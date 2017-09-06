​Учиться станет интересней

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Валерий Мерцалов

Всего же в 505 школах регио­на приступили к учебе более 70 000 юных североказахстанцев. Каждый из них может бесплатно получить комплект учебников и методических материалов, которыми все общеобразовательные учебные заведения обеспечены полностью – на их приобретение в нынешнем году выделено 940 млн тенге.

То обстоятельство, что во всех школах проведен ремонт, наверное, не нуждается в отдельном упоминании – это подразумевается само собой. Особенность наступившего учебного года – переход на обновленную программу обучения 2, 5 и 7-х классов – по мнению руководителя управления, сделает процесс обучения не сложнее, но гораздо интерес­нее, чем прежде.

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