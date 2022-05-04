Учиться для жизни, а не для школы

В последних числах апреля в столице прошла первая региональная олимпиада по химии и биологии среди учащихся 7–8-х классов при поддержке акимата города Нур-Султана.

Первый тур двухдневной олимпиады был теоретическим, второй – практическим. В интеллектуальных соревнованиях приняли участие 149 детей из 8 регионов страны. Это ребята из Мангис­тауской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской облас­тей, а также команда из столицы.

– Почему мы выбрали именно химию и биологию? – начал с воп­роса директор центра развития одаренности и психологического сопровождения «Астана Дарыны» города Нур-Султана Гаждембек Турсунов. – Есть шесть предметных престижных международных олимпиад – это математика, физика, химия, биология, информатика, география. И если по другим предметам наша олимпийская команда представлена достойно, то по биологии и химии ученики «хромают». Чтобы поднять уровень и качество выс­туплений на республиканских и международных олимпиадах, мы решили обратить внимание на юниоров, подготовить олимпийский резерв. Сначала проходили районные и городские этапы в Нур-Султане. После решили пригла­сить и регионы, так как у нас появился спонсор. Теперь компания Exxon Mobil будет поддерживать нашу олимпиаду ежегодно. И возможно, она станет республиканской, превратившись в визитную карточку столицы. Подобную олимпиаду мы уже проводили, но по географии, с журналом National Geographic Qazaqstan. Кроме того, региональная олимпиада подобного типа проводится в Павлодаре.

Теперь, после прошедшей в столице региональной олимпиады, в мае состоится республиканский этап в Шымкенте.

– Олимпиада олимпиаде рознь. Например, ребенок, занявший первое место в областной олимпиаде в Мангистау, все равно пое­дет на республиканский этап, даже если в нашей региональной олимпиаде в столице занял

третье место. Он в сборной команде Мангистау и все равно будет представлять свою область. Главное, чтобы ребенок, считающий себя лучшим в области и в школе, понимал, что есть здоровая конкуренция и ему есть куда расти, – дополнил спикер.

Если говорить об итогах олимпиады, то из 149 участников был награжден 61. Ребята завоевали 11 первых мест, 18 вторых и 32 – третьих. Выявлены призеры в таких номинациях, как «Лучший теоретик», «Лучший практик», «Юный участник» и «Абсолютный победитель».

Самым юным участником олимпиады стал Игорь Кравчук из Павлодара. Он учится в 6-м классе лицея № 8, но участвовал в олимпиаде среди 7–8-х классов. По его словам, все отборочные туры проходил наравне со всеми, без скидок на возраст.

– Для меня были трудные момен­ты по органике, но, опираясь на логику, я разобрался и в принципе понял, что в этом нет ничего сложного, – сказал мальчик.

Свой досуг Игорь проводит на набережной, читая книги и учебники по химии. И неудивительно, что он уже «перерос» школьную программу по этому предмету. Под стать досугу и мечты школьника: в будущем он планирует открыть свое предприятие по производству органических удобрений.

Советник по связям с общественностью компании Exxon Mobil Акмарал Сабирова отметила важность подготовки будущих кадров для новой экономики Казахстана.

– Мы давние спонсоры подобных олимпиад, так как мы нефтяная компания, и для нас очень важно, чтобы молодежь имела интерес к таким дисциплинам. Сегодня ощущается недостаток инженерных, технических кадров в стране, поэтому стараемся поддерживать образование, для нас важен интерес детей к химии, биологии, физике, математике.