​Учтены риски и тренды

Как отмечается в сообщении регулятора, при определении ставки учтены риски сохранения финансовой стабильности. При этом рассматривалось несколько факторов. В частности, стабильно сохраняется превышение объемов продаж населением иностранной валюты над ее покупкой. Продолжается переток депозитов, номинированных в иностранной валюте, в тенговые. Доля депозитов физических лиц в иностранной валюте в их общем объеме снизилась в апреле 2016 года до 72%, юридических лиц – до 53%. В апреле 2016 года впервые с прошлогоднего октября зафиксирован рост кредитов в национальной валюте.

Инфляция складывается в рамках ожидаемого тренда, отмечает регулятор. После снижения базовой ставки до 15% и сужения процентного коридора 6 мая 2016 года отмечается некоторое смягчение денежно-кредитных условий. Ставки на денежном рынке находятся на нижней границе коридора базовой ставки. Наблюдается увеличение структурного профицита ликвидности, которое происходит за счет продолжающейся конвертации валютных депозитов в тенговые, а также за счет фискальных факторов.

Сохраняются внешние и внутренние риски, которые могут повлиять на состояние валютного и денежного рынков, а также на формирование инфляционных ожиданий. По мере снижения рисков и подтверждения устойчивости наметившихся положительных трендов не исключается снижение базовой ставки, подчеркивает­ся в комментарии НБ РК. Скорость снижения ставок будет зависеть от реакции экономики на внешние шоки и от полученной обратной связи от проводимой денежно-кредитной политики.

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 11 июля 2016 года в 17.00 по времени Астаны.