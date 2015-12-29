​Учиться никогда не поздно

Как рассказал председатель областного совета ветеранов Мырзагали Мухамбетов, это уже не первая группа столь «возрастных» учащихся. Пожилые люди довольны тем, что студенты на уроках терпеливо и доходчиво объясняли им азы компьютерных технологий, умело сочетая теорию с практикой. А в колледже считают такое начинание обоюдополезным, поскольку будущие педагоги, обучая пенсионеров, получают хорошие навыки. Занятия были, естественно, бесплатными. По желанию и старшего, и молодого поколений они продолжатся.