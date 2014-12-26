Учиться никогда не поздно Свежий выпуск 703 Ольга МАЛАХОВА

На днях Тлеуберди Кенесбаевич был удостоен звания «Алтын Адам», которым ежегодно награждаются лучшие профессионалы в рамках Национального проекта «Человек года» – «Выбор года».

– Тлеуберди Кенесбаевич, машины «скорой помощи» подъезжают к приемному покою вашей больницы едва ли не каждую минуту...

– Да, она – одна из крупнейших в Казахстане, мы оказываем плановую и экстренную медицинскую помощь по таким направлениям, как хирургия, травматология, урология, гинекология, терапия, неврология, нефрология, гематология и эндокринология. Ежедневно количество поступающих больных доходит до 250 человек.

– Видимо, клиники и должны быть такими крупными и многопрофильными?

– Несомненно, поскольку большая часть пациентов доставляется по линии «скорой помощи», у нас, по сути, нескончаемый конвейер по оказанию помощи экстренным больным, и это повышает ответственность, улучшает практические навыки. Все службы, локализованные в одной клинике, дают лучшую оперативность, взаимодействие медиков, эффективность использования средств и, конечно, повышают профессионализм.

– Не так давно у вас внедрена пересадка органов, как удалось освоить эти сложные операции?

– Наши врачи успешно освоили это современное высокотехнологичное направление в медицине, из городских больниц только у нас проводятся трансплантации органов. Уже успешно осуществлены пересадки более 90 почек и 6 – печени.

Оперирует этих больных главный врач больницы, великолепный хирург, доктор медицинских наук, профессор Болатбек Бимендеевич Баймаханов. Первые операции в клинике нам помогали проводить коллеги из Беларуси. Сейчас мы тесно сотрудничаем с южнокорейскими врачами. В плане пересадок печени у нас налажено взаимодействие с коллегами из Индии, где больше всего выполняется подобных операций.

Операции у нас проходят со стопроцентным положительным результатом, что говорит о высоком профессионализме врачей. Благодаря содействию Министерства здравоохранения, акимата Алматы и управления здравоохранения приобретена аппаратура мирового уровня, клиника оснащена самым высокотехнологичным оборудованием, в том числе и для интенсивного лечения.

– В чем особенность операций по пересадке органов и какова роль вашей профессии в их успешном проведении?

– Трансплантация остается сложной областью медицины ввиду риска различных осложнений, отторжения органов. Если сейчас операции по пересадке почек мы поставили, что называется, «на поток», то трансплантация печени по-прежнему считается довольно сложной. В техническом плане она даже более сложна, чем пересадка сердца!

При родственной трансплантации врачи несут особую – юридическую и моральную – ответственность. Донор (человек, отдающий орган) является здоровым человеком. При этом мы должны гарантировать стопроцентный успех операции. Мы не можем позволить себе оплошностей, все должно пройти идеально.

Операции эти достаточно трудоемкие, в среднем длятся около 10 часов. В них участвует не менее 10 человек, не считая тех, кто находится за пределами операционной. Это 2–3 анестезиолога, 3–4 хирурга, 5–6 медицинских сестер.

Для стабилизации состояния больного, особенно реципиента, того, кому пересаживают орган, требуется проведение непрерывной интенсивной терапии, использование множества лекарственных средств. Необходимы постоянный контроль функций всех жизненно важных систем и органов, а также их своевременная коррекция.

При пересадке печени этот важный орган удаляется из организма, и реципиент до нескольких часов может находиться в «беспеченочном периоде». Это приводит к выраженным изменениям со стороны всего организма человека, так как печень является многофункциональным органом. Поэтому во время проведения анестезии требуются серьезные меры по стабилизации всех этих жизненно важных органов.

Кроме того, существует проблема, возникающая из-за длительности операции, – это охлаждение больного. Снижение температуры тела на несколько градусов может иметь плачевные последствия для сердечной деятельности, выражающиеся в нарушениях ритма сердца вплоть до его остановки. Для регуляции температуры тела есть оборудование, позволяющее согревать как пациента, так и те препараты, которые вводятся в него в объеме нескольких литров за операцию.

– Тлеуберди Кенесбаевич, на вашем халате название иностранного университета. Вам приходилось изучать опыт американских клиник?

– Да, являясь обладателем Президентской стипендии «Болашак», в течение полугода я проходил обу­чение в США, по программе «Научные стажировки». Мне выпала честь пройти стажировку в одном из лучших заведений мира – клинике университета «Джонс Хопкинс», г. Балтимор. Считаю, что программа «Болашак» дает большие возможности для казахстанских специалистов в плане профессионального совершенствования и внедрения новых технологий.

Желание учиться было большое, но я понимал, что моего уровня знаний английского языка недостаточно для того, чтобы учиться в США. Решил предварительно повысить уровень знания английского. Я благодарен своей жене за понимание – мы на семейном совете обсудили этот вопрос, и те сбережения, которые были у нас, решено было потратить на обучение языку. Так, взяв отпуск за свой счет на три месяца, я поехал в США на свои средства. Я был единственным 35-летним студентом среди 17-летних. Даже декан факультета пришел посмотреть на казахстанского доктора. Это отчасти было проявлением уважения, так как в западном обществе статус врача очень высок. Хорошая методика обучения и полное погружение в образовательный процесс помогли сдать экзамены раньше срока.

Вернувшись домой после успешной сдачи экзаменов, подготовил документы на обучение уже по медицинскому направлению.

– Как все-таки вам удалось попасть в такое престижное заведение?

– Не устаю повторять, что для развития нам, медикам, очень нужен иностранный язык. Все публикации, все новые методы и технологии в медицине описываются в западной литературе. Поэтому, когда мой наставник – профессор Ергали Маматович Миербеков, президент Федерации анестезиологов-реаниматологов Казахстана, порекомендовал поехать на стажировку, я понял, что начинать нужно с английского языка. Став обладателем Президентской стипендии, я определил топ-20, среди которых на первом месте была клиника университета Хопкинса. Он имеет более чем 100-летнюю историю, в нем в разное время работали 33 лауреата Нобелевской премии, из которых только 18 – по медицине!

Переписка с университетской клиникой заняла несколько месяцев, там очень тщательно подходят к подбору обучающихся. Но когда они приняли решение, и я приехал, обеспечили всем – начиная с личного кабинета с компьютером и заканчивая медицинской одеждой.

Приобрел я там соответствующие навыки в 2010 году. Мой руководитель профессор Дэниэл Найхан в последние дни стажировки выразил уверенность, что в ближайшее время мы в Казахстане осуществим операции по трансплантации. Честно говоря, мне тогда не очень в это верилось. Но вот уже спустя 1,5 года мы осуществили пересадку печени.

– Вы работали в Научном центре хирургии имени А. Сызганова. Почему перешли в клинику городского уровня?

– Когда руководители больницы пригласили меня, то с радостью согласился, так как появилась возможность осуществлять трансферт технологий. Здесь, в городской клинике, мы можем оказывать высокотехнологичную помощь очень большому количеству людей. С внедрением различных новшеств в хирургии, анестезиологии и реанимации нам удалось улучшить результаты работы. За последние два года смертность по нашему отделению снизилась почти в два раза, а ведь сюда поступают в день до 60 тяжелых больных. Соответственно, значительно снизилась летальность в целом по больнице. Это не просто цифры, а сотни жизней, которые в прошлом не удавалось спасти, и это огромный успех коллектива всей клиники.

В результате внедрения инноваций в позапрошлом году нам удалось провести поистине уникальную операцию. Впервые в СНГ осуществили пересадку одновременно почки и поджелудочной железы, и пациент выжил. Причем операция на доноре проводилась эндоскопическим методом. Благодаря этому Казахстан вошел в число ведущих стран мира по данному виду операций.

– Что именно удалось внедрить в анестезии и реаниматологии, в том числе при проведении трансплантации?

– С начала моей работы здесь за два с лишним года осуществлено более 40 внедрений в клиническую практику нашей больницы, в том числе использование нового оборудования, препаратов. Из них более 20 – это самые современные методики, используемые в ведущих странах мира.

Среди новых методов, к примеру, мониторинг состояния кровообращения больного. Мы умеем малоинвазивно определять и контролировать до 20 параметров кровообращения.

Используем оборудование, позволяющее сразу возвращать теряемую собственную кровь больного обратно в организм. Есть аппаратура, позволяющая вливать в кровеносные сосуды несколько литров растворов за считанные минуты. Благодаря этим методикам спасены жизни пациентов с кровопотерей до 10 литров и более, что было невозможным еще в недавнем прошлом.

– Какие чувства у вас вызвала победа в номинации «Врач года»?

– Год назад в качестве выпускника «Болашака» я принял участие во встрече с Президентом страны на форуме, посвященном 20-летию этой программы. После встречи с Лидером нации все участники вышли воодушевленные. Думаю, мне удается выполнять его напутствия, данные нам. Для меня награда в конкурсе «Выбор года» стала очень знаменательным событием, тем более что это произошло в день моего 40-летия.



