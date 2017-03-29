​Учиться интересно!

531
Юлия Серегина, Астана

Название обязывает – колледж транспорта активно сотрудничает с КТЖ. В 2012 году было заключено трехстороннее соглашение, где третьей стороной выступило Минис­терство образования и науки. Кроме того, социальными партнерами выступают «Казахтелеком», «Казахавтодор»,«Астанинское локомотиворемонтное депо» и завод по производству скоростных пассажирских вагонов «Тулпар-Тальго».

– Наши выпускники легко находят работу, потому что мы знаем запросы работодателей. Когда составляется учебный план, социальные партнеры активно участвуют в процессе, предлагают необходимые дисциплины, – говорит директор колледжа Зулфухар Гаипов.

Некоторые специальные дисциплины ребятам преподают сотрудники КТЖ и «Казахтелекома». На последнем году обучения студенты с отличной успеваемостью и хорошими характеристиками проходят двухнедельный практический курс подготовки в Центре транспортных технологий, после завершения которого получают свидетельства о прохождении дуальной системы, которые позволяют студентам устроиться на работу в любое из подразделений АО «Қазақстан темір жолы».

Один из важнейших факторов обучения – соответствующая времени материальная база. Два года назад компания КТЖ на безвозмездной основе предоставила учебному заведению стрелочный полигон, представляющий 20-метровый участок настоящей железной дороги, где имеется специально оборудованная лаборатория с симулятором электровоза. Точно такие же полноразмерные локомотивы курсируют по всему Казахстану. Чтобы потренироваться в управлении электровозом, достаточно просто запустить тренажер и смоделировать виртуальную реальность на компьютере: изменить погодные условия, время дня и ночи, а можно создать поломку или аварийную ситуацию.

В специальном кабинете «Организация перевозок и управление движением транс­порта» студенты приобретают навыки дис­петчерского руководства и управления движением поездов в нормальных и нестандартных ситуациях.

– Учиться по дуальной системе интересно. Во время учебного процесса на интерактивных досках нам показывают фильмы, которые снимают на производстве, для закрепления теоретических знаний. Для практических целей в колледже есть специально оборудованные кабинеты и лаборатории. Но, конечно, наблюдать за производством собственными глазами – совсем другое дело. Мы периодически ездим на пассажирскую станцию и на сортировочную, бываем в КТЖ и на грузовом дворе. Например, в прошлом году в КТЖ нас учили делать график движения поездов, а нам все это было уже знакомо из пройденной в колледже программы, – делится впечатления­ми студентка 4-го курса Разия Байтишкина.

Другая важная программа – «Бесплатное профессиональное и техническое образование». Как сказал Зулфухар Гаипов, к ее реализации готовы. Сейчас на рынке труда существует огромный спрос на рабочие специальности, поэтому не стоит гнаться за высшим образованием, когда можно получить хорошую востребованную профессию. Директор сетует лишь на то, что об условиях проекта до сих пор не знает большая часть населения. 

