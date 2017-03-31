Учиться понимать друг друга

– Второго апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Меруерт Ерсайыновна, Вы два десятка лет работаете с семьями, воспитывающими детей с расстройством аутического спектра (РАС). Расскажите об особенностях таких детей и о том, какова основная задача специалистов в этой области?

– Задача дефектолога – применение специальных методов воспитания, развития и обучения для формирования жизнеспособной, социально адекватной личности. В случае с аутизмом – это первоочередная задача, поскольку нарушения социальных взаимодействий отличают расстройства аутистического спектра от остальных расстройств развития. Аутизм – это поломка в системе, отвечающей за восприятие внешних стимулов. Человек с аутизмом не способен правильно распознать эмоции, объяснить свое состояние.

Нас всегда беспокоит здо­ровье детей с РАС, поскольку они часто не могут определить локализацию боли в собственном теле. Они очень различаются по набору проблем и возможностей. Сравнивать их бесполезно. В зависимости от зоны поражения избирается тактика занятий, без индивидуальной работы не обойтись.

– Сохраняется ли рост числа детей с ранним детским аутизмом (РДА)?

– Я не статистик, я практик. Начинала с небольшой группы в государственном учреждении. Потом работала в частном центре. Теперь их три: в Астане, Алматы и Кызылорде. И все они загружены. Выходит, пока это направление психологии востребованно в обществе. Но замечу, что сейчас выросло число детей с самыми разными диагнозами. И это тоже общемировая тенденция. Гипердиагностика аутизма для нас характерна. В основном потому, что сейчас немало детей с сопутствующим аутизмом, когда у ребенка имеются моторные или другие патологии, приводящие его к аутизации. И вот этот важный момент часто остается за пределами знаний малоопытных специалистов.

– Если судить по Астане и Алматы, частные центры по работе с аутичными детьми растут, как грибы после дож­дя. Значит, отечественным специалистам доверяют, или это модно и доходно?

– Это спрос прежде всего. Частные центры, хорошие они или не очень, но закрывают порядка 80% всего рынка психологических услуг в области аутизма, по моим наблюдениям. К тому же бизнесом в том смысле, к которому все привыкли, их не назовешь. Модно же быть, скорее, специалистом в области аутизма.

– Означает ли это, что специа­листов достаточно?

– Ведущих специалистов мало. Молодой психолог приходит, осматривается и… исчезает. Шлейф таинственности рассеивается и оказывается, что с такими детьми надо работать на износ. Специа­лист должен обладать внушительным объемом знаний, умений, недюжинным терпением, владеть актуальными методиками. Остановлюсь отдельно на тонусе специального психолога. Нужен энергичный, позитивный, другими словами, темперамент­ный аниматор, способный увлечь, завоевать внимание ребенка, интересующегося ярким предметом охотнее, чем человеком, который его демонстрирует.

Но с тонусом у большого количества молодежи проблемы. Поколение цифровых технологий с головой погрузилось в мобильники, тонус тела, психотонус, как свидетельствует мой опыт взаимодействия с потенциальными работниками, у молодых выраженно снижен.

– Многие центры открывают мамы детей с диагнозом «ранний детский аутизм». И вообще, складывается ощущение, что родители более активны в создании среды и механизмов реабилитации детей с РДА. Это свидетельствует об их гипертонусе?

– Очень точное наблюдение о центрах. А матерей, воспитываю­щих детей-инвалидов, да еще и с психическими нарушениями, в приподнятом настроении и избытком сил не встречала. Наоборот. Маме такого ребенка нужны психологическая, физическая и любые другие виды помощи, потому что она истощена по определению. А ей приходится, кроме своего ребенка, заниматься еще и другими.

– То есть это плохой вариант реабилитации?

– Это неправильный вариант. Непрофессиональный. В психотерапии есть свои золотые правила. Человек не имеет права консультировать, пока не проработал свои проблемы у другого психотерапевта. И пока не освободился от груза своих комплексов и заблуждений. В случае с мамой-психологом или мамой-педагогом перенос своей проблемы на другого неизбежен. А наличие ребенка с инвалидностью – всегда неустранимый психогенный фактор. Реальность в виде мамы-спецпсихолога свидетельствует в первую очередь о том, что молодые специалисты на такую работу не стремятся.

– Тем не менее и с помощью мам, и грамотных педагогов-дефектологов удается изменять ситуацию в отношении детей и людей с РАС. Лично Вас что радует в последнее время?

– Радует, что участковые педиатры стали видеть наличие аутических симптомов у детей раннего возраста. Это увеличивает шансы ребенка с этим диагнозом на максимальную компенсацию в будущем. Не устаем повторять: чем раньше начать реабилитационные мероприятия, тем больше навыков можно сформировать у ребенка, при наличии которых он сможет войти в нормативную среду. Также радует, что открыты первые экспериментальные классы для детей с диагнозом РДА.

– Не могли бы Вы назвать те признаки, на которые должны обратить внимание родители?

– Конечно. Отсутствие контакта в виде отклика, речи, взгляда, эмоции. Странности в речи: повторы, неуместное интонирование, неспособность построения диалога. Близких должны насторожить в ребенке стремление диктовать свою волю любой ценой, игнорирование чувств и реакций других людей. Все эти характерные признаки в будущем создают трудности взаимодействия с окружающими. Главную помощь в дальнейшей социализации подростка с РАС оказывает социум. При условии подготовленности участников процесса социализации. Инклюзивное образование как раз является таким институтом социальных навыков и приобретений.

– Недавно Вы участвовали в семинаре Национального центра повышения квалификации «Өрлеу», где представили Вашу модель инклюзивного образования…

– Правильнее сказать, модель инклюзии для детей с расстройством аутического спектра. Ее ценность в том, что это жизнеспособный, доступный вариант, в том случае, конечно, если речь идет о презентабельном, современном мультипрограммном лицее с высокопрофессиональным педагогическим коллективом. С поведенческим терапевтом, с тьюторским участием, со специальными программами, которые в целом качественно повлияют на социум.

Все мы знаем, что инклюзивное образование – лишь первоначальный этап перехода к современному универсальному образованию, в котором общество совершает цивилизационный шаг от культуры полезности личности к культуре достоинства личности. Постулаты, на которых основывается инклюзивное образование, в точности подтверждают данное стремление прогрессивной части человечества.

Только необходимо помнить, что на все требуется время. Для ребенка с аутизмом введение в социум должно начинаться в возрасте детского сада, очень постепенно, дозированно, индивидуально. Для такого ребенка это терапевтическая среда.

– И когда можно ждать первых результатов от присутствия инклюзивной модели?

– Думаю, лет через пять мы уже сможем подводить итоги участия новых программ в образовании и социализации детей с аутичным поведением. Главное, чтобы им были доступны все эффективные методики. Замечу, что сейчас все ударились в несколько зарубежных методик, считая их чуть ли не единственно верной системой помощи ребенку с РАС. В корне не согласна с такой точкой зрения. Онтогенез никто не отменял, а на нем построена вся система дефектологии, которая давала результаты на протяжении десятилетий. Это серьезное заблуждение, что наши классичес­кие дефектологические методы неэффективны. Эмоциональное комментирование, основы игротерапии дают более качественный результат, чем новомодная поведенческая терапия.

Важно, чтобы не нарушалась иерархия в работе специалис­та. Приходит к нему родитель с проблемным ребенком и сразу начинает утверждать, что лучше для его дитя. Но ведь это специа­лист-дефектолог знает, что из себя представляет психический процесс и как его формировать, через какие пути. Но мама, которая знает некоторые особенности поведенческой терапии, доказывает свою правоту. И не понимает, зачем приходят к специалисту.

– За результатом приходят. Что в конечном итоге влияет на результат работы?

– Очень правильный вопрос! Системность влияет. Терпение родителей, их мотивация, настрой. Поддержка ближайшего окружения. Платежеспособность, к сожалению. На текущий момент реабилитационные мероприятия для ребенка с аутизмом обходятся от 80 до 250 тысяч тенге в месяц. Как правило, такой ребенок нуждается в постоянном сопровождении, значит, мама либо сама опекун, либо нанимает няню-тьютера. Влияет и доступность методик и технологий. В малых населенных пунктах если и есть специалисты, то, как правило, в области речевых нарушений, и только.

– Интернет в этом вопросе не помощник?

– Необходимо помнить, что Интернет – источник не столько знаний, сколько поверхностных представлений. Нужно понимать, что читаешь, где читаешь, а в итоге попадать к настоящему специалис­ту – образованному, опытному, осторожному в высказываниях и выводах. Никто не знает, какой будет динамика развития у того или иного ребенка. Но определить зону ближайшего развития, точно определить путь к достижению цели настоящий специалист может. Такие специалисты в нашей стране есть. Надо только научиться слышать друг друга, и многие проблемы тогда можно решить!