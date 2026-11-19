Современные технологии стали частью нашей повсе­дневной жизни, открывая новые возможности в любой сфере, в том числе в образовании. С их помощью школьный урок даже в начальном звене можно сделать в разы интереснее. Различные видео, интерактивные задания, игры и другие цифровые инструменты помогают не только привлечь внимание учеников, но и вовлечь их в процесс обучения.

фото пресс-службы управления образования

Именно эту цель преследует проект «Математическая страна: один и много». Его разработала учитель предшкольного класса школы-гимназии № 3 города Атбасара Анастасия Бочкарева. Молодой педагог уверена: технологии должны дополнять урок, помогая детям учиться с интересом и удовольствием.

– Я создала интерактивный образовательный сайт. Разместила на платформе игровые задания, в которых школьникам нужно находить один предмет, отличать его от нескольких и распределять изображения по категориям «один» и «много». Важно, чтобы ученик не просто смотрел на экран, а принимал активное участие в процессе обу­чения, – рассказала Анастасия Максимовна.

Для создания проекта педагог использовала инструменты искусственного интеллекта – ChatGPT, Gemini и NotebookLM. В итоге дети на занятии, рассматривая картинки, выполняют интересные­ игровые­ задания, считают предметы, сравнивают их. Ребята видят новый материал на экране, а затем легко применяют полученные знания.

Анастасия Бочкарева подала заявку на участие в областном конкурсе Jas Ustaz Digital. По его итогам разработка учителя из Атбасара завоевала Гран-при в номинации «Лучший цифровой урок». Эта победа – награда за ее неравнодушие и старания, а главное – важный этап в профессиональном становлении. Учитель планирует развивать свой проект, дополняя сайт новыми математическими темами, интерактивными заданиями и игровыми элементами.