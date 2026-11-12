Учитывая реальные потребности сектора

Фото: пресс-служба Қазақстан Халық Кеңесі

Члены рабочей группы Комитета регионального развития и местного самоуправления Қазақстан Халық Кеңесі обсудили подходы к совместной подготовке предложений для законодательной инициативы по решению проблем кадрового дефицита в сфере АПК. К обсуждению присоединились заместитель акима Северо-Казахстанской области и представители сразу нескольких министерств.

Прежде всего участники подняли тему ранней профессиональной подготовки сельской молодежи. Как отметила замес­титель председателя Қазақстан Халық Кеңесі Ляззат Чинкисбае­ва, перспективная идея зародилась в ходе выездных встреч членов Халық Кеңесі с общественностью СКО, проходивших в рамках реализации поручений Главы государства. И вылилась в уже успешно функционирую­щие агроклассы для учащихся 10–11-х классов, запущенные в рамках Комплексного плана развития животноводства в Республике Казахстан на

2026–2030 годы. Пилотная работа активно ведется в трех регионах: Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, где открыты профильные классы и агростудии. Для молодежи и населения реализация этой инициативы – целый спектр возможностей: по окончании обучения выпускники агроклассов получат документы, подтверждающие освоение образовательных прог­рамм и приобретение рабочих специальностей.

Как пояснил автор инициативы по открытию агроклассов член Қазақстан Халық Кеңесі, генеральный директор коммандитного товарищества «Зенченко и К» Геннадий Зенченко, такой подход оказывает важный воспитательный эффект и готовит подрастающее поколение к взрослой жизни. В свою очередь первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова отметила, что обучать специалистов в агроклассах нужно на базе колледжей совместно с вузами и бизнесом. Подобная практика уже доказала свою эффективность: в прошлом году около 2 тыс. школьников параллельно с учебой освоили рабочие профессии и вышли во взрослую жизнь сразу с двумя документами – аттестатом и дипломом. К этой работе она призвала подключиться Министерство труда.

Продолжая тему кадрового голода в сфере АПК, вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы обратил внимание участников заседания на необходимость строго учитывать реальные потребности агросектора при определении перечня востребованных профессий и организации практики. Эти приоритеты поддержал вице-министр труда и социальной защиты населения Эльдар Кузенбаев, поднявший вопросы вос­требованности рабочих кадров, профессиональной подготовки и дальнейшего трудоустройства сельской молодежи.

Отдельное внимание участники уделили инициативе законодательно разрешить подросткам работать на местных предприя­тиях при условии строгого соб­людения возрастных норм и условий труда. Этот вопрос поднимают сами сельчане, стремящиеся с юности приучать детей к делу, воспитывая преемственность поколений.

Еще одно новшество, предложенное на заседании, касалось льгот при поступлении в профильные вузы, а также возможности пройти двухгодичный курс по направлению «Автодело», сдать экзамены и получить водительское удостоверение вместе с правами на управление сельскохозяйственной техникой.

Кроме того, на заседании принято решение о создании межведомственной рабочей группы под руководством заместителя председателя Қазақстан Халық Кеңесі Ляззат Чинкисбаевой. В ее состав войдут председатель Комитета регионального развития и местного самоуправления Табигат Зейнулкабден, вице-министры профильных ведомств, акимы регионов и их заместители. Рабочая группа подготовит пакет поправок в нормативные правовые акты для закрепления единого механизма функционирования агроклассов. Документ будет сформирован с обязательным учетом региональной специфики и запросов граждан, после чего его направят на рассмотрение в Курултай.