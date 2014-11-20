Учиться и трудиться на благо страны Послание Президента 707

Махметгали САРЫБЕКОВ, ректор Таразского государственного университета имени М. Х. Дулати:



Накануне экономического кризиса 2007–2009 годов по инициативе Главы государства был создан Национальный фонд. За счет экспорта сырья, прежде всего нефти, накапливались резервы. В то время со стороны отдельных политологов высказывалось предложение "раздать всем сестрам по серьгам", то есть разделить этот фонд между государственными органами и регионами. Благодаря прозорливости и политической воле Нурсултана Назарбаева удалось его сохранить. Но в настоящее время ситуация на мировом рынке изменилась. Нефть подешевела. Поэтому сегодня нам необходимо правильно, разумно и адресно использовать ресурсы фонда. Прежде всего, как отмечает Президент, они будут направлены на дальнейшее преобразование экономики, в том числе на поддержку малого и среднего бизнеса. Это позволит обеспечить в первую очередь реализацию проектов в пищевой и химической промышленности, машиностроении, а также в сфере услуг. Соответственно, будут созданы тысячи новых рабочих мест.



Отмечу, что и ранее принятые государственные программы в этом направлении уже дают положительные результаты. Так, в регионах, в том числе в Жамбылской области, хорошо работает «Дорожная карта бизнеса-2020», в соответствии с которой начинающим бизнесменам для развития производства выделяется грант в размере 3 млн. тенге. Но Глава государства предлагает принять еще более кардинальные меры. Он считает, что МСБ надо кредитовать на десять лет, при этом ставки не должны превышать 6%. Такого в истории нашего государства никогда не было.



Радует, что большое внимание уделено развитию системы образования. Президент дал задание выделить из Нацфонда 100 млрд. тенге. Из них 70 млрд. необходимо направить на решение проблемы трехсменных и аварийных школ. К сожалению, эта проблема до сих пор не нашла своего окончательного решения по республике, в том числе и в нашей области. Большая часть школ была построена в начале и в середине 80-х годов. Поэтому эти здания и морально, и физически устаревают, не соответствуют современным санитарным нормам. Выделение такой солидной суммы, на мой взгляд, будет способствовать окончательному решению проблемы. Говоря о секторе дошкольного воспитания, Глава государства подчеркнул, что сегодня необходимо привлекать к нему предпринимателей, активнее развивать государственно-частное партнерство в этой сфере. Сегодня в Жамбылской области 392 детских сада, из них частных – всего 21. Государственный заказ сегодня размещается во всех детских садах, независимо от формы собственности. К тому же сократилось количество разрешительных документов. Все это делается для привлечения частного сектора в систему дошкольного воспитания.



Большой акцент в Послании сделан на развитие интеграции образования, науки и производства. Сегодня очень важно проводить научные исследования, внедряемые в инновационную экономику и социальную сферу региона для улучшения качества жизни населения. Таразский государственный университет – самый крупный патентообладатель в области. Ежегодно ученые вуза становятся авторами более 30 инновационных патентов и авторских свидетельств. Коммерциализация данных исследований станет возможной с созданием в Таразе "Национального индустриального нефтехимического технопарка".



Профессорско-преподавательский состав, студенты ТарГУ с большим воодушевлением ознакомились с новым Посланием Главы государства и готовы приложить все силы и знания для реализации обозначенных стратегических задач. Сегодняшние студенты будут жить и работать в условиях новой экономической инфраструктуры страны. Их необходимо готовить к этому. Важно формировать в стенах вуза креативную молодежь. Более того, необходимо обеспечить мировоззренческий прорыв в сознании казахстанцев. Только тогда мы сможем стать еще более сильными в духовном плане, еще более едиными и толерантными.