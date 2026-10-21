Учитывать интересы каждой стороны

Для граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями, законодательство предусматривает специальную процедуру, позволяющую им восстановить платежеспособность. Однако она не должна рассматриваться как механизм простого освобож­дения от долгов. Ее основная цель – стабилизировать финансовое положение должника и создать реальные возможности для выполнения обязательств перед кредиторами.

Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК» устанавливает основания для обращения граж­данина с заявлением о применении такой процедуры. Одним из оснований является наличие у должника стабильного дохода.

В судебной практике возникают ситуации, когда у гражданина имеется значительная задолженность перед несколькими кредиторами, а ежемесячные платежи по кредитам превышают его доход. Например, общая задолженность перед пятью кредиторами составляет 17 млн тенге. Его ежемесячные платежи – 550 тыс. тенге, а стабильный ежемесячный доход – 520 тыс. тенге, чего явно недостаточно для полного исполнения кредитных обязательств. В такой ситуации должнику объективно сложно продолжать платежи по прежнему графику.

Однако для суда вопрос не ограничивается лишь соотношением дохода и ежемесячного платежа. Необходимо всесторонне оценить имущественное положение граж­данина, причины возникновения задолженности, цели, на которые были потрачены кредитные средства, наличие других активов и, самое главное, реальную возможность выполнения плана восстановления платежеспособности.

Бывает, что у должника в собственности имеется несколько объек­тов недвижимости. Например, тот же указанный выше гражданин владеет двумя квартирами общей стоимостью 10 млн тенге, которые не находятся в залоге. Это обстоятельство имеет значение для суда. Поскольку, с одной стороны, у должника есть долг в 17 млн тенге, а с другой – существенные активы, которые могут быть использованы для погашения требований кредиторов.

Однако наличие двух квартир само по себе не должно являться основанием для отказа в применении этой процедуры. Закон предусматривает возможность включения в план восстановления платежеспособности таких мер, как реализация части имущества должника, сдача его в аренду или обмен на более дешевое.

Если ежемесячный доход граж­данина составляет 520 тыс. тенге, а его кредитные платежи – 550 тыс., то недостаточно просто указать на снижение размера кредитных платежей. В плане должны быть конкретно указаны срок погашения задолженности, порядок удовлетворения требований кредиторов, реальные ежемесячные возможности должника, какая часть имущества будет задействована, а какая – реализована при необходимости, за счет каких средств будет погашена оставшая­ся задолженность. Таким образом, план должен быть не только на бумаге, но и экономически выполнимым.

Еще одна важная проблема – установление фактической цели расходования кредитных средств. Например, гражданин берет новый заем с целью рефинансирования своих прежних кредитов. Однако впоследствии может выясниться, что полученные средства были потрачены не на погашение прежних долгов, а на другие цели, в том числе на ремонт квартиры.

В таких случаях суд должен установить цель получения кредита, какие займы планировалось рефинансировать, были ли они фактически погашены, на какой счет поступили деньги и на какие другие цели они были потрачены. Конечно, расходование кредитных средств на ремонт само по себе не является основанием для признания гражданина недобросовестным должником. Однако следует учитывать, как такие действия повлияли на его последующее финансовое положение.

В судебной практике встречается и еще одна ситуация, требующая особого внимания. На банковских счетах должника может быть выявлено систематическое перечисление денежных средств букмекерским компаниям. Это тоже не означает автоматичес­кого признания гражданина действую­щим недобросовестно. Однако если у него имеется давняя задолженность, ему трудно своевременно исполнять кредитные платежи, но при этом он оформляет новые займы, а затем систематически перечисляет эти средства букмекерским компаниям, необходимо установить причины его неплатежеспособности.

При этом суд не должен давать оценку моральным качествам человека. Его задача – установить фактическое финансовое положение и причины его возникновения. В связи с этим могут быть изучены вопросы, сколько средств было перечислено букмекерским компаниям, были ли переводы единовременными или систематическими, сделаны до или после получения кредита, были ли деньги переведены за счет новых кредитов, каково соотношение таких расходов с общим доходом... Если гражданин, зная об ухудшении своего финансового положения, продолжал увеличивать долговую нагрузку и систематически тратил средства на иные цели, а не на исполнение требований кредиторов, эти обстоятельства должны быть учтены.

Процедура восстановления платежеспособности направлена не только на защиту интересов должника. С одной стороны, добросовестному гражданину предоставляется возможность выйти из финансовых труднос­тей, сохранить доход и продолжить выполнение обязательств. С другой – кредиторы также имеют законные требования и право на возврат своих средств. Поэтому процедура восстановления платежеспособности не должна превращаться в инструмент уклонения от обязательств перед кредиторами. Должник обязан предоставлять достоверную информацию обо всем своем имуществе, доходах, обязательствах и финансовых операциях.

Каждое дело требует индивидуального рассмотрения. У одного есть стабильный доход и существенное имущество, но кредитная нагрузка может превышать его реальные финансовые возможности. У другого, несмотря на меньший доход, может быть реальная возможность погасить долг путем его реструктуризации. Поэтому суд в каждом случае должен всесторонне оценивать доход должника, его имущественное положение, объем задолженности, причины возникновения кредитных обязательств, движение денежных средств и возможность выполнения предложенного плана.

Если гражданин имеет стабильный доход и возможность погасить задолженность путем реального плана, закон позволяет ему восстановить свое финансовое положение. А чтобы такая процедура была результативной, необходимы добросовестность, прозрачность и реальное намерение должника исполнить свои обязательства. В этом контексте главная цель – не просто освободить его от долгов, а восстановить его финансовую стабильность и обеспечить максимально возможное исполнение законных требований кредиторов.