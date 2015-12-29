Свежий выпуск
​Учиться никогда не поздно
Людмила КОРИНА, Уральск

Как рассказал председатель областного совета ветеранов Мырзагали Мухамбетов, это уже не первая группа столь «возрастных» учащихся. Пожилые люди довольны тем, что студенты на уроках терпеливо и доходчиво объясняли им азы компьютерных технологий, умело сочетая теорию с практикой. А в колледже считают такое начинание обоюдополезным, поскольку будущие педагоги, обучая пенсионеров, получают хорошие навыки. Занятия были, естественно, бесплатными. По желанию и старшего, и молодого поколений они продолжатся. 

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