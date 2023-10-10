Удачливее Робинзона!

Свою первую пирогу Евгений Осташко построил еще в 1977 году по чертежам из журнала «Моделист-конструктор». С тех пор было создано еще пять каюков. Последняя лодка – самая большая, Евгений назвал ее «Славия-2000». Цифра фигурирует неслучайно. Именно в 2000 году корабел Осташко начал мастерить у себя в гараже судно, на котором мечтает пройти по всему Есилю – около 700 км. С наступлением зимы Евгений перенес верфь в квартиру.

– Перепады температуры – это большой минус для древесины, – объяснил Евгений Осташко. – Да и холодно в гараже, до которого еще добраться нужно, а он у меня далековато, пять километров от дома.

В квартире вся лодочная конструкция едва-едва поместилась. Она заняла почти весь зал. Работая по вечерам и выходным, судостроитель старался не шуметь. И ему это удалось! Соседи даже не подозревали, что рядом с ними, буквально за дверью, работает верфь, на которой местный Робинзон строит корабль-мечту.

Челнок предполагает быть шестиместным, хотя в плавание по Есилю Евгений намерен взять с собой не больше четырех человек, только в таком составе можно будет идти с комфортом, места хватит и для членов команды, и для багажа.

Спустить «Славию-2000» на воду корабельных дел мастер надеется летом 2024 года. На 80% судно готово. Осталось установить оборудование и тент. Вес­ной предстоит обклейка корпуса стеклопластиком. После этого – обработка, покраска и спуск на воду на реке Есиль. Испытывать лучше всего в шторм, на полутораметровых волнах.

Инженер по эксплуатации водного транспорта Евгений Осташко изначально хотел стать штурманом речного флота. Специализацию прошел на Иртыше. Работал в речных портах мастером, начальником смены. В 1990 году вернулся в Петропавловск. Привез с собой моторную лодку, создал первую в городе лодочную стоянку, начал заниматься водно-моторным туризмом. Самым длительным был поход 1995 года – из Новосибирска в Петропавловск по Оби, Иртышу и Есилю – всего 3 800 км.

В планах у Евгения Осташко новое дальнее плавание, его самая большая моторка почти готова к этому. Пожелаем удачи Робинзону из Петропавловска!