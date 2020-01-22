Год волонтера
Учиться никогда не поздно
Чингиз Ташенов, Кокшетау

Его участниками сегодня стали в большинстве своем многодетные матери, домохозяйки, а также кокшетаусцы, имеющие разные группы инвалидности.

– Наша главная задача – обу­чить и трудоустроить людей, в том числе горожан с особыми потребностями, – говорит социальный предприниматель Абай Исин. – А поэтому к проведению своих занятий мы привлекаем сурдопереводчика для людей, у которых отсутствуют слух и речь. Наша компания обучает таким современным специальностям, как SMM, фото- и видео­съемка, копирайтинг, графический дизайн, журналистика, разработка сайтов и другие.

В частности, такую специальную программу нашего проекта ведет активный волонтер Чингиз Жунусов. Сегодня, помимо него, в компании успешно работают 6 волонтеров, которые имеют достаточный опыт и квалификацию в деле обучения по той или иной программе проекта. И хотя со дня создания этого коллектива прошло менее полугода, можно с уверенностью сказать, что проект востребован со стороны горожан и его можно отнести к числу перспективных. Занятия, проводимые волонтерами, еще раз подтвердили истину о том, что учиться никогда и никому не поздно, и мы надеемся, что аудитория будет пополняться новыми слушателями на проводимых занятиях.

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