​Учиться станет интересней

Всего же в 505 школах регио­на приступили к учебе более 70 000 юных североказахстанцев. Каждый из них может бесплатно получить комплект учебников и методических материалов, которыми все общеобразовательные учебные заведения обеспечены полностью – на их приобретение в нынешнем году выделено 940 млн тенге.

То обстоятельство, что во всех школах проведен ремонт, наверное, не нуждается в отдельном упоминании – это подразумевается само собой. Особенность наступившего учебного года – переход на обновленную программу обучения 2, 5 и 7-х классов – по мнению руководителя управления, сделает процесс обучения не сложнее, но гораздо интерес­нее, чем прежде.