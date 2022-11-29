Учиться друг у друга

Главный врач Шымкентского городского онкологического центра и директор Республиканского специализированного научно-прак­тического медицинского цент­ра онкологии и медицинской радиологии Узбеки­стана подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Теперь специалисты двух стран смогут обмениваться опытом и даже проводить совместные операции.

Узбекским коллегам, приехавшим в Шымкент, показали обновленную материально-техническую базу онкологического центра. Здесь можно проводить точную диагностику и сложные онкологические операции с применением малоинвазивных способов хирургического вмешательства.

Гости посетили Центр ядерной медицины, недавно открывшийся на базе лечебного учреждения, где выявляют онкологические процессы на ранних стадиях, когда симп­томатика еще не проявляется, и человек даже не подозревает о наличии у себя серьезной патологии. Высокая точность оборудования позволяет проводить прицельное облучение без вреда для здоровых тканей, а также доставлять лекарственные средства точно в пораженную область.

Жители соседней страны также могут пройти в этом центре диагностику и курс лечения. Узбекские медики, посмотрев, какие инновационные подходы в диагностике и лечении злокачественных новообразований внедрены в онкологическом центре, заявили, что будут направлять в Шымкент своих пациентов. Руководитель отдела онкологического и радиологического центра Узбекистана Баходир Пирназаров считает, что это огромный шанс для излечения, и всегда найдутся желающие им воспользоваться.

Онкологический центр Шымкента рассчитан на 210 коек, и, к сожалению, никогда не пустует. На учете с онкологическими заболеваниями в городе-миллионнике состоят более семи тысяч больных. Только с начала текущего года у 232 пациентов выявили заболевание на ранней стадии.

В следующем году шымкентские онкологи намерены ознакомиться с работой Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и медицинской радиологии Узбекистана. Местные специалисты постоянно повышают квалификацию, работая в том числе в тесном контакте с зарубежными коллегами. Мастер-классы, совместные операции, курсы повышения квалификации позволяют совершенствовать методики лечения и улучшать качество жизни пациентов.