарная система установлена лишь в 4 из 20 школ. Зато в Жылыойском районе она есть во всех 27 школах.

Пожарные также отметили и положительную динамику – с каждым годом обеспечению пожарной безопасности в школах уделяется больше внимания.

Рэм МИХАЙЛОВ, Атырауская область

Популярное

Все
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Казахстанцы вынуждены вновь вспомнить о масках и антисептиках
Рейдерство: законодательный аспект
Скандал из-за очередной реконструкции назревает в Алматы
Многомиллионные потери понесли костанайцы из-за непогоды
Глазами репортера: спорт в погонах
В Казахстане увеличен размер оплаты труда спортивных судей
Я ушел навсегда...
Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Интернете новый всплеск мошенничества
Ситуация вокруг программы ArtSport: давайте разбираться?
В свете новых угроз
Город погубленных цветов
Только с четвертой попытки за 2,8 млрд тенге ушел с торгов аэропорт в Петропавловске
К древним городам и в лучшие музеи
Клад ханов Золотой Орды
Хорошие каникулы – безопасные каникулы
Справа и с правами
Себя показали и на других посмотрели
За работу!
Гимн земле и труду
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Закон Республики Казахстан
Едкий дым в Таразе – в облакимате сделали срочное заявление
С нелегальными продавцами сахара будут бороться в Казахстане
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
Евросоюз готов помочь Казахстану в возврате выведенных из страны активов
АО «KEGOC»: опережающее развитие НЭС Казахстана сейчас – требование времени
Сто секунд до катастрофы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии

Читайте также

Общество
Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Инт…
Общество
Город погубленных цветов
Общество
Я ушел навсегда...
Общество
Не «мониторили», а проверяли!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]