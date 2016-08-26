​Учли просчеты прошлых лет

В начале января прошлого года в областном центре случилось ЧП: на магистральной теплотрассе № 10 произошел прорыв на стартовом компенсаторе. В результате более двух десятков многоквартирных домов и объектов соцкультбыта остались без тепла почти на двое суток, что повлекло размораживание ряда систем теплоснабжения. Здесь вскрылось чрезвычайное происшествие и второго порядка. Прибывшая техника АО «Павлодарэнерго» оказалась неисправной, ее заменили механизмы «Горкомхоза». При этом компания не смогла предоставить гидромолот для разрушения замерзшего грунта по причине его отсутствия. Более того, у тепловиков не оказалось исполнительной документации во время начала работ. Однако, когда спустя час ее все же привезли, поиски прорыва по указанной схеме промахнулись на 12 метров. Это затянуло сроки устранения аварии на 6 часов, а в конечном итоге, как сообщили тогда на заседании акимата области, данная работа составила 40 часов. И все это время люди испытывали неудобства.

Поэтому ремонт тепловых сетей в текущем году в Павлодаре начали с замены проблемных компенсаторов на более надежные и тех участков трубопроводов, которые вызывают подозрение на свою надежность.

Такой подход к ремонтной кампании поставлен во главу угла по всей области. В частности, начиная с ведущих электростанций, запланирован капитальный и расширенный текущий ремонт 31 единицы основного оборудования (9 энергоблоков, 18 котлов, 4 турбины). Обобщая работы на экибастузских ГРЭС-1 и 2, станции аксуского АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», РОК-2 АЗФ АО «ТНК Казхром» (котельной Аксуского завода ферросплавов, обогревающей город), павлодарской ТЭЦ и электросетевых предприя­тий АО «Павлодарская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Горэлектросеть», следует сказать, что все идет по плану. На начало августа везде квартальные и месячные планы выполнены, а годовые – на 60% и более. Но везде даны гарантии, что к началу отопительного сезона все мощности, необходимые для бесперебойной подачи электроэнергии и тепла, будут введены и риск аварий сведут до минимума.

Аналогичная ситуация и на селе. Здесь запланирована подготовка всех 360 котельных объектов социальной сферы, в том числе капитальный ремонт в 19. По состоянию на начало августа подготовлено 245 котельных, в том числе на 235 проведен текущий ремонт, на 10 – капитальный. Отставаний от графиков нет. Следует сказать и вот о чем. Акиматами городов и районов в текущем году предусмот­рены средства в размере 876 млн тенге на закуп твердого топлива в количестве 175,5 тыс. тонн для котельных объектов социальной сферы. Подвозка угля ведется планомерно.

Одна из составляющих бесперебойной работы производств и комфорта людей – это надежность магистральных и квартальных трубопроводов. В ходе подготовки к новому отопительному сезону в текущем году в городах области запланированы капитальный ремонт и реконструкция 33,6 км сетей теплоснабжения, 19,2 км сетей водоснабжения и водоотведения. По данным руководителя управления энергетики и ЖКХ области Ермурата Нурханова, на объектах теплоснабжения отремонтировано 8,8 км сетей. Работы проводятся в соответствии с утвержденными планами-графиками.

На сетях водоснабжения и водоотведения отремонтировано 7,5 км сетей, или 100% от плана периода (39% от плана года). Работы также идут по графику.

На основе сложившейся многолетней практики первыми в «зиму» вступают объекты соцкультбыта. В текущем году к началу отопительного сезона в области запланировано подготовить 661 объект образования, 360 – здравоохранения и 260 – культуры. Вновь отталкиваясь от начала августа, следует сказать, что на тот момент уже было подготовлено 580 объектов образования, или 87,7% от плана года, 301 объект здравоохранения (83,6%) и 231 объект культуры (88,8%).

Всего по области запланировано подготовить к предстоящему отопительному сезону 2 422 многоквартирных жилых дома. При плане 1 137 домов к началу августа выполнен текущий ремонт 911 жилых домов, или 80% от плана периода. Все отставания сейчас наверстываются, и к началу отопительного сезона все будет завершено. Об этом уже сегодня рапортуют в пригородном селе Павлодарском. В нем в рамках программы «Развитие регионов-2020» депутаты городского маслихата проверили готовность зданий социального и частного пользования к работе в зимних условиях. Они посетили сельскую поликлинику, ясли-сад № 117, школу, местную пекарню, супермаркет и сельский акимат, констатировав, что те готовы к отопительному сезону на 100%.